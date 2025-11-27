R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a l e v a " c i s o n o p r o p o s t e d e l l a L e g a f e r m e d a a n n i , n o n p e r f a r e i l m i l i t a r e c o m e m e n e l ' 9 5 . I o d i c o 6 m e s i p e r t u t t i , r a g a z z i e r a g a z z e , n o n p e r i m p a r a r e a s p a r a r e m a p e r i l p r o n t o s o c c o r s o , l a p r o t e z i o n e c i v i l e , i l s a l v a t a g g i o i n m a r e , l o s p e g n i m e n t o d e g l i i n c e n d i , i l v o l o n t a r i a t o e l a d o n a z i o n e d e l s a n g u e . S e i m e s i d e d i c a t i a l l a c o m u n i t à p e r t u t t e l e r a g a z z e e i r a g a z z i c h e s i a n o u n a g r a n d e f o r m a d i e d u c a z i o n e c i v i c a n o n l o f a r e i v o l o n t a r i o m a p e r t u t t i " . C o s ì i l m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i , M a t t e o S a l v i n i , a ' O r e 1 4 s e r a ' s u R a i 2 .