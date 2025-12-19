R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " R i c h i e d e u n o s f o r z o c o n v e r g e n t e l a d e f i n i z i o n e c o m p i u t a d i u n a s t r a t e g i a d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e , i n u n t e m p o i n c u i s i a m o c o s t r e t t i a d i f e n d e r c i d a n u o v i r i s c h i c h e , s e n z a i n f o n d a t i a l l a r m i s m i , s o n o c o n c r e t i e a t t u a l i . L a s p e s a p e r d o t a r s i d i e f f i c a c i s t r u m e n t i c h e g a r a n t i s c a n o l a d i f e s a c o l l e t t i v a è s e m p r e s t a t a c o m p r e n s i b i l m e n t e p o c o p o p o l a r e . A n c h e q u a n d o , c o m e i n q u e s t o c a s o , s i p e r s e g u o n o f i n a l i t à d i t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a p a c e , n e l q u a d r o d i u n a p o l i t i c a r i s p e t t o s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . E t u t t a v i a , p o c h e v o l t e c o m e o r a , è n e c e s s a r i o . A n c h e p e r d a r e i l n o s t r o d e c i s i v o c o n t r i b u t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a , s t r u m e n t o d i d e t e r r e n z a c o n t r o l e g u e r r e e , i n s i e m e , s a l v a g u a r d i a d e l l o s p a z i o c o n d i v i s o d i l i b e r t à e d i b e n e s s e r e . S i c u r e z z a n a z i o n a l e e s i c u r e z z a e u r o p e a s o n o o g g i i n d i v i s i b i l i , q u a l u n q u e s i a l a p r o s p e t t i v a c o n l a q u a l e a f f r o n t i a m o i l t e m a d e l l a p r o t e z i o n e d e l l a l i b e r t à e d e l l o s v i l u p p o d e l l e n o s t r e s o c i e t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .