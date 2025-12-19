R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È i m p o r t a n t e q u e s t a p r e s e n z a i n B u l g a r i a . S i s o n o s v o l t e d i r e c e n t e a l c u n e e s e r c i t a z i o n i m u l t i n a z i o n a l i . È s t a t a c e r t a m e n t e l ' o c c a s i o n e p e r v a l u t a r e a c h e p u n t o s i a m o n e l l ' a c c r e s c i m e n t o d e l l a i n t e r o p e r a b i l i t à , d e l l a c a p a c i t à d i o p e r a r e i n s i e m e t r a c o n t i n g e n t i d i d i v e r s i P a e s i d e l l ' A l l e a n z a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o l l e g a m e n t o c o n l e m i s s i o n i m i l i t a r i a l l ' E s t e r o p e r l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e d a l C o m a n d o o p e r a t i v o v e r t i c e i n t e r f o r z e ( C o v i ) , i n p a r t i c o l a r e c o n l a F o r w a r d l a n d f o r c e s ( F l p ) a N o v o S e l o . " I l l i v e l l o d i i n t e g r a z i o n e d i i n t e r o p e r a b i l i t à c o n i c o n t i n g e n t i a l l e a t i - h a s p i e g a t o i l c o l o n n e l l o M a t t i a S c i r o c c o r i s p o n d e n d o a l l e d o m a n d e d e l C a p o d e l l o S t a t o - è e s t r e m a m e n t e e l e v a t o e d è c o m u n q u e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . Q u e s t o r i s u l t a t o è i l f r u t t o d i u n a p p r o c c i o s i s t e m a t i c o c h e h a p e r m e s s o a t u t t e l e u n i t à d i o p e r a r e i n s t r e t t a s i n e r g i a c o n l e F o r z e A r m a t e b u l g a r e , m a a n c h e c o n t u t t i i p a r t n e r N a t o . U n e n d o l e f o r z e , o t t i m i z z a n d o l e r i s o r s e e p o t e n z i a n d o l e c a p a c i t à , a b b i a m o s v i l u p p a t o u n a m p i o s p e t t r o i n t e g r a t o d i c a p a c i t à s i a o p e r a t i v e , a d d e s t r a t i v e , l o g i s t i c h e e d i p i a n i f i c a z i o n e , c h e c i c o n s e n t e d i a f f r o n t a r e l e s f i d e c o n p i e n a c o s c i e n z a e d e t e r m i n a z i o n e . L ' i n t e g r a z i o n e i m p o r t a n t i s s i m a e d a v a n z a t a d e i s i s t e m i d i c o m a n d o e c o n t r o l l o è u n c o s t a n t e c o o r d i n a m e n t o i n t e r f o r z e . Q u e s t o p r o c e s s o , c o m u n q u e , h a p e r m e s s o d i s v i l u p p a r e e c o n s o l i d a r e u n o s p i r i t o d i c o e s i o n e m u l t i n a z i o n a l e , b a s a t o s u l l a c o n d i v i s i o n e d i v a l o r i , s u l l ' a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à c o m u n i e s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d i p e r s e g u i r e t u t t i g l i s t e s s i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i p r e f i s s a t i . C i ò r a p p r e s e n t a u n p o t e n t e m o l t i p l i c a t o r e d i f o r z a , s u c u i s i i m p e r n i a l a p o s t u r a d i d e t e r r e n z a , c o n t r i b u e n d o a l l a s t a b i l i t à d e l l ' i n t e r a a r e a e u r o a t l a n t i c a " . " È u n a s p e t t o d i g r a n d e i m p o r t a n z a - h a r i b a d i t o M a t t a r e l l a - q u e l l o d e l l ' i n t e r o p e r a b i l i t à , q u i n d i l ' e s p e r i e n z a c h e p r o c e d e p o s i t i v a m e n t e è d a v v e r o r a s s i c u r a n t e " .