R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s o l a s c i a r e q u e s t o i n c o n t r o c o s ì s i g n i f i c a t i v o e a n c h e p i a c e v o l e u m a n a m e n t e p e r i l c o n t a t t o c o n d o n n e e u o m i n i c h e s o n o n e l l e v a r i e m i s s i o n i i n t a n t e p a r t i d e l m o n d o , a t e s t i m o n i a n z a d i q u a n t o i l n o s t r o P a e s e f a c o n g r a n d e s f o r z o m a c o n g r a n d e m e r i t o p e r l a s t a b i l i t à n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e e n e g l i a m b i t i t e r r i t o r i a l i p i ù d e l i c a t i . È l ' o c c a s i o n e a n c h e p e r r i n g r a z i a r e t u t t e l e F o r z e A r m a t e , l a G u a r d i a d i F i n a n z a p e r q u e l l o c h e v i e n e f a t t o c o n g r a n d e i m p e g n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e i c o l l e g a m e n t i c o n l e m i s s i o n i m i l i t a r i i t a l i a n e a l l ' e s t e r o i n o c c a s i o n e d e l l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e d a l C o m a n d o o p e r a t i v o v e r t i c e i n t e r f o r z e . " A b b i a m o a p p e n a v i s t o a l l a f i n e d i q u e s t a c a r r e l l a t a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - l a p l a s t i c a r a f f i g u r a z i o n e d i c o m e s i a n o m u t a t e l e c o n d i z i o n i d e g l i i m p e g n i a n c h e p e r l e n o s t r e F o r z e A r m a t e . È c o m e s e i n o g n i a m b i t o , i n o g n i v e r s a n t e , s i s i a n o a m p l i a t i i c o n f i n i e s i s i a n o a l l a r g a t i g l i o b i e t t i v i e l e e s i g e n z e d i i m p e g n o . L o è t r a l e F o r z e A r m a t e , c o n u n a c r e s c e n t e e s e m p r e p i ù s t r i n g e n t e e s i g e n z a d i i n t e g r a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e c o n s e t t o r i e c a m p i c h e s o n o n e c e s s a r i a m e n t e c o m u n i , s e m p r e d i p i ù . L o è n e l l ' a m b i t o g l o b a l e d e l l ' a l l e a n z a , n o n è s o l t a n t o p i ù l a d i m e n s i o n e n a z i o n a l e q u e l l a c h e è o g g e t t o d e l n o s t r o i m p e g n o e n o n s o l t a n t o p e r m o t i v i d i l e a l t à d i a l l e a n z e , d i v i t a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , m a a n c h e p e r c h é o b i e t t i v a m e n t e i p r o b l e m i s o n o d i v e n t a t i t a l m e n t e i n t r e c c i a t i e c o m u n i c h e n o n v i s o n o d i s t i n z i o n i " . " L o è p e r i s e t t o r i d i i n t e r v e n t o . A l l e t r a d i z i o n a l i e s e m p r e p r e z i o s e e f o n d a m e n t a l i r i p a r t i z i o n i t r a t e r r a , m a r e e c i e l o s i a g g i u n g o n o a l t r e d i m e n s i o n i : q u e l l a d e l f o n d o m a r i n o , q u e l l a d e l l o s p a z i o , q u e l l e i m m a t e r i a l i , c i b e r n e t i c h e . C o m e s i v e d e i n t u t t i i v e r s a n t i , s o t t o o g n i p r o f i l o s i a l l a r g a n o i c o n f i n i d i i m p e g n o e q u e s t o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - r i c h i e d e a l l e F o r z e A r m a t e , c h e v i s t a n n o r i s p o n d e n d o c o n e f f i c i e n z a e c o n e f f i c a c i a , u n a d e g u a m e n t o a q u e s t e n u o v e c o n d i z i o n i i n o g n i d i m e n s i o n e , s o t t o o g n i p r o f i l o " .