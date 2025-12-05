R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r e g i u d i z i d i f f u s i , d i s a g i o p s i c o l o g i c o e u n a c a r e n z a d i s o s t e g n o a d e g u a t o : p e r m o l t e p e r s o n e c o n d i a b e t e l o s t i g m a r e s t a u n a r e a l t à c o n c r e t a , s o p r a t t u t t o i n a m b i t o l a v o r a t i v o . E p p u r e l a m a l a t t i a p u ò e s s e r e g e s t i t a i n m o d o s e m p r e p i ù e f f i c a c e g r a z i e a t e r a p i e i n n o v a t i v e e a s i s t e m i a v a n z a t i d i m o n i t o r a g g i o , c o m e i s e n s o r i p e r i l c o n t r o l l o c o n t i n u o d e l l a g l i c e m i a e i d i s p o s i t i v i p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i i n s u l i n a . N o n o s t a n t e q u e s t i p r o g r e s s i , c o n t i n u a n o a p e r s i s t e r e s t e r e o t i p i e f a l s e c r e d e n z e c h e a l i m e n t a n o d i s c r i m i n a z i o n e e i s o l a m e n t o , i n p a r t i c o l a r e s u l l u o g o d i l a v o r o . A l t e m a , p r o p o s t o p e r i l W o r l d D i a b e t e s D a y 2 0 2 5 , è d e d i c a t o i l v o d c a s t ' D i a b e t e o l t r e i l p r e g i u d i z i o . C o m e a f f r o n t a r e l o s t i g m a ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A b b o t t e d i s p o n i b i l e s u Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . A c o n f r o n t a r s i s u d a t i , s f i d e e o p p o r t u n i t à s o n o : R a f f a e l l a B u z z e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i d i a b e t o l o g i a ( S i d ) ; S t e f a n o G a r a u , v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l a F a n d - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i a b e t i c i ; S t e f a n o N e r v o , p r e s i d e n t e d i D i a b e t e I t a l i a . I n I t a l i a s o n o c i r c a 4 m i l i o n i l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i d i a b e t e - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - S e n o n a d e g u a t a m e n t e d i a g n o s t i c a t a e t r a t t a t a , l a m a l a t t i a p u ò p o r t a r e a g r a v i c o m p l i c a n z e a c a r i c o d i d i v e r s i o r g a n i e a p p a r a t i . I d a t i d i f f u s i i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l d i a b e t e m o s t r a n o c h e 7 p e r s o n e s u 1 0 c o n l a p a t o l o g i a h a n n o t r a i 2 0 e i 6 5 a n n i , q u i n d i s o n o i n p i e n a e t à l a v o r a t i v a . I l 4 0 % d i l o r o r i t i e n e c h e l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a s u l p o s t o d i l a v o r o a b b i a u n i m p a t t o n e g a t i v o s u l p r o p r i o b e n e s s e r e ; 3 s u 4 d i c h i a r a n o d i s o f f r i r e d i s i n t o m i r i c o n d u c i b i l i a d a n s i a o d e p r e s s i o n e . P r o p r i o p e r q u e s t o l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à h a i n v i t a t o a r i f l e t t e r e s u l t e m a d e l l o s t i g m a , s o l l e c i t a n d o u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a g l i a s p e t t i s o c i a l i e p s i c o l o g i c i l e g a t i a l l a m a l a t t i a . S e c o n d o B u z z e t t i , u n o d e i p r i n c i p a l i p r o b l e m i è r a p p r e s e n t a t o d a " u n p r e g i u d i z i o a n c o r a m o l t o d i f f u s o , c h e a s s o c i a i n m o d o e r r a t o i l d i a b e t e a l c o n s u m o e c c e s s i v o d i z u c c h e r i . I n r e a l t à , n e l d i a b e t e d i t i p o 2 - c h e r a p p r e s e n t a c i r c a i l 9 0 % d e i c a s i - h a n n o u n r u o l o i m p o r t a n t e l a p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a e u n a s e r i e d i d e t e r m i n a n t i p s i c o s o c i a l i e d e c o n o m i c h e " . D a q u i l ' i m p e g n o d e l l a S i d n e l p r o m u o v e r e u n c a m b i a m e n t o " c h e p a r t a a n c h e d a l l i n g u a g g i o , e v i t a n d o d e f i n i z i o n i s t i g m a t i z z a n t i e p o n e n d o a l c e n t r o l a p e r s o n a , n o n l a m a l a t t i a " . S u l p i a n o d e l s u p p o r t o c o n c r e t o , G a r a u s o t t o l i n e a i l v a l o r e " d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l ' a c c o m p a g n a m e n t o d e l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e , s o p r a t t u t t o n e l l e f a s i i n i z i a l i d e l p e r c o r s o d i c u r a " . P e r q u e s t o F a n d h a a v v i a t o c o r s i d e d i c a t i a l l a f i g u r a d e l ' d i a b e t i c o g u i d a ' , u n v o l o n t a r i o " f o r m a t o p e r a f f i a n c a r e a l t r i p a z i e n t i n e i c e n t r i d i d i a b e t o l o g i a " . A d o g g i s o n o g i à s t a t e " f o r m a t e c i r c a 2 5 0 p e r s o n e e s o n o i n c o r s o i n t e r l o c u z i o n i c o n l e i s t i t u z i o n i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e d i q u e s t o r u o l o , a n c h e i n r i s p o s t a a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e s a n i t a r i o . A v e r e p u n t i d i r i f e r i m e n t o , i n p a r t i c o l a r e a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , è i n f a t t i f o n d a m e n t a l e " . L ' i m p e g n o c o i n v o l g e a n c h e D i a b e t e I t a l i a . I l p r e s i d e n t e N e r v o e v i d e n z i a c o m e l a r e t e a s s o c i a t i v a p r o m u o v a " q u o t i d i a n a m e n t e i n i z i a t i v e d i e d u c a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e , d a i c a m p i s c u o l a p e r b a m b i n i e r a g a z z i a i c o r s i d i e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e " . S o n o a t t i v i t à c h e " s i a f f i a n c a n o a q u e l l e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i c o l m a r e a l c u n e l a c u n e , s o p r a t t u t t o n e l l ' a m b i t o d e l d i a b e t e d i t i p o 2 , c h e r a p p r e s e n t a o g g i u n a d e l l e a r e e m e n o c o p e r t e i n t e r m i n i d i i n f o r m a z i o n e e f o r m a z i o n e s p e c i f i c a " .