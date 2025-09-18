P a l e r m o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E s p e r t i n a z i o n a l i e d e u r o p e i a c o n f r o n t o o g g i e d o m a n i a P a l e r m o s u l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l t r a s p o r t o m a r i t t i m o . L ' o c c a s i o n e è l ' i n c o n t r o ' E u E t s P r o s p e t t i v e e o p p o r t u n i t à p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l s e t t o r e m a r i t t i m o ' , i n c o r s o a l M a r i n a C o n v e n t i o n C e n t e r . U n a p p u n t a m e n t o , a c u i h a p a r t e c i p a t o o g g i a n c h e i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A d s p d e l m a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e , A n n a l i s a T a r d i n o , d e d i c a t o a l l ’ i n g r e s s o d e l t r a s p o r t o m a r i t t i m o n e l s i s t e m a e u r o p e o d i s c a m b i o d e l l e e m i s s i o n i ( E u E t s ) , l o s t r u m e n t o c o n c u i l ’ U n i o n e E u r o p e a p u n t a a r i d u r r e l ’ i n q u i n a m e n t o e a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . L ’ i n i z i a t i v a è o r g a n i z z a t a d a l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , a s s i e m e a l l ’ A u t o r i t à d i s i s t e m a p o r t u a l e d e l m a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e e r i u n i s c e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a s s o c i a z i o n i e s t a k e h o l d e r d e l s e t t o r e . D u r a n t e l e d u e g i o r n a t e , e s p e r t i i t a l i a n i e d e u r o p e i p r e s e n t e r a n n o i l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o e l e o p p o r t u n i t à d i f i n a n z i a m e n t o p e r p r o g e t t i d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à , c o m e l ’ I n n o v a t i o n F u n d . " U n a p p u n t a m e n t o r i l e v a n t e – s o t t o l i n e a T a r d i n o – p e r c h é r i g u a r d a u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a c o m e q u e l l o m a r i t t i m o e s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l e p o l i t i c h e e u r o p e e d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , m e t t e n d o a l c e n t r o n u o v e o p p o r t u n i t à d i f i n a n z i a m e n t o ( I n n o v a t i o n F u n d ) , c o i n v o l g e n d o i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e s t a k e h o l d e r e s e g n a l a n d o p o s s i b i l i s v i l u p p i i n d u s t r i a l i e o c c u p a z i o n a l i . I l r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e - h a s o t t o l i n e a t o i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A d s p d e l m a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e - è u n o b b l i g o n o n n e g o z i a b i l e , u n a s f i d a c h e r i g u a r d a t u t t i , d a l l e i s t i t u z i o n i a l l e a z i e n d e , f i n o a i c i t t a d i n i . L a n o s t r a l i n e a è c h i a r a : i l r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e è e s s e n z i a l e c h e v e n g a a c c o m p a g n a t o d a u n a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a c o n c r e t a e d a u n ’ a p p l i c a z i o n e d e l l e r e g o l e i n g r a d o d i t e n e r e c o n t o d e l l e s p e c i f i c i t à d e i t e r r i t o r i . I l g r e e n d e a l v a b e n e s o l o a p a t t o c h e s i a a n c h e g i u s t o , e q u i l i b r a t o e s o s t e n i b i l e p e r t u t t i " , c o n c l u d e T a r d i n o .