R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o r t e S u p r e m a a p p l i c a n d o l a C o s t i t u z i o n e , h a d i m o s t r a t o c h e o g n i p o t e r e i n c o n t r a u n l i m i t e . L e p o l i t i c h e c o m m e r c i a l i d i T r u m p , d a n n o s e a l i v e l l o g l o b a l e e a n c h e i n I t a l i a , s o n o s t a t e m e s s e f u o r i d a l l a l e g a l i t à p u r e n e g l i S t a t i U n i t i . A q u e s t o p u n t o c i c h i e d i a m o s e G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n s u e t a p i l l o l a v i d e o s e r a l e d a P a l a z z o C h i g i , a t t a c c h e r à i g i u d i c i a m e r i c a n i p e r d i f e n d e r e i l s u o a m i c o T r u m p o p p u r e p e r u n a v o l t a d i f e n d e r à l ’ I t a l i a , l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i c o l p i t i d a q u e i d a z i . Q u e s t a s u b a l t e r n i t à d e l g o v e r n o a T r u m p l a p a g a a c a r o p r e z z o l ’ I t a l i a ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n .