R o m a , 2 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " D o n a l d T r u m p h a i m p o s t o i d a z i v i o l a n d o l a l e g g e a m e r i c a n a : l o h a s t a b i l i t o l a C o r t e S u p r e m a . S o t t o i l p r o f i l o g i u r i d i c o è u n a s e n t e n z a f o n d a m e n t a l e . M a s o t t o i l p r o f i l o p o l i t i c o : d o v e s o n o f i n i t i t u t t i i M A G A ? D o v e s o n o q u e l l i c h e d i c e v a n o c h e i d a z i s o n o u n a o p p o r t u n i t à ? D o v e s o n o f i n i t i i g a l o p p i n i d i T r u m p ? G i o r g i a M e l o n i s t a z i t t a a n c h e s t a v o l t a o t r o v e r à i l c o r a g g i o f i n a l m e n t e d i f a r e g l i i n t e r e s s i d e l l a N a z i o n e e n o n g l i i n t e r e s s i d i T r u m p ? " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o R e n z i .