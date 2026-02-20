R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e S u p r e m a d e g l i S t a t i U n i t i h a a n n u l l a t o l a m a g g i o r p a r t e d e i d a z i i m p o s t i d a T r u m p . S e r v i v a l a c o p e r t u r a d i u n a l e g g e d e l C o n g r e s s o e l u i n o n l ' a v e v a " . L o s c r i v e i n u n p o s t s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e d e m D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i . " L a d e c i s i o n e è c l a m o r o s a . C i r i c o r d a l ' i m p o r t a n z a d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i n e l l a d e m o c r a z i a c o s t i t u z i o n a l e : i l p o t e r e g i u d i z i a r i o s a n z i o n a i l p o t e r e e s e c u t i v o s e q u e s t ' u l t i m o , c o m e h a f a t t o T r u m p , c a l p e s t a i l p o t e r e l e g i s l a t i v o . O v v i a m e n t e l a r e a z i o n e d i T r u m p è i n p e r f e t t o s t i l e t r u m p i s t a : h a a t t a c c a t o i g i u d i c i d e f i n e n d o u n a v e r g o g n a l a l o r o p r o n u n c i a . D e l e g i t t i m a r e i g i u d i c i s e e m e t t o n o u n a d e c i s i o n e s g r a d i t a è q u e l l o c h e l a d e s t r a r a d i c a l e a m a f a r e o v u n q u e . I t a l i a c o m p r e s a . V e d i a m o s e G i o r g i a M e l o n i s t a s e r a f a r à u n v i d e o p e r a t t a c c a r e i g i u d i c i a m e r i c a n i . S p e r i a m o d i n o : è s u o d o v e r e d i f e n d e r e g l i i t a l i a n i , n o n T r u m p " .