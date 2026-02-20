R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e S u p r e m a s t a t u n i t e n s e , c h e h a r i c h i a m a t o l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a l r i s p e t t o d e l l a C o s t i t u z i o n e , c o n f e r m a u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e : n e s s u n l e a d e r è a l d i s o p r a d e l l e r e g o l e . L e m i s u r e c o m m e r c i a l i v o l u t e d a T r u m p s o n o i l l e g i t t i m e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " O r a è i l m o m e n t o d e l l a c h i a r e z z a . G i o r g i a M e l o n i i n t e n d e c o n t i n u a r e a g i u s t i f i c a r e s c e l t e c h e p e n a l i z z a n o l e n o s t r e i m p r e s e e m e t t o n o a r i s c h i o p o s t i d i l a v o r o , o p p u r e v u o l e f i n a l m e n t e t u t e l a r e l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e ? N e l v i d e o d i s t a s e r a c h i e d e r à a l l e t o g h e r o s s e d e l l a C o r t e s u p r e m a d i p r e s e n t a r s i a l l e e l e z i o n i ? " .