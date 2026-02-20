R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e S u p r e m a d e g l i S t a t i U n i t i h a b o c c i a t o i d a z i v o l u t i i n n o m e d i u n p r o t e z i o n i s m o m u s c o l a r e d a D o n a l d T r u m p . N o n è s o l o u n a q u e s t i o n e c o m m e r c i a l e , è u n s e g n a l e p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e , s i g n i f i c a c h e n e g l i U S A i c o n t r a p p e s i f u n z i o n a n o , c h e n e s s u n o è s o p r a l a l e g g e e c h e a n c h e l e s c e l t e p i ù c o n t r o v e r s e d e v o n o r i s p e t t a r e i l p e r i m e t r o c o s t i t u z i o n a l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " L a c o m p e t e n z a i n q u e s t o c a s o è d e l C o n g r e s s o , n o n d e l P r e s i d e n t e . L a l o r o b o c c i a t u r a r a p p r e s e n t a u n r i t o r n o a l l a l e g a l i t à i s t i t u z i o n a l e - a n c h e s e d a T r u m p c ’ è d a a t t e n d e r s i d i t u t t o e d i p i ù - e o r a s p e r i a m o i n u n r i t o r n o a d u n a p p r o c c i o p i ù e q u i l i b r a t o n e l l e r e l a z i o n i e c o n o m i c h e g l o b a l i . P s : a t t e n d i a m o c o m m e n t i d a t u t t i q u e l l i c h e - a p a r t i r e d a l l a p r e m i e r p a s s a n d o p e r i s u o i v i c e - s i e r a n o s p e r i c o l a t a m e n t e l a n c i a t i a g i u s t i f i c a r e , m i n i m i z z a r e e a d d i r i t t u r a e s a l t a r e i d a z i t r u m p i a n i " , c o n c l u d e .