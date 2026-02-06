( A d n k r o n o s ) - S o n o d i e c i l e p e r s o n a l i t à d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e , s c e l t e d a l C i o e d a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 p e r p o r t a r e l a b a n d i e r a o l i m p i c a d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l l e O l i m p i a d i I n v e r n a l i . A t l e t e e a t l e t i , m a a n c h e p e r s o n e c h e p e r i l v a l o r e d e l l e l o r o s t o r i e u m a n e e p r o f e s s i o n a l i i n c a r n a n o i p r i n c i p i d i p a c e , u n i t à e s o l i d a r i e t à c h e i s p i r a n o i l M o v i m e n t o O l i m p i c o . D a l r e d e l l a m a r a t o n a E l i u d K i p c h o g e , d u e v o l t e o r o o l i m p i c o , a F r a n c o N o n e s , p r i m o c a m p i o n e o l i m p i c o i t a l i a n o d e l l a s t o r i a d e l l o s c i d i f o n d o , e c c o l e s c e l t e . I n t a n t o , q u a l c h e c o n n o t a t o s u l l a b a n d i e r a o l i m p i c a , c o s t r u i t a c o n i c i n q u e c e r c h i o l i m p i c i i n t r e c c i a t i s u s f o n d o b i a n c o , c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ u n i o n e d e i c i n q u e c o n t i n e n t i e l ’ i n c o n t r o t r a a t l e t e e a t l e t i d i t u t t o i l m o n d o p r e s e n t i a i G i o c h i : è u n e m b l e m a s e n z a t e m p o , c a p a c e a n c o r a o g g i d i p a r l a r e a l p r e s e n t e e r i c o r d a r c i l a f o r z a d e l l o s p o r t c o m e s t r u m e n t o d i d i a l o g o e p r o g r e s s o p e r l ’ u m a n i t à . I n l i n e a c o n l o s p i r i t o d e i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i d i f f u s i , l a B a n d i e r a O l i m p i c a s f i l e r à i n d u e l u o g h i s i m b o l i c i d e l l e C e r i m o n i e d i A p e r t u r a : a S a n S i r o a M i l a n o , a c c o m p a g n a t a d a o t t o p o r t a b a n d i e r a , e a C o r t i n a , c o n d u e p o r t a b a n d i e r a . E c c o l e 1 0 p e r s o n a l i t à c h e a v r a n n o l ’ o n o r e d i p o r t a r e l a b a n d i e r a o l i m p i c a : T a d a t o s h i A k i b a ( G i a p p o n e ) è s t a t o s i n d a c o d i H i r o s h i m a d a l 1 9 9 9 a l 2 0 1 1 . N e l c o r s o d e l l a s u a c a r r i e r a p o l i t i c a s i è d i s t i n t o p e r i l s u o i m p e g n o g l o b a l e a f a v o r e d e l d i s a r m o n u c l e a r e . È s t a t o i n o l t r e u n m e m b r o a t t i v o d e i M a y o r s f o r P e a c e , o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a p r o m o z i o n e d e l l a p a c e . R e b e c a A n d r a d e ( B r a s i l e ) è l ’ a t l e t a O l i m p i c a p i ù p r e m i a t a n e l l a s t o r i a d e l s u o P a e s e . D o p o a v e r s u p e r a t o n u m e r o s i e g r a v i i n f o r t u n i c h e p i ù v o l t e l ’ h a n n o s p i n t a a p e n s a r e a l r i t i r o , è d i v e n t a t a u n p o t e n t e s i m b o l o d i p e r s e v e r a n z a e r e s i l i e n z a . H a p a r t e c i p a t o a t r e O l i m p i a d i ( R i o 2 0 1 6 , T o k y o 2 0 2 0 , P a r i g i 2 0 2 4 ) , h a v i n t o l a m e d a g l i a d ’ o r o i n d u e e d i z i o n i d e i G i o c h i , T o k y o 2 0 2 0 ( v o l t e g g i o ) e P a r i g i 2 0 2 4 ( c o r p o l i b e r o ) o l t r e a d a v e r r i c e v u t o i l L a u r e u s W o r l d C o m e b a c k o f t h e Y e a r A w a r d n e l 2 0 2 5 . S o s t i e n e a t t i v a m e n t e l e c a u s e l e g a t e a i d i r i t t i d e l l e d o n n e , a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l ’ e d u c a z i o n e , e d è s t a t a a m b a s c i a t r i c e d e l l ’ I O C e d e l p r o g r a m m a O n e W i n L e a d s t o A n o t h e r , o r g a n i z z a t o d a l l ’ E n t e d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r l ' u g u a g l i a n z a d i g e n e r e e l ' e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e , i n B r a s i l e . M a r y a m B u k a r H a s s a n ( N i g e r i a ) è s t a t a n o m i n a t a U N G l o b a l P e a c e A d v o c a t e n e l l u g l i o 2 0 2 5 . A r t i s t a e p o e t e s s a d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e , è p r o f o n d a m e n t e i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a p a r i t à d i g e n e r e , d e l l ’ e m p o w e r m e n t g i o v a n i l e e n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a p a c e p i ù i n c l u s i v a e d u r a t u r a . N i c o l ò G o v o n i ( I t a l i a ) è u n o s c r i t t o r e e a t t i v i s t a , c a n d i d a t o a l P r e m i o N o b e l p e r l a P a c e n e l 2 0 2 0 e n e l 2 0 2 3 p e r i l s u o i m p e g n o n e l l a p r o t e z i o n e d e i m i n o r i r i f u g i a t i . È C E O e P r e s i d e n t e d i S t i l l I R i s e , o r g a n i z z a z i o n e u m a n i t a r i a d e d i c a t a a c o n t r a s t a r e l a c r i s i g l o b a l e d e l l ’ e d u c a z i o n e . F i l i p p o G r a n d i ( I t a l i a ) è s t a t o A l t o C o m m i s s a r i o d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i R i f u g i a t i d a l 2 0 1 6 a l 2 0 2 5 . F o r t e d i d e c e n n i d i e s p e r i e n z a u m a n i t a r i a i n A f r i c a , M e d i o O r i e n t e e A s i a , h a g u i d a t o g l i s f o r z i g l o b a l i d e l l ’ U N H C R p e r p r o t e g g e r e l e p e r s o n e c o s t r e t t e a f u g g i r e d a c o n f l i t t i e p e r s e c u z i o n i . È V i c e p r e s i d e n t e d e l l a O l y m p i c R e f u g e F o u n d a t i o n e d è s t a t o i n s i g n i t o d e l l ’ O l y m p i c L a u r e l a i G i o c h i O l i m p i c i d i P a r i g i 2 0 2 4 , r i c o n o s c i m e n t o c h e p r e m i a f i g u r e d i s p i c c o p e r i l o r o c o n t r i b u t i i n a m b i t o e d u c a t i v o , c u l t u r a l e , s o c i a l e e d i p r o m o z i o n e d e l l a p a c e a t t r a v e r s o l o s p o r t . E l i u d K i p c h o g e ( K e n y a ) è c o n s i d e r a t o u n o d e i p i ù g r a n d i m a r a t o n e t i d i s e m p r e . H a p a r t e c i p a t o c i n q u e v o l t e a i G i o c h i ( A t e n e 2 0 0 4 , P e c h i n o 2 0 0 8 , R i o 2 0 1 6 , T o k y o 2 0 2 0 , P a r i g i 2 0 2 4 ) , è d u e v o l t e C a m p i o n e O l i m p i c o d i m a r a t o n a ( R i o 2 0 1 6 e T o k y o 2 0 2 0 ) . N e l 2 0 1 9 h a s u p e r a t o i l i m i t i d e l p o t e n z i a l e u m a n o c o r r e n d o u n a m a r a t o n a i n m e n o d i d u e o r e ( 1 : 5 9 : 4 0 ) a V i e n n a , d i v e n t a n d o u n s i m b o l o g l o b a l e d i e c c e l l e n z a , d i s c i p l i n a e p e r s e v e r a n z a . È i n o l t r e A m b a s c i a t o r e d i B u o n a V o l o n t à U N E S C O p e r S p o r t , I n t e g r i t à e V a l o r i . C i n d y N g a m b a è u n ’ a t l e t a d e l R e f u g e e O l y m p i c T e a m . C o s t r e t t a a f u g g i r e n e l R e g n o U n i t o a l l ’ e t à d i 1 1 a n n i , h a i n i z i a l m e n t e p r a t i c a t o i l c a l c i o p r i m a d i s c o p r i r e n e l p u g i l a t o l a s u a v e r a p a s s i o n e . A i G i o c h i O l i m p i c i d i P a r i g i 2 0 2 4 h a f a t t o l a s t o r i a d i v e n t a n d o l a p r i m a a t l e t a d e l R e f u g e e O l y m p i c T e a m a c o n q u i s t a r e u n a m e d a g l i a O l i m p i c a ( b r o n z o ) . P i t a T a u f a t o f u a ( T o n g a ) è s t a t o i l p r i m o a t l e t a t o n g a n o a d a v e r r a p p r e s e n t a t o i l p r o p r i o P a e s e s i a a i G i o c h i O l i m p i c i E s t i v i ( t a e k w o n d o a R i o 2 0 1 6 e T o k y o 2 0 2 0 ) s i a a i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i ( s c i d i f o n d o a P y e o n g C h a n g 2 0 1 8 ) . O l t r e a l l e s u e p a r t e c i p a z i o n i O l i m p i c h e , è a m p i a m e n t e r i c o n o s c i u t o p e r i s u o i s f o r z i u m a n i t a r i n e l s o c c o r s o i n s i t u a z i o n i d i c a l a m i t à e n e g l i a m b i t i d e l l ’ e m p o w e r m e n t g i o v a n i l e , d e l l ’ e d u c a z i o n e e d e l l a r e s i l i e n z a c l i m a t i c a n e l P a c i f i c o . I l s u o i m p e g n o g l i è v a l s o l a n o m i n a a U N I C E F P a c i f i c A m b a s s a d o r , r u o l o i n c u i s o s t i e n e i d i r i t t i , l ’ e d u c a z i o n e e l a s a l u t e d e i b a m b i n i . A p o r t a r e l a b a n d i e r a O l i m p i c a a C o r t i n a s a r a n n o : F r a n c o N o n e s , n a t o i n V a l d i F i e m m e n e l 1 9 4 1 , è i l p r i m o c a m p i o n e O l i m p i c o i t a l i a n o d e l l a s t o r i a d e l l o s c i d i f o n d o . V i n s e l a m e d a g l i a d ' o r o n e l l a 3 0 k m a i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i d i G r e n o b l e d e l 1 9 6 8 , i n t e r r o m p e n d o c o s ì i l l u n g o d o m i n i o d e g l i a t l e t i s c a n d i n a v i n e l l a d i s c i p l i n a . O l t r e a l l ' o r o O l i m p i c o , v a n t a a n c h e u n b r o n z o a i M o n d i a l i d i O s l o d e l 1 9 6 6 e b e n 1 6 o r i o t t e n u t i i n a m b i t o n a z i o n a l e . M a r t i n a V a l c e p i n a g a r e g g i a p e r l e F i a m m e O r o e f a p a r t e d e l l a N a z i o n a l e i t a l i a n a d i s h o r t t r a c k . H a v i n t o t r e m e d a g l i e O l i m p i c h e t r a i l 2 0 1 4 e i l 2 0 1 8 : 2 a r g e n t i e 1 b r o n z o , t u t t i o t t e n u t i n e l l e s t a f f e t t e . I n a m b i t o e u r o p e o h a v i n t o o l t r e d i e c i m e d a g l i e , t r a c u i 4 o r i t r a i l 2 0 1 1 e i l 2 0 1 8 .