( A d n k r o n o s ) - S e m p l i f i c a r e e r a z i o n a l i z z a r e l e n o r m a t i v e , i n m o d o d a r e c u p e r a r e c o m p e t i t i v i t à e i n n o v a z i o n e , p u r r i s p e t t a n d o g l i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à . Q u e s t o l o s c o p o d i u n a s e r i e d i p a c c h e t t i – n o n s o l o i n m a t e r i a a m b i e n t a l e – p r e s e n t a t i n e l l ’ u l t i m o a n n o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r v e n i r e i n c o n t r o a l l a r i c h i e s t a , a v a n z a t a d a p i ù p a r t i , d i a l l e g g e r i r e g l i o n e r i d e l l e i m p r e s e . L ’ o r g a n o e s e c u t i v o d e l b l o c c o , c h e s o l o q u a l c h e a n n o f a c e n t r a v a u n a m b i z i o s o t r a g u a r d o c o n i l G r e e n D e a l , n e l 2 0 2 5 h a p r e s e n t a t o d i e c i p a c c h e t t i , a l c u n i s p e c i f i c i : l ’ O m n i b u s I , d e d i c a t o a s o s t e n i b i l i t à e r e g o l e E S G , e O m n i b u s V I I I – A m b i e n t e , c h e i n t e r v i e n e d i r e t t a m e n t e s u e m i s s i o n i i n d u s t r i a l i , r i f i u t i , e c o n o m i a c i r c o l a r e e a u t o r i z z a z i o n i . L a D i c h i a r a z i o n e d i B u d a p e s t d e l n o v e m b r e 2 0 2 4 d ’ a l t r o n d e l o h a d e t t o c h i a r a m e n t e : s e r v e u n a “ r i v o l u z i o n e d i s e m p l i f i c a z i o n e “ , p e r c h é “ n o n è p i ù p o s s i b i l e m a n t e n e r e l o s t a t u s q u o ” . “ P e r r a f f o r z a r e l a n o s t r a c o m p e t i t i v i t à , o c c o r r e s f r u t t a r e i n m o d o g l o b a l e e c o e r e n t e t u t t i g l i s t r u m e n t i e l e p o l i t i c h e , a l i v e l l o s i a d e l l ’ U e c h e d e g l i S t a t i m e m b r i ” . L ’ o r g a n o g u i d a t o d a U r s u l a v o n d e r L e y e n s t a d u n q u e c e r c a n d o d i r a g g i u n g e r e i t r a g u a r d i a m b i e n t a l i f i s s a t i “ i n m o d o p i ù e f f i c i e n t e , m e n o c o s t o s o e p i ù i n t e l l i g e n t e ” , e s o p r a t t u t t o s e n z a a f f o s s a r e l e i m p r e s e . L a C o m m i s s i o n e p r e v e d e c h e l e i m p r e s e r i s p a r m i e r a n n o c i r c a 1 m i l i a r d o d i e u r o a l l ’ a n n o , p o r t a n d o i r i s p a r m i d e r i v a n t i d a g l i O m n i b u s e d a a l t r e i n i z i a t i v e d i s e m p l i f i c a z i o n e g i à p r e s e n t a t e a q u a s i 1 1 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o . L ’ o b i e t t i v o c o m p l e s s i v o d i 3 7 , 5 m i l i a r d i d i e u r o d i r i s p a r m i a n n u a l i s u i c o s t i a m m i n i s t r a t i v i e n t r o i l 2 0 2 9 s a r e b b e c o s ì p i ù v i c i n o . V e d i a m o a l l o r a d i c h e c o s a s i t r a t t a e a c h e p u n t o s i a m o . V a s u b i t o p r e c i s a t o p e r ò c h e n o n e s i s t e a n c o r a u n t e s t o d e f i n i t i v o u n i c o e p u b b l i c a t o n e l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e d e l l ’ U e , p e r c h é m o l t e d e l l e m o d i f i c h e p r o p o s t e s o n o i n c o r s o d i e s a m e d a p a r t e d e l l ’ E u r o p a r l a m e n t o e d e l C o n s i g l i o . I l P a c c h e t t o O m n i b u s I , p r e s e n t a t o d a l l a C o m m i s s i o n e i l 2 6 f e b b r a i o 2 0 2 5 , m i r a a s e m p l i f i c a r e r a d i c a l m e n t e l e n o r m e E S G , r i d u c e n d o g l i o n e r i b u r o c r a t i c i c o n l o s c o p o d i r e n d e r e l a s o s t e n i b i l i t à “ p i ù a c c e s s i b i l e e p i ù f a c i l e d a a t t u a r e ” . E c c o i s u o i p u n t i c h i a v e : - s e m p l i f i c a z i o n e o b b l i g h i C S R D ( r e n d i c o n t a z i o n e s u l l a s o s t e n i b i l i t à ) e C S D D D ( d u e d i l i g e n c e d i s o s t e n i b i l i t à ) : p r o p o s t a u n a r i d u z i o n e d i c i r c a l ’ 8 0 % d e l n u m e r o d i i m p r e s e o b b l i g a t e ; - s e m p l i f i c a z i o n e d e l m e c c a n i s m o C B A M ( c h e p r e v e d e u n a d e g u a m e n t o d e l c a r b o n i o a l l e f r o n t i e r e ) ; - ‘ S t o p t h e C l o c k ’ : i n t r o d u z i o n e d i u n o s l i t t a m e n t o d i d u e a n n i , a l 2 6 l u g l i o 2 0 2 7 , p e r l ’ e n t r a t a i n v i g o r e d e g l i o b b l i g h i d i r e n d i c o n t a z i o n e p e r d i v e r s e c a t e g o r i e d i i m p r e s e ; - P M I : i n t r o d u z i o n e d i s t a n d a r d d i r e n d i c o n t a z i o n e p i ù s e m p l i c i e v o l o n t a r i p e r l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e ; - r e v i s i o n e s o g l i e : i n n a l z a m e n t o d e l l e s o g l i e d i m e n s i o n a l i ( d i p e n d e n t i , f a t t u r a t o , a t t i v o d i b i l a n c i o ) p e r l e i m p r e s e s o g g e t t e a l l a r e n d i c o n t a z i o n e d i s o s t e n i b i l i t à ; - a l l i n e a m e n t o n o r m a t i v o : c o o r d i n a r e l e s c a d e n z e d e g l i s t a n d a r d e u r o p e i ( E S R S ) p e r f a c i l i t a r e l ’ a d e g u a m e n t o d e l l e a z i e n d e . I l p a c c h e t t o O m n i b u s V I I I – A m b i e n t e , p r e s e n t a t o i l 1 0 d i c e m b r e 2 0 2 5 , r i g u a r d a p i ù a m p i a m e n t e l a n o r m a t i v a a m b i e n t a l e e u r o p e a . C o m p r e n d e s e i p r o p o s t e l e g i s l a t i v e c h e i n t e r v e n g o n o s u e m i s s i o n i i n d u s t r i a l i , e c o n o m i a c i r c o l a r e , v a l u t a z i o n i a m b i e n t a l i , d a t i g e o s p a z i a l i e g e s t i o n e d e l l e s o s t a n z e p e r i c o l o s e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i r e t t i v a s u l l e e m i s s i o n i i n d u s t r i a l i ( I E D ) , c h e h a l ’ o b i e t t i v o d i p r e v e n i r e e m o n i t o r a r e l ’ i n q u i n a m e n t o p r o v o c a t o d a i g r a n d i s t a b i l i m e n t i , l ’ i d e a è d i s e m p l i f i c a r e g l i o b b l i g h i d i r e p o r t i s t i c a , n o n p i ù p e r s i n g o l o s i t o m a p e r a z i e n d a , c o n l ’ e l i m i n a z i o n e d i a l c u n i r e q u i s i t i d i c e r t i f i c a z i o n e e u n a s e m p l i f i c a z i o n e d e l d a t a b a s e d e l l a d i r e t t i v a . A d e s e m p i o , s i v u o l e e l i m i n a r e l ’ o b b l i g o d i i n c l u d e r e i p i a n i d i t r a s f o r m a z i o n e e c o n c e d e r e p i ù t e m p o a g l i o p e r a t o r i p e r l a p r e d i s p o s i z i o n e d e i S i s t e m i d i G e s t i o n e A m b i e n t a l e ( S G A ) . G l i a g r i c o l t o r i e g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e d e l l ’ a c q u a c o l t u r a s a r a n n o e s e n t a t i d a a l c u n i o b b l i g h i d i r e n d i c o n t a z i o n e ; i n o l t r e , l ’ a m b i t o d e l l e a t t i v i t à a g r i c o l e s a r à s e m p l i f i c a t o e l e d u p l i c a z i o n i p e r l e a z i e n d e a g r i c o l e b i o l o g i c h e s a r a n n o r i d o t t e . A l t r o a s s e c e n t r a l e d e l p a c c h e t t o è l a r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e l p r o d u t t o r e ( E P R ) , c h e i m p o n e a i p r o d u t t o r i d i f a r s i c a r i c o a n c h e d e l f i n e v i t a d e g l i a r t i c o l i c h e i m m e t t o n o s u l m e r c a t o . I n p a r t i c o l a r e , i l p a c c h e t t o p r e v e d e l a s o s p e n s i o n e t e m p o r a n e a – f i n o a l 1 ° g e n n a i o 2 0 3 5 – d e l l ’ o b b l i g o d i n o m i n a r e u n r a p p r e s e n t a n t e a u t o r i z z a t o i n c i a s c u n o S t a t o m e m b r o p e r i p r o d u t t o r i e u r o p e i c h e v e n d o n o p r o d o t t i i n a l t r i P a e s i . I c o n t r a t t i g i à i n e s s e r e p o t r a n n o e s s e r e m a n t e n u t i , m e n t r e i p r o d u t t o r i c h e n o n i n t e n d o n o n o m i n a r e u n r a p p r e s e n t a n t e b e n e f i c e r a n n o d i u n a r i d u z i o n e d e i c o s t i a m m i n i s t r a t i v i . L a C o m m i s s i o n e c h i a r i s c e p e r ò c h e l a r i f o r m a s t r u t t u r a l e d e l l ’ E P R s a r à a f f r o n t a t a c o n u n a l t r o a t t o : i l C i r c u l a r E c o n o m y A c t , p r e v i s t o p e r i l 2 0 2 6 . L ’ O m n i b u s A m b i e n t e i n t e r v i e n e a n c h e s u l l e a u t o r i z z a z i o n i e s u l l e V a l u t a z i o n i d i I m p a t t o A m b i e n t a l e ( V I A ) . L ’ o b i e t t i v o è r i d u r r e l e d u p l i c a z i o n i b u r o c r a t i c h e e a c c e l e r a r e l e d e c i s i o n i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a p r o g e t t i c o n s i d e r a t i s t r a t e g i c i , c o m e r e t i e l e t t r i c h e , d a t a c e n t e r e d e c o n o m i a c i r c o l a r e . L a C o m m i s s i o n e p r o p o n e : - s c a d e n z e p i ù c h i a r e p e r i l r i l a s c i o d e i p e r m e s s i ; - m a g g i o r e r i c o r s o a s t r u m e n t i d i g i t a l i ; - u n a p r e s u n z i o n e d i i n t e r e s s e p u b b l i c o p e r a l c u n e t i p o l o g i e d i p r o g e t t i . N o n è a n c o r a c h i a r o q u a l i s i a n o , m a l a C o m m i s s i o n e h a p r e c i s a t o c h e d e b b a n o c o n t r i b u i r e “ a l l a r e s i l i e n z a d e l l ’ U e , a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e o a l l ’ e f f i c i e n z a d e l l e r i s o r s e ” . P e r g l i i m b a l l a g g i , l a C o m m i s s i o n e f a r i f e r i m e n t o a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i l i n e e g u i d a ( n o n d i n o r m e n u o v e ) p e r s e m p l i f i c a r e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l n u o v o R e g o l a m e n t o , p e r f a c i l i t a r e l a c o n f o r m i t à d a p a r t e d e g l i S t a t i m e m b r i . S u l f r o n t e d e i d a t i , B r u x e l l e s p u n t a a s u p e r a r e s t r u m e n t i r i t e n u t i c o s t o s i e p o c o e f f i c a c i . È i l c a s o d e l d a t a b a s e S C I P ( S u b s t a n c e s o f C o n c e r n I n a r t i c l e s a s s u c h o r i n c o m p l e x o b j e c t s ( P r o d u c t s ) ) – a l q u a l e a t t u a l m e n t e l e i m p r e s e d e v o n o n o t i f i c a r e l a p r e s e n z a d i s o s t a n z e “ e s t r e m a m e n t e p r e o c c u p a n t i ” n e g l i a r t i c o l i c h e i m m e t t o n o s u l m e r c a t o – c h e p o t r e b b e e s s e r e a b r o g a t o e s o s t i t u i t o d a s o l u z i o n i d i g i t a l i p i ù i n t e g r a t e , c o m e i l P a s s a p o r t o d i g i t a l e d e i p r o d o t t i . A n a l o g a m e n t e , l a C o m m i s s i o n e c o n s i d e r a t r o p p o o n e r o s a l a D i r e t t i v a I N S P I R E d e l 2 0 0 7 , c h e i m p o n e a g l i S t a t i m e m b r i d i p r o d u r r e u n a s e r i e d i d a t i g e o g r a f i c i ( s u a c q u a , s u o l o , b i o d i v e r s i t à , e c c . ) i n f o r m a t o a r m o n i z z a t o , i n t e r o p e r a b i l e e c o n s u l t a b i l e o n l i n e , e p r o p o n e d i s o s t i t u i r l a c o n u n p o r t a l e u n i c o o p e n d a t a , p i ù s n e l l o e s t a n d a r d i z z a t o . L a C o m m i s s i o n e h a p o i a n n u n c i a t o c h e a n c h e l a D i r e t t i v a q u a d r o s u l l e a c q u e s a r à r i v i s t a e m o d i f i c a t a n e l 2 0 2 6 , e c h e s o n o p o s s i b i l i i n t e r v e n t i m i r a t i s u l l a N a t u r e R e s t o r a t i o n L a w . I n e n t r a m b i i c a s i , p e r ò , i l c o n t e n u t o s p e c i f i c o è a n c o r a o g g e t t o d i c o n f r o n t o p o l i t i c o . I p a c c h e t t i d u n q u e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i . M a a c h e p u n t o s i t r o v a n o d e l l o r o p e r c o r s o v e r s o l ’ a d o z i o n e ? O m n i b u s I h a g i à v i s t o v o t i e p o s i z i o n i n e g o z i a l i d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e s t a s e g u e n d o u n i t e r p i ù a v a n z a t o r i s p e t t o a l p a c c h e t t o a m b i e n t e . T u t t a v i a , a n c h e q u i l a p r o c e d u r a n o n è a n c o r a c o n c l u s a . I l 9 d i c e m b r e 2 0 2 5 i n t a n t o è s t a t o t r o v a t o l ’ a c c o r d o d i C o n s i g l i o e P a r l a m e n t o . O m n i b u s V I I I i n v e c e s i t r o v a n e l l a f a s e i n i z i a l e d e l l ’ i t e r : è o r a a l l ’ e s a m e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o . I l 1 9 g e n n a i o 2 0 2 6 l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e c o m p e t e n t e ( c o m i t a t o E N V I ) h a a v u t o u n o s c a m b i o d i v e d u t e c o n l a c o m m i s s a r i a e u r o p e a p e r l ’ A m b i e n t e J e s s i k a R o s w a l l — m a n o n è s t a t a a n c o r a a d o t t a t a u n a p o s i z i o n e f i n a l e f o r m a l e . C ’ è t u t t a v i a u n p u n t o d a r i c o r d a r e : c o m e p e r g l i a l t r i p a c c h e t t i O m n i b u s , l a C o m m i s s i o n e n o n h a e f f e t t u a t o u n a v a l u t a z i o n e d ’ i m p a t t o n e m m e n o s u q u e l l i g r e e n , r i t e n e n d o l a n o n n e c e s s a r i a . M a l a O m b u d s w o m a n T e r e s a A n j i n h o h a r e c e n t e m e n t e c o n t e s t a t o l a m a n c a n z a d i a n a l i s i e g i u s t i f i c a z i o n i a d e g u a t e d e l l e p r i m e m i s u r e O m n i b u s , s p e c i f i c a n d o c h e “ i n f u t u r o , s a r à n e c e s s a r i o t r o v a r e u n m i g l i o r e e q u i l i b r i o t r a u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e a g i l e e i l r i s p e t t o d i s t a n d a r d p r o c e d u r a l i m i n i m i p e r l ’ e l a b o r a z i o n e d e l l e l e g g i . A l c u n i p r i n c i p i d i b u o n a n o r m a z i o n e n o n p o s s o n o e s s e r e s a c r i f i c a t i n e p p u r e i n n o m e d e l l ’ u r g e n z a ” . E m e n t r e a s s o c i a z i o n i e o n g c r i t i c a n o l a s e m p l i f i c a z i o n e p e r c h é , a f f e r m a i l W w f , “ r i s c h i a n o d i d e m o l i r e d e c e n n i d i p r o t e z i o n e d e l l a n a t u r a , c o n e f f e t t i i m m e d i a t i s u a r i a , a c q u a , e c o s i s t e m i e s a l u t e p u b b l i c a ” , p e r R o s w a l l “ n o n c ’ è c o n t r a d d i z i o n e t r a e l e v a t i s t a n d a r d a m b i e n t a l i e c o m p e t i t i v i t à : s o n o d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a ”