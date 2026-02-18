M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D a l 2 6 a l 2 9 m a r z o 2 0 2 6 a n d r à i n s c e n a l a 5 7 e s i m a e d i z i o n e d i C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a . " C o s m o p r o f è c r e s c i u t o n e l t e m p o b e n o l t r e l a d i m e n s i o n e d i m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a , e v o l v e n d o s i i n u n a p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e d i d i a l o g o , c o n f r o n t o e c o s t r u z i o n e d i r e l a z i o n i d i l u n g o p e r i o d o - d i c h i a r a G i a n p i e r o C a l z o l a r i , p r e s i d e n t e d i B o l o g n a F i e r e - È i l l u o g o i n c u i l ’ i n d u s t r i a b e a u t y g l o b a l e s i i n c o n t r a n o n s o l o p e r p r e s e n t a r e p r o d o t t i e s o l u z i o n i , m a p e r i n t e r p r e t a r e i c a m b i a m e n t i d e l m e r c a t o , a n t i c i p a r e l e t e n d e n z e e c o s t r u i r e c o n n e s s i o n i c h e c o n t i n u a n o a g e n e r a r e v a l o r e d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o ” . U n p o s i z i o n a m e n t o c h e t r o v a p i e n a c o n f e r m a n e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a p a r t e c i p a z i o n e s e m p r e p i ù e q u i l i b r a t a t r a E u r o p a e d e x t r a - E u r o p a e d a u n a c o m m u n i t y i n t e r n a z i o n a l e a m p i a , t r a s v e r s a l e e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t a . C o n o l t r e 2 5 0 . 0 0 0 v i s i t a t o r i a t t e s i e o l t r e 3 . 0 0 0 e s p o s i t o r i p r o v e n i e n t i d a 6 4 P a e s i , i n r a p p r e s e n t a n z a d i p i ù d i 1 0 . 0 0 0 b r a n d , C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a 2 0 2 6 r e g i s t r a u n a m a n i f e s t a z i o n e c o m p l e t a m e n t e s o l d - o u t . A c o n f e r m a d e l l a c a p a c i t à d e l l ’ e v e n t o d i a t t r a r r e n u o v e r e a l t à e n u o v i i n v e s t i m e n t i , è p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a l a q u o t a d i n u o v i e s p o s i t o r i , i l 3 7 % d e l t o t a l e . I l p r o f i l o i n t e r n a z i o n a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n f e r m a s o l i d o e b i l a n c i a t o : i l 5 6 % d e g l i e s p o s i t o r i p r o v i e n e d a P a e s i e u r o p e i , i l 2 0 % d a l l ’ I t a l i a , m e n t r e i l 4 4 % a r r i v a d a m e r c a t i e x t r a - e u r o p e i , a t e s t i m o n i a n z a d e l r u o l o d i C o s m o p r o f c o m e p i a t t a f o r m a r e a l m e n t e g l o b a l e . S a r a n n o 3 2 l e c o l l e t t i v e n a z i o n a l i p r e s e n t i i n m a n i f e s t a z i o n e , r e a l i z z a t e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i g o v e r n a t i v e , c a m e r e d i c o m m e r c i o l o c a l i e p a r t n e r i n t e r n a z i o n a l i . A c c a n t o a l l e p r e s e n z e c o n s o l i d a t e d e i p r i n c i p a l i m e r c a t i m o n d i a l i , l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 v e d r à l ’ i n g r e s s o d i n u o v e c o l l e t t i v e , t r a c u i A r a b i a S a u d i t a , B e l g i o , P o r t o g a l l o e U n g h e r i a , c h e c o n t r i b u i s c o n o a d a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e l a r a p p r e s e n t a t i v i t à g e o g r a f i c a e c u l t u r a l e d e l l ’ e v e n t o . P e r C o s m o p r o f , l ’ i n t e r n a z i o n a l i t à è i l r i s u l t a t o d i u n l a v o r o s t r u t t u r a l e e c o n t i n u a t i v o , b a s a t o s u r e l a z i o n i c o n s o l i d a t e , a s c o l t o d e i m e r c a t i e p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a . G r a z i e a l s u p p o r t o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e e d i I C E - A g e n z i a p e r l a p r o m o z i o n e a l l ' e s t e r o e l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , a n c h e n e l 2 0 2 6 l a m a n i f e s t a z i o n e a c c o g l i e r à d e l e g a z i o n i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t e p r o v e n i e n t i d a N o r d A m e r i c a , M e d i o O r i e n t e e A r e a d e l G o l f o , A f r i c a e A s i a - P a c i f i c o , r a f f o r z a n d o i l d i a l o g o t r a d o m a n d a e o f f e r t a s u s c a l a g l o b a l e . A r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l d i a l o g o c o n i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i c o n t r i b u i s c e a n c h e l a s c e l t a s t r a t e g i c a d i c a l e n d a r i z z a z i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 , c h e s u p e r a i l p e r i o d o d e l R a m a d a n e f a v o r i s c e u n a p a r t e c i p a z i o n e p i ù a m p i a e a t t i v a d e g l i s t a k e h o l d e r d e l l ’ a r e a M E N A . U n a d e c i s i o n e c h e s i t r a d u c e c o n c r e t a m e n t e i n n u o v e p r e s e n z e i n t e r n a z i o n a l i e i n u n a m a g g i o r e e f f i c a c i a d e l l e a t t i v i t à d i n e t w o r k i n g e b u s i n e s s . A s u p p o r t a r e l e a t t i v i t à d i b u s i n e s s d i C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a 2 0 2 6 a n c h e C o s m e t i c a I t a l i a – A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e I m p r e s e C o s m e t i c h e , s t o r i c o p a r t n e r d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . " C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a s i c o n f e r m a u n p u n t o d i i n c o n t r o p r i v i l e g i a t o t r a t u t t i g l i a t t o r i d e l s e t t o r e e u n p a l c o s c e n i c o c h i a v e p e r l a c o s m e t i c a i t a l i a n a , c h e s i d i s t i n g u e p e r l ’ a l t a q u a l i t à , u n o s t i l e n a t u r a l e e a u t e n t i c o e u n a f o r t e c r e a t i v i t à - a f f e r m a B e n e d e t t o L a v i n o , P r e s i d e n t e d i C o s m e t i c a I t a l i a - . I l s e t t o r e , c o n l a s u a f i l i e r a , v a l e o l t r e 4 1 m i l i a r d i d i e u r o e i n d i v i d u a n e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , n e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e n e l l ’ a d o z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , o l t r e c h e n e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a p r o d u z i o n e e d e i p r o d o t t i , l e p r i n c i p a l i o p p o r t u n i t à d i e v o l u z i o n e p e r i l 2 0 2 6 " . I r i s u l t a t i e s p o s i t i v i t r o v a n o c o n f e r m a a n c h e n e i d a t i d i a f f l u e n z a e i n t e r e s s e i n t e r n a z i o n a l e . I l s i t o C o s m o p r o f h a r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o d e i n u o v i l e a d , c o n c r e s c i t e s i g n i f i c a t i v e p r o v e n i e n t i d a N o r d A m e r i c a ( + 2 8 % ) , E u r o p a ( + 1 1 % ) , M i d d l e E a s t ( + 2 3 % ) , A s i a ( + 5 3 % ) e A f r i c a ( + 1 2 % ) . L a b i g l i e t t e r i a o n l i n e , a t t i v a d a n o v e m b r e , e v i d e n z i a u n a n d a m e n t o m o l t o p o s i t i v o , c o n v i s i t a t o r i g i à r e g i s t r a t i p r o v e n i e n t i d a o l t r e 1 5 0 P a e s i . I l s i s t e m a d i m a t c h m a k i n g c h e c o i n v o l g e b u y e r d a 9 4 P a e s i r a p p r e s e n t a u n o d e g l i s t r u m e n t i c h i a v e p e r l a g e n e r a z i o n e d i o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i b u s i n e s s , s u p p o r t a t o d a s o l u z i o n i d i g i t a l i a v a n z a t e c o m e C o s m o p r o f M y M a t c h , s o f t w a r e d i m a t c h - m a k i n g e s c l u s i v o a d i s p o s i z i o n e d e g l i a d d e t t i a i l a v o r i p e r o r g a n i z z a r e a p p u n t a m e n t i d i b u s i n e s s d i r e t t a m e n t e i n f i e r a , e d a u n t e a m d e d i c a t o c h e o p e r a d i r e t t a m e n t e s u l c a m p o . L e B u y e r L o u n g e , c o l l o c a t e n e i p a d i g l i o n i 1 4 e 3 6 , s v o l g o n o u n r u o l o s t r a t e g i c o n e l l ’ a c c o g l i e n z a d e i b u y e r i n t e r n a z i o n a l i , o f f r e n d o s p a z i r i s e r v a t i e f u n z i o n a l i d e d i c a t i a i c a n a l i p r e m i u m , p r e s t i g e e m a s s m a r k e t . I n o l t r e , l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e l ’ a t t e n z i o n e a l l ’ e s p e r i e n z a f i e r i s t i c a d e l v i s i t a t o r e . " P e r C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a , e s s e r e d a v v e r o v i s i t o r - c e n t r i c s i g n i f i c a p a r t i r e d a l p u n t o d i v i s t a d i c h i a r r i v a a B o l o g n a d a o g n i p a r t e d e l m o n d o — b u y e r , r e t a i l e r , d i s t r i b u t o r i e o p e r a t o r i p r o f e s s i o n a l i — e g a r a n t i r e u n ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a e f f i c i e n t e , i n t u i t i v a e a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o " e v i d e n z i a E n r i c o Z a n n i n i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i B o l o g n a F i e r e C o s m o p r o f . " N e l 2 0 2 6 r a f f o r z i a m o u l t e r i o r m e n t e q u e s t o a p p r o c c i o c o n u n p r o g e t t o d e d i c a t o a m i g l i o r a r e l a l e g g i b i l i t à d e g l i s p a z i e l a q u a l i t à d e l l ’ o r i e n t a m e n t o , s i a f i s i c o s i a d i g i t a l e , p e r r e n d e r e l a f r u i z i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e p i ù i m m e d i a t a e f u n z i o n a l e . I n v e s t i a m o s u l l ’ i n t e g r a z i o n e t r a s t r u m e n t i d i g i t a l i e o n s i t e , s u l p o t e n z i a m e n t o d e l l a a p p m o b i l e e s u u n a m a g g i o r e c o n t i n u i t à t r a p i a t t a f o r m a e p r e s e n z a i n f i e r a , c o s ì d a f a c i l i t a r e l a p i a n i f i c a z i o n e d e g l i i n c o n t r i e l a g e s t i o n e d e l t e m p o i n m a n i f e s t a z i o n e . A l l o s t e s s o t e m p o , a m p l i a m o l ’ a c c e s s i b i l i t à e l a t r a s v e r s a l i t à d e i c o n t e n u t i f o r m a t i v i , p e r c h é l ’ e s p e r i e n z a C o s m o p r o f s i a s e m p r e p i ù c o m p l e t a e u t i l e p e r t u t t i i c a n a l i . I n q u e s t a d i r e z i o n e v a n n o a n c h e l e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e e i s e r v i z i d e d i c a t i a l l ’ i n c o m i n g , c h e c i p e r m e t t o n o d i t r a s f o r m a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a c c o g l i e n z a i n o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i n e t w o r k i n g e b u s i n e s s " . C o s m o p r o f s i c o n f e r m a l ’ u n i c o e v e n t o a l m o n d o c a p a c e d i r a p p r e s e n t a r e i n m o d o o r g a n i c o l ’ i n t e r a f i l i e r a b e a u t y , d a l l a s u p p l y c h a i n a l p r o d o t t o f i n i t o , s e g u e n d o d a v i c i n o l ’ e v o l u z i o n e r e a l e d e l m e r c a t o . C o s m o p a c k , p i l a s t r o d e l l a s u p p l y c h a i n i n t e r n a z i o n a l e , a c c o g l i e r à o l t r e 6 0 0 a z i e n d e d a 3 7 P a e s i . I l s a l o n e o c c u p e r à i l P a d i g l i o n e 1 9 , c o n u n a p r e s e n z a r a f f o r z a t a d e l c o m p a r t o m a c h i n e r y – o l t r e 9 0 a z i e n d e - e n u o v e r e a l t à a t t i v e i n a m b i t o r o b o t i c a , s e r v i z i d i g i t a l i e l o g i s t i c a , o l t r e a d a z i e n d e d i s u p p l y c h a i n d e l l e c o l l e t t i v e n a z i o n a l i d i C o r e a , I n d i a e P o l o n i a . N e l P a d i g l i o n e 2 0 t r o v e r à s p a z i o l ’ A r e a F r a g r a n c e s & I n g r e d i e n t s , h u b s t r a t e g i c o d e d i c a t o a i n g r e d i e n t i e f r a g r a n z e p e r l ’ i n d u s t r i a c o s m e t i c a , c h e f a v o r i s c e i l d i a l o g o t r a r i c e r c a , f o r m u l a z i o n e , t e r z i s t i e v i s i o n e d i b r a n d . C o s m o p a c k s a r à i n o l t r e p r e s e n t e n e i p a d i g l i o n i 1 5 , 1 8 , 1 5 A e 2 8 c o n s o l u z i o n i d i c o n t r a c t m a n u f a c t u r i n g e p r i v a t e l a b e l , p a c k a g i n g p r i m a r i o e s e c o n d a r i o e a c c e s s o r i . N e l m o n d o C o s m o p r o f , l e f r a g r a n z e a s s u m o n o u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l ’ e s p e r i e n z a b e a u t y . I l P a d i g l i o n e 3 6 s i c o n s o l i d a c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c o s m e t i c a , p e r s o n a l c a r e e p r o f u m e r i a m a s s m a r k e t , m e n t r e l a p r e s e n z a d i E s x e n c e , a l p a d i g l i o n e 1 4 , a r r i c c h i s c e l ’ o f f e r t a c o n u n p e r c o r s o o l f a t t i v o i m m e r s i v o d e d i c a t o a l l a p r o f u m e r i a a r t i s t i c a e a l l e n u o v e e s p r e s s i o n i c r e a t i v e d e l s e t t o r e . C o s m o P e r f u m e r y & C o s m e t i c s o s p i t e r à o l t r e 1 . 3 0 0 a z i e n d e p r o v e n i e n t i d a 5 6 P a e s i , c o n u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a d e l s e g m e n t o m a s s m a r k e t ( + 4 , 5 % i n a r e a e s p o s i t i v a ) , m e n t r e C o s m o H a i r N a i l & B e a u t y S a l o n a c c o g l i e r à o l t r e 1 . 0 0 0 a z i e n d e d a 5 0 P a e s i , c o n f e r m a n d o s i i l r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l a b e l l e z z a p r o f e s s i o n a l e . S e c o n d o i d a t i E u r o m o n i t o r I n t e r n a t i o n a l , i l m e r c a t o g l o b a l e d e l b e a u t y e p e r s o n a l c a r e c o n f e r m a n e l 2 0 2 5 u n a t r a i e t t o r i a d i c r e s c i t a s o l i d a e s t r u t t u r a l e , s u p e r a n d o i 5 8 7 m i l i a r d i d i e u r o a v a l o r e e r e g i s t r a n d o u n i n c r e m e n t o c o s t a n t e r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e 2 0 2 4 , s o s t e n u t o d a l l ’ a u m e n t o d e i p r e z z i m e d i , d a l l ’ i n n o v a z i o n e d i p r o d o t t o e d a u n a d o m a n d a s e m p r e p i ù o r i e n t a t a a q u a l i t à , p e r f o r m a n c e e s p e c i a l i z z a z i o n e . A t r a i n a r e l ’ e s p a n s i o n e s o n o i n p a r t i c o l a r e i s e g m e n t i p r e m i u m , p r e s t i g e e d e r m o c o s m e t i c o , c h e m o s t r a n o d i n a m i c h e p i ù v i v a c i r i s p e t t o a l m a s s m a r k e t , r i f l e t t e n d o u n c o n s u m a t o r e d i s p o s t o a i n v e s t i r e i n s o l u z i o n i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o , b e n e s s e r e e c u r a d i s é . A n c h e c a t e g o r i e c h i a v e c o m e s k i n c a r e , h a i r c a r e e f r a g r a n z e c o n t i n u a n o a r e g i s t r a r e p e r f o r m a n c e p o s i t i v e , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e l l a b e l l e z z a c o m e s e t t o r e r e s i l i e n t e e a n t i c i c l i c o . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l 2 0 2 6 s i p r e a n n u n c i a c o m e u n a n n o d i u l t e r i o r e c o n s o l i d a m e n t o , c o n p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a p i ù m o d e r a t e m a s t a b i l i , o r i e n t a t e a u n ’ e v o l u z i o n e q u a l i t a t i v a d e l m e r c a t o p i u t t o s t o c h e a u n a s e m p l i c e e s p a n s i o n e d e i v o l u m i . I l s e g m e n t o F r a g r a n c e s s i c o n f e r m a u n o d e i p i l a s t r i p i ù r e s i l i e n t i e a s p i r a z i o n a l i d e l m e r c a t o b e a u t y , c o n u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a c r e a z i o n e d i v a l o r e . A l i v e l l o g l o b a l e , l e f r a g r a n z e c o n t i n u a n o a b e n e f i c i a r e d i u n a f o r t e s p i n t a a l l a p r e m i u m i z z a z i o n e , p o s i z i o n a n d o s i t r a l e c a t e g o r i e p i ù d i n a m i c h e a l l ’ i n t e r n o d e l b e a u t y g r a z i e a u n ’ e l e v a t a p r o p e n s i o n e a l l a s p e s a e a u n l e g a m e e m o t i v o f o r t e c o n i l c o n s u m a t o r e . I l c o m p a r t o s i i n s e r i s c e p i e n a m e n t e n e l l a c r e s c i t a d e l p r e m i u m e p r e s t i g e b e a u t y , t r a i n a t o d a i n n o v a z i o n e o l f a t t i v a , s t o r y t e l l i n g d i m a r c a e d a l l a c r e s c e n t e r i l e v a n z a d e l l e f r a g r a n z e c o m e o g g e t t i i d e n t i t a r i e c o l l e z i o n a b i l i . C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a 2 0 2 6 s i c o n f e r m a u n a p i a t t a f o r m a g l o b a l e e u n a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e c h e c r e s c e , s i e v o l v e e c o n d i v i d e u n a v i s i o n e c o m u n e : v a l o r i z z a r e l a b e l l e z z a c o m e l i n g u a g g i o c a p a c e d i c r e a r e c o n n e s s i o n i t r a m e r c a t i , c u l t u r e e p e r s o n e .