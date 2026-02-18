L o n d r a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P r e n d e r s i d e l t e m p o p e r " c a p i r e l e p r o p r i e e m o z i o n i " . E ' q u e s t a u n a d e l l e p r i o r i t à e s p r e s s e d a l p r i n c i p e d i G a l l e s i n u n d i b a t t i t o s u l l a s a l u t e m e n t a l e . W i l l i a m h a d i c h i a r a t o i n u n a p u n t a t a s p e c i a l e d i L i f e H a c k s s u B B C R a d i o 1 c h e " a b b i a m o b i s o g n o d i p i ù m o d e l l i m a s c h i l i " c h e p a r l i n o p u b b l i c a m e n t e d e l l a l o r o s a l u t e m e n t a l e , p e r a i u t a r e a l t r i u o m i n i a f a r e l o s t e s s o . L a s a l u t e m e n t a l e è u n a c a u s a c h e s t a a c u o r e a l l ' e r e d e a l t r o n o b r i t a n n i c o e l a s u a R o y a l F o u n d a t i o n s t a c o n t r i b u e n d o c o n 1 m i l i o n e d i s t e r l i n e a l l o s v i l u p p o d i u n a r e t e n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l s u i c i d i o . S e c o n d o l ' O f f i c e f o r N a t i o n a l S t a t i s t i c s , n e l 2 0 2 4 i l s u i c i d i o è s t a t a l a p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e t r a i g i o v a n i d i e t à c o m p r e s a t r a 2 0 e 3 4 a n n i i n I n g h i l t e r r a e G a l l e s . D u r a n t e i l d i b a t t i t o , i l p r i n c i p e W i l l i a m h a a f f e r m a t o d i r i t e n e r e c h e i l f a t t o c h e n o n s i p a r l i a b b a s t a n z a d e l l a p r e v a l e n z a d e i s u i c i d i m a s c h i l i n e l R e g n o U n i t o s i a u n a " v e r a c a t a s t r o f e n a z i o n a l e . C i m e t t o m o l t o t e m p o a c e r c a r e d i c a p i r e l e m i e e m o z i o n i e i l m o t i v o p e r c u i m i s e n t o i n u n d e t e r m i n a t o m o d o . P e n s o c h e s i a u n p r o c e s s o m o l t o i m p o r t a n t e d a f a r e o g n i t a n t o , p e r f a r e i l p u n t o c o n s e s t e s s i e c a p i r e p e r c h é c i s i s e n t e i n q u e l m o d o . A v o l t e c ' è u n a s p i e g a z i o n e o v v i a , a v o l t e n o . C r e d o c h e p e n s a r e c h e u n a c r i s i d i s a l u t e m e n t a l e s i a t e m p o r a n e a s i a u n m o d o v a l i d o p e r a f f r o n t a r l a : s i p u ò a v e r e u n m o m e n t o d i f o r t e c r i s i d i s a l u t e m e n t a l e , m a p a s s e r à " . D u r a n t e l a t r a s m i s s i o n e , i l p r i n c i p e W i l l i a m h a i n c o r a g g i a t o g l i s p e t t a t o r i a " i m p a r a r e a d a m a r e a c o m p r e n d e r e s e s t e s s i " . H a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i c o n d i v i d e r e i p r o p r i s e n t i m e n t i , a f f e r m a n d o : " P e r s e n t i r s i a p r o p r i o a g i o n e l p a r l a r e d i s a l u t e m e n t a l e è f o n d a m e n t a l e c o m p r e n d e r l a " . A l l a d o m a n d a s e i s u o i f i g l i p a r l i n o a p e r t a m e n t e d e i l o r o s e n t i m e n t i , i l p r i n c i p e W i l l i a m h a r i s p o s t o s c h e r z o s a m e n t e : " A v o l t e a n c h e t r o p p o . I o o t t e n g o t u t t i i d e t t a g l i e q u e s t o m i p i a c e , è f a n t a s t i c o . A b b i a m o b i s o g n o d i p i ù m o d e l l i m a s c h i l i , c h e n e p a r l i n o e c h e p a r l a r n e d i v e n t i l a n o r m a l i t à , u n a s e c o n d a n a t u r a p e r t u t t i n o i " . I l f i g l i o d i r e C a r l o h a a g g i u n t o c h e i l s u p p o r t o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i c h e o p e r a n o i n q u e s t o a m b i t o p o t r e b b e a n c h e r a p p r e s e n t a r e " q u e l p i c c o l o t r a m p o l i n o d i l a n c i o " p e r s u p e r a r e u n m o m e n t o d i f f i c i l e . " E s e n e p a r l i a m o d i p i ù e s e e d u c h i a m o d i p i ù l e p e r s o n e , a l l o r a s i s p e r a c h e l ' i d e a d e l s u i c i d i o c o n t i n u i a e s s e r e s e m p r e p i ù l o n t a n a . P e r c h é s a i c h e d o m a n i p o t r e s t i s v e g l i a r t i e s e n t i r t i m o l t o d i v e r s o " .