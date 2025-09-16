L o n d r a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n r e c h e r i c e v e u n a l t r o r e : n o n c ' è d u b b i o c h e i l t a p p e t o r o s s o c h e C a r l o I I I , i l p r i n c i p e W i l l i a m e o l t r e 1 . 5 0 0 s o l d a t i s t e n d e r a n n o d o m a n i p e r a c c o g l i e r e a l c a s t e l l o d i W i n d s o r D o n a l d T r u m p , i n a r r i v o s t a s e r a n e l R e g n o U n i t o , n o n è l a f a s t o s a f o r m a l i t à c h e s i r i s e r v a a q u a l s i a s i c a p o d i G o v e r n o . L ' i n e d i t o p r i v i l e g i o d e l l a s e c o n d a v i s i t a d i S t a t o , a c c o r d a t a a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , h a c o n t e n u t i b e n p i ù s o l i d i d e i s e m p l i c i r i t u a l i : s e r v e i n f a t t i a c o n s o l i d a r e u n r a p p o r t o d i p l o m a t i c o c o n i l l e a d e r s t a t u n i t e n s e p i ù a n g l o f i l o d e g l i u l t i m i d e c e n n i i n u n m o m e n t o d i c r i s i e c o n o m i c a e m i l i t a r e p e r i l R e g n o U n i t o . D a d o m a n i e p e r d u e g i o r n i , i g i a r d i n i i n t o r n o a l c a s t e l l o d i C h a r l e s s i t r a s f o r m e r a n n o , a g l i o c c h i d e l t y c o o n , i n u n a s o r t a d i s o n t u o s o ' p a r c o D i s n e y ' a t e m a , d o v e T r u m p e l a f i r s t l a d y v i a g g e r a n n o i n c a r r o z z a t r a i n a t a d a c a v a l l i a l s u o n o d e l l e b a n d e m i l i t a r i , a s s i s t e r a n n o a s p a r i d i c a n n o n i e a u n s o r v o l o , e s a r a n n o o s p i t i d ' o n o r e d i u n s u p e r b o b a n c h e t t o . T r u m p s a r à i l p r i m o p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i a d a v e r o t t e n u t o d u e v i s i t e d i S t a t o d i q u e s t o t i p o o r g a n i z z a t e i n s u o o n o r e , d o p o q u e l l a p r e c e d e n t e a B u c k i n g h a m P a l a c e n e l 2 0 1 9 , d u r a n t e i l s u o p r i m o m a n d a t o e i l r e g n o d i E l i s a b e t t a I I . T r u m p h a p a r l a t o c o n e n t u s i a s m o d e l s u o i m m i n e n t e v i a g g i o d o m e n i c a s e r a , s o t t o l i n e a n d o c h e s t a v a s c r i v e n d o l a s t o r i a d e l l a f a m i g l i a r e a l e . " N o n l ' h a n n o m a i f a t t o p r i m a , d u e v o l t e o n o r a t o " , h a d e t t o . " S a r à m o l t o e m o z i o n a n t e " . P e r i l g o v e r n o b r i t a n n i c o , c h e d e c i d e c h i p u ò o t t e n e r e t a l i v i s i t e d i S t a t o , l a p o s t a i n g i o c o è m o l t o a l t a . F i n o r a , L o n d r a h a s f r u t t a t o l a p r e d i l e z i o n e d i T r u m p p e r l a G r a n B r e t a g n a p e r c e r c a r e d i g e s t i r e l a s u a g u e r r a c o m m e r c i a l e g l o b a l e , o t t e n e n d o u n a c c o r d o a n t i c i p a t o s u d a z i d i g r a n l u n g a i n f e r i o r i a l l e t a r i f f e i m p o s t e a l l a m a g g i o r p a r t e d e g l i a l t r i P a e s i . E i l p r i m o m i n i s t r o K e i r S t a r m e r s p e r a c h e u n a r i n n o v a t a d o s e d i p o m p a m a g n a p o s s a a m m o r b i d i r e T r u m p i n v i s t a d i u l t e r i o r i c o l l o q u i s u i d a z i s u l l ' a c c i a i o e p e r r a f f o r z a r e i l s o s t e g n o d e g l i S t a t i U n i t i a l l a s i c u r e z z a e u r o p e a . I f u n z i o n a r i s t a t u n i t e n s i h a n n o a f f e r m a t o c h e l a v i s i t a d i S t a t o n o n s o l o m e t t e r à i n l u c e l a " r e l a z i o n e s p e c i a l e " t r a i d u e P a e s i , m a c e l e b r e r à a n c h e u n a q u e s t i o n e p i ù d e l i c a t a p e r l a f a m i g l i a r e a l e o v v e r o i l p r o s s i m o 2 5 0 m o a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e d e l l ' A m e r i c a , q u a n d o i l P a e s e o t t e n n e l ' i n d i p e n d e n z a d a l l a m o n a r c h i a b r i t a n n i c a . N e l c o r s o d e l l ' u l t i m o s e c o l o - s c r i v e i l W a l l S t r e e t J o u r n a l - l a ' r e l a z i o n e s p e c i a l e ' t r a R e g n o U n i t o e S t a t i U n i t i è d i v e n t a t a s e m p r e p i ù s b i l a n c i a t a , a l p u n t o c h e l a p r o s p e t t i v a d i u n p e r n o t t a m e n t o c o n u n v e r o r e è v i t a l e p e r m a n t e n e r e a l t o i l l i v e l l o d i f i d u c i a d e l l e a d e r d e l m o n d o l i b e r o . T r u m p h a s p e s s o p a r l a t o d e l l a s u a s t i m a p e r l a d e f u n t a r e g i n a E l i s a b e t t a I I , c h e l a m a d r e s c o z z e s e a m m i r a v a m o l t o . N u t r e a n c h e u n a c e r t a s i m p a t i a p e r C a r l o , c h e n o m i n ò m e m b r o o n o r a r i o d e l s u o c l u b d i M a r - a - L a g o n e g l i a n n i ' 9 0 . T u t t a v i a , u n b u o n r a p p o r t o n o n e r a p e r n i e n t e s c o n t a t o , d a t o c h e m o l t e v o c i d e l m o v i m e n t o M a g a d i T r u m p , t r a c u i E l o n M u s k , s o n o s t a t e f o r t e m e n t e c r i t i c h e n e i c o n f r o n t i d e l R e g n o U n i t o s u q u e s t i o n i c o m e l ' i m m i g r a z i o n e e l a l i b e r t à d i p a r o l a , e d a t o c h e S t a r m e r g u i d a u n g o v e r n o l a b u r i s t a d i c e n t r o - s i n i s t r a . Q u a n d o i l p r e m i e r h a i n c o n t r a t o T r u m p a f e b b r a i o , u n a d e l l e s u e p r i m e a z i o n i è s t a t a q u e l l a d i c o n s e g n a r e u n b i g l i e t t o f i r m a t o d a C h a r l e s c h e l o i n v i t a v a a l l a v i s i t a d i S t a t o , a l l a q u a l e T r u m p h a r i s p o s t o c o n u n " O h w o w " .