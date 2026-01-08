L o n d r a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o s t r a p p a l o s c e t t r o a l l a s o r e l l a d i v e n e n d o i l m e m b r o p i ù i m p e g n a t o d e l l a f a m i g l i a r e a l e n e l 2 0 2 5 . N o n o s t a n t e s i s o t t o p o n g a s e t t i m a n a l m e n t e a c u r e c o n t r o i l c a n c r o , i l s o v r a n o b r i t a n n i c o h a s u p e r a t o l a p r i n c i p e s s a A n n a , b a t t e n d o i l r e c o r d d e l l a s o r e l l a m i n o r e , c h e n e g l i u l t i m i a n n i e r a s t a t a n o m i n a t a p e r b e n d u e v o l t e c o n s e c u t i v e m e m b r o d e l l a f a m i g l i a r e a l e p i ù l a b o r i o s o . N e l 2 0 2 5 , i l r e h a t e n u t o 5 3 3 i m p e g n i , i l n u m e r o p i ù a l t o d a l 2 0 1 9 , q u a n d o n e a v e v a s v o l t i 5 4 1 . T r a q u e s t i , v i a g g i i n t u t t o i l m o n d o , c o n t r e v i s i t e d i S t a t o d i a l t o p r o f i l o i n I t a l i a , C a n a d a e P o l o n i a . L a p r i n c i p e s s a è s u b i t o d i e t r o a l f r a t e l l o , c o n 4 7 8 i m p e g n i , a n c h e s e p u ò v a n t a r e c o m p l e s s i v a m e n t e p i ù g i o r n i l a v o r a t i v i . I l r e è s t a t o d e s c r i t t o c o m e " i n s t a n c a b i l e " d a l l ' a n a l i s t a P a t r i c i a T r e b l e , c h e s u l T e l e g r a p h h a a f f e r m a t o c h e " s e m b r a v a c h e l a C a s a d i W i n d s o r s t e s s e r e c u p e r a n d o i l t e m p o p e r d u t o " . S e c o n d o u n a C i r c o l a r e d i C o r t e , l o s c o r s o a n n o l a p r o d u t t i v i t à c o m p l e s s i v a d e l l a f a m i g l i a r e a l e è s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a , c o n u n t o t a l e d i 2 . 4 5 9 i n c a r i c h i . N e l 2 0 2 5 , i d i e c i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e i n s e r v i z i o h a n n o c o m p l e t a t o i l 2 3 % d i l a v o r i i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , a n n o i n c u i a l r e e a l l a p r i n c i p e s s a d e l G a l l e s è s t a t o d i a g n o s t i c a t o u n c a n c r o . A l t e r z o p o s t o s i p i a z z a i l p r i n c i p e E d o a r d o , c h e h a t o t a l i z z a t o 3 1 3 i m p e g n i r e a l i , e s u b i t o d o p o l a d u c h e s s a d i E d i m b u r g o c h e n e h a c o m p l e t a t i 2 3 5 . L a r e g i n a C a m i l l a s i a t t e s t a a l q u i n t o p o s t o , c o n 2 2 8 i m p e g n i , a p p e n a s o p r a i l d u c a d i G l o u c e s t e r , c h e n e h a a v u t i 2 1 2 . I l p r i n c i p e R i c c a r d o è i l s e c o n d o m e m b r o p i ù a n z i a n o d e l l a f a m i g l i a r e a l e i n a t t i v i t à e , c o n i s u o i 8 1 a n n i , h a p e r s i n o s u p e r a t o i l p r i n c i p e W i l l i a m , c h e n e l 2 0 2 5 h a a v u t o 2 0 2 i m p e g n i , 1 3 9 i n p i ù r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . L a d u c h e s s a d i G l o u c e s t e r n e h a c o m p l e t a t i 1 1 3 e i l d u c a d i K e n t , 9 0 a n n i , n e h a g e s t i t i 7 7 n e l l o s t e s s o a n n o i n c u i s u a m o g l i e , l a d u c h e s s a d i K e n t , è m a n c a t a , a s e t t e m b r e a l l ' e t à d i 9 2 a n n i . L a p r i n c i p e s s a d e l G a l l e s , i n f a s e d i r e m i s s i o n e d a l c a n c r o , h a p r e s o p a r t e a 6 8 i m p e g n i n e l 2 0 2 5 , d o p o a v e r r i v e l a t o c h e l a g u a r i g i o n e e r a s t a t a m o l t o p i ù d u r a d e l p r e v i s t o . D u r a n t e u n a v i s i t a a l l ' o s p e d a l e d i C o l c h e s t e r , n e l l ' E s s e x , h a d i c h i a r a t o : " S i a c q u i s t a u n a s o r t a d i c o r a g g i o , d i s t o i c i s m o d u r a n t e l e c u r e . U n a v o l t a t e r m i n a t o i l t r a t t a m e n t o , d i c i ' P o s s o a n d a r e a v a n t i , t o r n a r e a l l a n o r m a l i t à ' , m a i n r e a l t à l a f a s e s u c c e s s i v a è d a v v e r o , d a v v e r o d i f f i c i l e " .