L o n d r a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o n o n i n c o n t r e r à i l f i g l i o H a r r y q u a n d o i l d u c a d i S u s s e x t o r n e r à n e l R e g n o U n i t o p e r l a s u a c a u s a c o n t r o A s s o c i a t e d N e w s p a p e r s , p r e v i s t a p e r l a f i n e d i q u e s t o m e s e . I l s e c o n d o g e n i t o d e l s o v r a n o , i n f a t t i , a s s i s t e r à a l p r o c e s s o c o n t r o l ' e d i t o r e d e l D a i l y M a i l e d e l M a i l o n S u n d a y , a L o n d r a , m e n t r e è p r o b a b i l e c h e i l p a d r e r i m a n g a i n S c o z i a . I l m o t i v o ? U n a q u e s t i o n e d i i m m a g i n e , s e c o n d o i l T i m e s : i l r e n o n h a a l c u n a i n t e n z i o n e d i e s s e r e a s s o c i a t o a l c a s o g i u d i z i a r i o . E a p r e s c i n d e r e d a l r a p p o r t o p a d r e - f i g l i o , h a n n o s o t t o l i n e a t o f o n t i r e a l i a l g i o r n a l e b r i t a n n i c o , q u e s t a è l a n o r m a , p o i c h é c i s i a s p e t t a s e m p r e c h e u n m o n a r c a s i t e n g a a l l a l a r g a d a q u a l s i a s i p r o c e d i m e n t o g i u d i z i a r i o i n c o r s o . I l r e h a i n c o n t r a t o i l f i g l i o l ' u l t i m a v o l t a a L o n d r a a s e t t e m b r e , d u r a n t e l a s u a v i s i t a n e l R e g n o U n i t o . H a n n o p r e s o i l t è a C l a r e n c e H o u s e , i n u n i n c o n t r o d u r a t o 5 0 m i n u t i . E r a l a p r i m a v o l t a c h e p a d r e e f i g l i o s i r i u n i v a n o i n 1 9 m e s i . H a r r y , c h e v i v e c o n l a m o g l i e M e g h a n e i l o r o d u e f i g l i a M o n t e c i t o , i n C a l i f o r n i a , d o v r e b b e t o r n a r e e n t r o l a f i n e d e l m e s e p e r t e s t i m o n i a r e p r e s s o l ' A l t a C o r t e . S a r à a l f i a n c o d i a l t r e c e l e b r i t à c h e h a n n o i n t e n t a t o c a u s a c o n t r o l ' A s s o c i a t e d N e w s p a p e r s e s i p r e v e d e c h e i l s u o v i a g g i o d u r e r à s o l o p o c h i g i o r n i . L ' a v v o c a t o d i H a r r y , D a v i d S h e r b o r n e , h a c h i e s t o a t u t t i e s e t t e i r i c o r r e n t i d i e s s e r e p r e s e n t i a l l ' a p e r t u r a d e l p r o c e s s o c o m e " d i m o s t r a z i o n e d i f o r z a " . S e c i ò d o v e s s e a c c a d e r e , H a r r y s i u n i r à a E l t o n J o h n e a l m a r i t o D a v i d F u r n i s h , a L i z H u r l e y , a l l a b a r o n e s s a L a w r e n c e , a S a d i e F r o s t e a S i m o n H u g h e s . I l p r o c e s s o i n i z i e r à i l 1 4 g e n n a i o , c o n l e a r r i n g h e i n t r o d u t t i v e d e i r i c o r r e n t i e d e l l a d i f e s a . S i p r e v e d e c h e i p r i m i t e s t i m o n i i n i z i e r a n n o a t e s t i m o n i a r e s o l o i l 1 9 g e n n a i o . L ' A s s o c i a t e d N e w s p a p e r s n e g a l e a c c u s e d i i l l e c i t i e h a d e s c r i t t o l e a c c u s e c o m e " r a c c a p r i c c i a n t i " e " s e m p l i c e m e n t e a s s u r d e " . S i p r e v e d e c h e i l p r o c e s s o , d e l l a d u r a t a d i n o v e s e t t i m a n e , c o s t e r à 3 8 m i l i o n i d i s t e r l i n e ( q u a s i 4 4 m i l i o n i d i e u r o ) .