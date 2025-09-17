L o n d r a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 g i u g n o d e l 1 9 5 3 , a l l ' e t à d i a p p e n a s e i a n n i , i l p i c c o l o D o n a l d T r u m p r e s t ò i n c o l l a t o i n s i e m e a l l a m a d r e s c o z z e s e a l l a t e l e v i s i o n e i n b i a n c o e n e r o d e l l a s u a c a s a d i N e w Y o r k , p e r a s s i s t e r e a l l ' i n c o r o n a z i o n e d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I . L o r a c c o n t ò a n n i d o p o l o s t e s s o f u t u r o p r e s i d e n t e a m e r i c a n o n e l s u o l i b r o ' T h e A r t o f t h e D e a l ' , p a r l a n d o d e l l ' i m p a t t o c h e l ' a m o r e d i s u a m a d r e p e r l a f a m i g l i a r e a l e b r i t a n n i c a e b b e s u d i l u i . D a l l a m a d r e , s c r i v e c h e e r e d i t ò " i l s u o s e n s o d e l l o s p e t t a c o l o " , d e s c r i v e n d o l a c o m e " a f f a s c i n a t a d a i c e r i m o n i a l i e d a l l ' i d e a d i r e g a l i t à e g l a m o u r " . P r i m a d i o g g i , g i o r n o d e l l a s e c o n d a , s t o r i c a v i s i t a d i T r u m p c o m e c a p o d e l l o S t a t o a u n r e b r i t a n n i c o , i l s u o p r o f o n d o a p p r e z z a m e n t o p e r l a p o m p a m a g n a è p i ù c h e m a i e v i d e n t e , c o n g l i o n o r i c h e r e C a r l o I I I g l i h a r i s e r v a t o a c c o g l i e n d o l o c o m e f o s s e a n c h e l u i , i l p r e s i d e n t e , u n s o v r a n o . T r u m p è l ' u n i c o c a p o d i S t a t o a e s s e r e s t a t o i n v i t a t o p e r d u e v i s i t e d i u f f i c i a l i , l a p r i m a n e l 2 0 1 9 c o n E l i s a b e t t a I I r e g n a n t e . L ' a n n o p r i m a , a v e v a i n c o n t r a t o l a r e g i n a a l C a s t e l l o d i W i n d s o r d u r a n t e u n a v i s i t a d i l a v o r o , d u r a n t e l a q u a l e s u a m a d r e , M a r y A n n e M a c L e o d T r u m p - r i f e r ì l ' e x a s s i s t e n t e d i T r u m p p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , F i o n a H i l l - e r a a l p r i m o p o s t o n e i s u o i p e n s i e r i . N e l s u o l i b r o , T r u m p p a r l a d e l l ' a m m i r a z i o n e d i m a m m a M a r y p e r l a f a m i g l i a r e a l e . I n c o n t r a r e l a d e f u n t a r e g i n a E l i s a b e t t a I I d u r a n t e i l s u o p r i m o m a n d a t o - h a d e t t o a n c o r a l a H i l l - e r a u n a s u a o s s e s s i o n e , p e r c h é e r a " i l s e g n o d e f i n i t i v o c h e l u i , T r u m p , c e l ' a v e v a f a t t a n e l l a v i t a " . P o c o d o p o l o s t o r i c o i n c o n t r o , i n u n ' i n t e r v i s t a a u n q u o t i d i a n o , T r u m p r a c c o n t ò : " S t a v o c a m m i n a n d o e d i c e v o a M e l a n i a : ' R i e s c i a i m m a g i n a r e m i a m a d r e c h e v e d e q u e s t a s c e n a ? W i n d s o r . I l C a s t e l l o d i W i n d s o r ! ' " . A n c h e a l l ' i n i z i o d e l l a s u a c a r r i e r a c o m e i m m o b i l i a r i s t a e r a e v i d e n t e i l f a s c i n o c h e l a f a m i g l i a r e a l e b r i t a n n i c a a v e v a s u T r u m p . W e s B l a c k m a n , u n u r b a n i s t a c h e l a v o r ò c o n i l t y c o o n p e r 1 0 a n n i n e g l i a n n i ' 9 0 e l o a i u t ò a t r a s f o r m a r e M a r a L a g o i n u n c l u b p r i v a t o , r i c o r d a c h e l ' i m p r e n d i t o r e i m m o b i l i a r e c e r c ò d i " s u s c i t a r e " i n t e r e s s e p e r i l c l u b , p r o p o n e n d o i l n o m e d e l l a p r i n c i p e s s a D i a n a c o m e p o s s i b i l e m e m b r o . A l l ' e p o c a , T r u m p g o d e v a d i s c a r s a c r e d i b i l i t à e i l P a l m B e a c h D a i l y N e w s c i t ò e s p o n e n t i d e l l ' a l t a s o c i e t à c h e e r a n o s c e t t i c i r i g u a r d o a l p r e s u n t o i n t e r e s s e d e l l a f a m i g l i a r e a l e p e r i l p r o g e t t o d i T r u m p . " S e m b r a u n a m a n o v r a d i T r u m p p e r o t t e n e r e s o c i " , s c r i s s e i l g i o r n a l e c i t a n d o l a c o n t e s s a H e l e n e P r a s c h m a . A l t r e f o n t i r i f e r i r o n o a l g i o r n a l e c h e T r u m p a v e s s e p o t u t o o f f r i r e a l l ' a l l o r a p r i n c i p e C a r l o e a l l a m o g l i e l ' a d e s i o n e o n o r a r i a p e r a s s i c u r a r s i , d i r i f l e s s o , i l l o r o g l a m o u r . U n a f o n t e d i c h i a r ò a l l a B b c c h e T r u m p o f f r ì a C a r l o u n a b b o n a m e n t o g r a t u i t o d i u n a n n o a M a r a L a g o , m a r i c e v e t t e u n a l e t t e r a d i r i s p o s t a i n c u i r i f i u t a v a c o r t e s e m e n t e l ' o f f e r t a , s u g g e r e n d o g l i d i f a r e u n a d o n a z i o n e d i b e n e f i c e n z a a l l e c a u s e a m b i e n t a l i s t e . T r u m p r i t e n n e c h e s i t r a t t a s s e d i u n a " l e t t e r a e c c e l l e n t e " , s e c o n d o l a f o n t e . " P e r D o n a l d è s e m p r e s t a t o m o l t o i m p o r t a n t e e s s e r e c o n s i d e r a t o u n u o m o d i s u c c e s s o e p a r t e d e l l a s t o r i a . L u i v i v e d i q u e s t o " , h a a f f e r m a t o B l a c k m a n , r i c o r d a n d o l a l e t t e r a e c o m e T r u m p n e f o s s e r i m a s t o o s s e s s i o n a t o . N e g l i a n n i ' 8 0 , q u a n d o T r u m p c e r c a v a d i a f f e r m a r s i c o m e n u o v o c o s t r u t t o r e a N e w Y o r k , i t a b l o i d r i p o r t a r o n o l a n o t i z i a c h e i l p r i n c i p e C a r l o e l a p r i n c i p e s s a D i a n a e r a n o i n t e r e s s a t i a l l ' a c q u i s t o d i u n a p p a r t a m e n t o d a 5 m i l i o n i d i d o l l a r i n e l l a T r u m p T o w e r . L a v o c e , p o i s m e n t i t a d a B u c k i n g h a m P a l a c e , s e c o n d o m o l t i f u p r o b a b i l m e n t e m e s s a i n g i r o d a l l o s t e s s o T r u m p . S e m p r e i n t e m a d i a m m i r a z i o n e p e r i r e a l i i n g l e s i , n e l s u o s e c o n d o l i b r o , ' T h e A r t o f t h e C o m e b a c k ' , T r u m p s c r i s s e c h e i l s u o u n i c o " r i m p i a n t o r i g u a r d o l e d o n n e " e r a d i n o n a v e r m a i a v u t o l ' o p p o r t u n i t à d i c o r t e g g i a r e L a d y D i a n a S p e n c e r . D i s s e c h e " i l l u m i n a v a l a s t a n z a " e d e r a " u n a d o n n a d a s o g n o " . T u t t a v i a , s e c o n d o l ' e x p r e s e n t a t r i c e d e l l a B b c S e l i n a S c o t t , T r u m p a v r e b b e e f f e t t i v a m e n t e c e r c a t o d i u s c i r e c o n l a p r i n c i p e s s a D i a n a , d o p o i l s u o d i v o r z i o d a l p r i n c i p e C a r l o n e l 1 9 9 6 , c o n s i d e r a n d o l a " l a m o g l i e t r o f e o p e r e c c e l l e n z a " . L a S c o t t s c r i s s e s u l q u o t i d i a n o T h e S u n d a y T i m e s c h e D i a n a l e a v e v a d e t t o c h e T r u m p l e d a v a " i b r i v i d i " e c h e s i p r e o c c u p a v a s e m p r e d i p i ù p e r c h é r o s e e o r c h i d e e c o n t i n u a v a n o a d a r r i v a r e n e l s u o a p p a r t a m e n t o .