W a s h i n g t o n , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R i s o l t i i p r o b l e m i l e g a t i a l l a s i c u r e z z a , i l p r i n c i p e H a r r y e f a m i g l i a d o v r e b b e r o a n d a r e i n G r a n B r e t a g n a a l u g l i o , u f f i c i a l m e n t e p e r u n e v e n t o l e g a t o a g l i I n v i c t u s G a m e s . S e c o n d o l a g i o r n a l i s t a K i n s e y S c h o f i e l d ( c h e h a u n p r o g r a m m a s u Y o u T u b e d o v e r a c c o n t a l a f a m i g l i a r e a l e b r i t a n n i c a d a u n a p r o s p e t t i v a a m e r i c a n a ) , t u t t a v i a , i g i o c h i s o n o s o l t a n t o u n p r e t e s t o p e r i l d u c a d i S u s s e x , d a l m o m e n t o c h e l a s u a v e r a i n t e n z i o n e è q u e l l a d i " c r e a r e u n a c o r t e r i v a l e " a B u c k i n g h a m P a l a c e . P a r l a n d o a l ' T a l k T V B r e a k f a s t S h o w ' , l a S c h o f i e l d h a d e t t o d i c r e d e r e c h e H a r r y " n o n v u o l e e s s e r e i l p r o s s i m o r e , m a q u i n e g l i S t a t i U n i t i u s a i l s u o s t a t u s r e a l e a f i n i c o m m e r c i a l i , q u i n d i è m o l t o i m p o r t a n t e c h e a p p a i a v i c i n o a l l a f a m i g l i a r e a l e b r i t a n n i c a " . E ' p e r q u e s t o m o t i v o , s e c o n d o l a g i o r n a l i s t a , c h e i l v e r o e r e d e a l t r o n o , i l p r i n c i p e W i l l i a m , a c o n o s c e n z a d e l l e i n t e n z i o n i d e l f r a t e l l o , a v r e b b e a s s u n t o u n c r i s i s m a n a g e r : a l l o s c o p o d i a f f r o n t a r e p r e v e n t i v a m e n t e l a q u e s t i o n e p r i m a c h e d e g e n e r i . " N e l f i n e s e t t i m a n a - h a a f f e r m a t o - s o n o c i r c o l a t e v o c i s e c o n d o c u i i l p r i n c i p e W i l l i a m a v r e b b e a s s u n t o u n c r i s i s m a n a g e r . I l D a i l y M a i l s u g g e r i s c e c h e i n r e a l t à s e r v i r e b b e p e r A n d r e w , m a d i r e i c h e f o r s e l u i è p r e o c c u p a t o d e l f a t t o c h e i l p r i n c i p e H a r r y a v r à u n a p r e s e n z a m a g g i o r e n e l R e g n o U n i t o e s t a c e r c a n d o d i e s s e r e p r e p a r a t o a q u a l s i a s i c o s a c i ò c o m p o r t i " .