L o n d r a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - D a l l a m o d e s t a t r a n q u i l l i t à d e l l ' A d e l a i d e C o t t a g e a l l ' i m p o n e n t e F o r t B e l v e d e r e : s e m b r a c h e i l p r i n c i p e W i l l i a m e l a p r i n c i p e s s a C a t h e r i n e M i d d l e t o n s i a n o d a v v e r o i n t e n z i o n a t i a c a m b i a r c a s a . S e c o n d o i l M a i l o n S u n d a y , l a s c e r e b b e r o i l t r o p p o p i c c o l o ( p e r g l i s t a n d a r d r e a l i ) r i f u g i o n e l p a r c o d e l C a s t e l l o d i W i n d s o r , d o v e h a n n o c r e s c i u t o i l o r o f i g l i , p e r t r a s f e r i r s i i n u n a r e s i d e n z a p i ù g r a n d e . S e c o n d o a l c u n e f o n t i , u n ' o p z i o n e p o t r e b b e e s s e r e l a m a g n i f i c a d i m o r a i n s t i l e n e o g o t i c o s i t u a t a i n u n a n g o l o n a s c o s t o d e l W i n d s o r G r e a t P a r k . F o r t B e l v e d e r e v a b e n o l t r e l e q u a t t r o c a m e r e d a l e t t o d e l l a c a s a d o v e i G a l l e s h a n n o a b i t a t o f i n o r a : c o s t r u i t o n e l X V I I I s e c o l o , d i v e n n e l a r e s i d e n z a p r e f e r i t a d i E d o a r d o V I I I , c h e v i s s e l ì p r i m a d i d i v e n t a r e m o n a r c a e d o p o a v e r a b d i c a t o p e r s p o s a r e W a l l i s S i m p s o n . F u q u i c h e f i r m ò i d o c u m e n t i c h e s a n c i r o n o l a s u a a b d i c a z i o n e n e l 1 9 3 6 . L a v a s t a p r o p r i e t à è i m m e r s a i n q u a s i 2 4 e t t a r i d i t e r r e n o e d i s p o n e d i u n a p i s c i n a a l l ' a p e r t o e d i u n c a m p o d a t e n n i s , d o t a z i o n i p a r t i c o l a r m e n t e a t t r a e n t i p e r K a t e e e p e r l a f i g l i a C h a r l o t t e . N o t a c o m e T h e F o r t , l a c a s a d i c a m p a g n a c o m p r e n d e a n c h e u n r o s e t o , u n g i a r d i n o r e c i n t a t o , u n o r t o , u n a g r a n d e s e r r a , s c u d e r i e , d u e l a g h i , r e c i n t i e t r e c o t t a g e p e r i l p e r s o n a l e . " S e n t o n o c h e l ' A d e l a i d e C o t t a g e è d i v e n t a t o t r o p p o p i c c o l o p e r l o r o e h a n n o b i s o g n o d i u n p o s t o p i ù g r a n d e - h a d i c h i a r a t o u n a f o n t e a l t a b l o i d b r i t a n n i c o - Q u e s t a è l a n u o v a c a s a p e r f e t t a p e r l o r o . H a u n a p i s c i n a e u n c a m p o d a t e n n i s , e C h a r l o t t e a d o r a g i o c a r e a t e n n i s " . I l m i n i s t e r o d e g l i I n t e r n i h a p r e c i s a t o c h e , n o n o s t a n t e l a c o p p i a r e a l e s t i a v a l u t a n d o a l c u n e o p z i o n i , n o n è p r e v i s t a a l c u n a d e c i s i o n e i m m i n e n t e . N o n m o l t o t e m p o f a s i e r a p a r l a t o d i u n p o s s i b i l e t r a s f e r i m e n t o d i W i l l i a m e K a t e a l R o y a l L o d g e , l a v i l l a d i 3 0 s t a n z e a W i n d s o r d o v e v i v e i l p r i n c i p e A n d r e a , m a q u e s t ' u l t i m o h a r e s i s t i t o a l l e p r e s s i o n i d e l r e d i a n d a r s e n e . A d o g n i m o d o , i p r i n c i p i d i G a l l e s s o n o p a r t i c o l a r m e n t e l e g a t i a l l ' A d e l a i d e C o t t a g e , d o v e s i s o n o t r a s f e r i t i d a K e n s i n g t o n P a l a c e n e l l ' a g o s t o 2 0 2 2 , i n s i e m e a i f i l i G e o r g e , C h a r l o t t e e L o u i s . L a p r o p r i e t à s i t r o v a a d i e c i m i n u t i a p i e d i d a l C a s t e l l o d i W i n d s o r e a b r e v e d i s t a n z a i n a u t o d a l l a L a m b r o o k S c h o o l , f r e q u e n t a t a d a i t r e b a m b i n i . I l l o r o t r a s f e r i m e n t o c o i n c i s e c o n u n p e r i o d o d i f f i c i l e p e r l a f a m i g l i a r e a l e : l a r e g i n a E l i s a b e t t a m o r ì a l c a s t e l l o d i B a l m o r a l s o l o p o c h e s e t t i m a n e d o p o . L ' A d e l a i d e C o t t a g e h a i n o l t r e o f f e r t o a K a t e u n a m b i e n t e p r i v a t o e t r a n q u i l l o d u r a n t e l a c o n v a l e s c e n z a d o p o l a c h e m i o t e r a p i a , s e g u i t a a l l a d i a g n o s i d i c a n c r o d e l l ' a n n o s c o r s o . I l t r a s f e r i m e n t o i n u n a p r o p r i e t à p i ù g r a n d e s e g n e r e b b e d u n q u e u n n u o v o c a p i t o l o p e r l a f a m i g l i a . L a c o p p i a s t a v a l u t a n d o q u a l e s c u o l a s u p e r i o r e s c e g l i e r e p e r i l p r i n c i p e G e o r g e e s i r i t i e n e c h e l a v i c i n a E t o n s i a l a f a v o r i t a . S i d i c e c h e W i l l i a m e K a t e d i a n o g r a n d e i m p o r t a n z a a l l a p r i v a c y e a l l ' a m b i e n t e r u r a l e , d u e r e q u i s i t i c h e c o n t i n u e r e b b e r o a m a n t e n e r e s e s i t r a s f e r i s s e r o a T h e F o r t . E d o a r d o V I I I s a l v ò l ' e d i f i c i o , c h e v e n i v a u t i l i z z a t o c o m e c a s a d a t è e s t i v a d a l l a r e g i n a V i t t o r i a , d a l d e g r a d o e v i f e c e i n s t a l l a r e u n a p i s c i n a , u n c a m p o d a t e n n i s e p e r s i n o u n b a g n o t u r c o . O r i g i n a r i a m e n t e e r a u n a v i l l a c o n 3 0 - 4 0 s t a n z e , m a s e m b r a c h e o g g i v i s i a n o ' s o l t a n t o ' o t t o c a m e r e d a l e t t o . I n o g n i c a s o , i l d o p p i o d e l l e s t a n z e d e l l a c a s a d o v e i G a l l e s v i v o n o a t t u a l m e n t e .