L o n d r a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N o n è l a S c o z i a , c o n i l s u o C a s t e l l o d i B a l m o r a l , e n e m m e n o l a r e g a l e t e n u t a d i S a n d r i n g h a m , n e l N o r f o l k , i l l u o g o d e l b u e n r e t i r o d i r e C a r l o . S i t r o v a i n v e c e i n R o m a n i a , e p i ù p r e c i s a m e n t e i n T r a n s i l v a n i a , d o v e i l t e m p o s i è f e r m a t o a u n ' e p o c a p r e - i n d u s t r i a l e , d o v e l a n a t u r a è a n c o r a i n t a t t a e l a s e m p l i c i t à r e g n a s o v r a n a . T a n t ' è c h e , è d a b e n 2 5 a n n i c h e C h a r l e s f r e q u e n t a q u e s t o p a r a d i s o b u c o l i c o , d o v e n o n c ' è t r a c c i a d i t e l e f o n i , d i w i f i e n e m m e n o d i t e l e v i s i o n i . D o v e g l i a l l o g g i d e l s o v r a n o s o n o s e m p l i c i e d e s s e n z i a l i , e d o v e g l i u n i c i l u s s i s o n o u n a s t u f a a l e g n a d e l X V I I s e c o l o , u n l e t t o a c a s t e l l o i n l e g n o e u n r i t r a t t o d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I . U n a s t r a d a s t e r r a t a d i c i n q u e c h i l o m e t r i , c h e a t t r a v e r s a p r a t i f i o r i t i e c a s e c o l o r p a s t e l l o , c o n d u c e a l l a c a s a d i C a r l o , a Z a l a n p a t a k . I l b o r g o d e l l a T r a n s i l v a n i a f r e q u e n t a t o d a l r e è p e r s o i n u n t e m p o s e n z a m a c c h i n e , d o v e l e v i e s o n o p e r c o r s e d a c a r r i t r a i n a t i d a i c a v a l l i e d a l b e s t i a m e . L a R o m a n i a - s c r i v e i l W a s h i n g t o n P o s t - è " p a r t e d e l l a s u a v i t a " , h a a f f e r m a t o i l c o n t e T i b o r K a l n o k y , l o n t a n o p a r e n t e e a m i c o d i C a r l o . " R i t r o v a m o l t e d i q u e l l e c o s e c h e h a s e m p r e f a t t o , t u t t o c i ò i n c u i c r e d e e c h e s t a c e r c a n d o d i t r a s m e t t e r e , e p e r c u i l o t t a . I l f a t t o c h e v e n g a q u i d a o l t r e 2 5 a n n i p a r l a d a s é " . L a R o m a n i a r u r a l e o f f r e a l r e s i a u n r i f u g i o c h e u n l a b o r a t o r i o v i v e n t e p e r l e s u e p r e o c c u p a z i o n i c h e r i g u a r d a n o l ' a m b i e n t e , l ' a g r i c o l t u r a e l a b i o d i v e r s i t à . Q u i , l ' a g r i c o l t u r a s u p i c c o l a s c a l a è u n o s t i l e d i v i t a e i l p a e s a g g i o è r i c c o d i p i a n t e e a n i m a l i e s t i n t i o r a r i n e l l ' E u r o p a s e t t e n t r i o n a l e . Q u i v i v o n o a n c o r a o r s i , l u p i e l i n c i , s c o m p a r s i d a t e m p o d a l l a G r a n B r e t a g n a a c a u s a d e l l a c a c c i a , d e l l a d e f o r e s t a z i o n e e d e l l a p e r d i t a d i h a b i t a t . U n p a n n e l l o i n f o r m a t i v o i n u n a d e l l e p r o p r i e t à d i C a r l o s e g n a l a c h e s o l o i n q u e s t o a n g o l o d e l l a T r a n s i l v a n i a c i s o n o 1 . 2 0 0 s p e c i e d i p i a n t e . U n a l t r o s o t t o l i n e a c h e i n R o m a n i a c i s o n o " o l t r e 2 0 0 s p e c i e d i f a r f a l l e , r i s p e t t o a l l e s o l e 4 0 d e l R e g n o U n i t o " . L a s t a g i o n e i n c u i C h a r l e s t r a s c o r r e s o l i t a m e n t e l e v a c a n z e i n T r a n s i l v a n i a è t r a l a f i n e d i m a g g i o e l ' i n i z i o d i g i u g n o . S o g g i o r n a n e l l a s u a p e n s i o n e c o n s e t t e c a m e r e d a l e t t o a Z a l a n p a t a k , c h e c h i u d e a i v i s i t a t o r i e s i r i e m p i e d e l s u o p e r s o n a l e d i s i c u r e z z a . I n a l t r i p e r i o d i , l e c a m e r e c o s t a n o c i r c a 1 7 0 e u r o a n o t t e , c o n u n s u p p l e m e n t o p e r a t t i v i t à c o m e l ' o s s e r v a z i o n e d e g l i o r s i , l e g i t e i n c a r r o z z a t r a i n a t a d a c a v a l l i o l a p r e p a r a z i o n e d e l l a t o r t a t r a d i z i o n a l e .