L o n d r a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E o r a , c o s a n e s a r à d i F e r g i e , B e a t r i c e e d E u g e n i a ? S e l o c h i e d e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , n o n s o l o b r i t a n n i c a , m e n t r e i r i f l e t t o r i s o n o p u n t a t i s u A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r . I l s u o a r r e s t o ( è s t a t o r i l a s c i a t o m a r e s t a i n d a g a t o ) h a s u s c i t a t o i n t e r r o g a t i v i s u c o s a r i s e r v a i l f u t u r o a l l a s u a e x m o g l i e , S a r a h F e r g u s o n , e a l l e f i g l i e . S o p r a n n o m i n a t a d a i t a b l o i d F e r g i e , S a r a h s p o s ò l ' a l l o r a p r i n c i p e A n d r e a n e l 1 9 8 6 e d i v o r z i ò d a l u i 1 0 a n n i d o p o , a s e g u i t o d i u n a p r e s u n t a r e l a z i o n e c o n u n c o n s u l e n t e f i n a n z i a r i o a m e r i c a n o . F u u n o d e i n u m e r o s i s c a n d a l i d e g l i a n n i ' 9 0 e 2 0 0 0 c h e c o i n v o l s e r o l ' e x d u c h e s s a e c h e f u a m p i a m e n t e c o n s i d e r a t o u n m o t i v o d i i m b a r a z z o p e r l a f a m i g l i a r e a l e . S a r a h h a s o s t e n u t o A n d r e w n o n o s t a n t e l e o n d a t e d i a c c u s e p e r i s u o i l e g a m i c o n J e f f r e y E p s t e i n , a n c h e s e n o n h a a n c o r a r i l a s c i a t o d i c h i a r a z i o n i s u l s u o a r r e s t o d i i e r i . H a d i f e s o l ' e x m a r i t o d a l l e a c c u s e d i V i r g i n i a G i u f f r e , d e f i n e n d o " b u g i a r d a " l a v i t t i m a d e l f i n a n z i e r e p e d o f i l o m o r t a s u i c i d a l o s c o r s o a n n o . I n p a s s a t o l o h a d e s c r i t t o c o m e " f a n t a s t i c o " e h a a f f e r m a t o c h e e r a n o " l a c o p p i a d i v o r z i a t a p i ù f e l i c e d e l m o n d o " . S e b b e n e i l e g a m i d e l l a F e r g u s o n c o n M o u n t b a t t e n - W i n d s o r l ' a b b i a n o t e n u t a v i c i n a a l l o s c a n d a l o E p s t e i n , è l a s u a v i c i n a n z a a l c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i c h e r i s c h i a d i r e n d e r l a p e r s o n a n o n g r a t a n e l l a s f e r a p u b b l i c a , m a n m a n o c h e v e n g o n o a l l a l u c e u l t e r i o r i d e t t a g l i . L a n o t i z i a d e l l ' a r r e s t o d e l l ' e x p r i n c i p e è a r r i v a t a p o c h i g i o r n i d o p o c h e s e i a z i e n d e d e l l a F e r g u s o n s o n o s t a t e c a n c e l l a t e d a l r e g i s t r o d e l l e i m p r e s e d e l l a C o m p a n i e s H o u s e . I p r o b l e m i e c o n o m i c i d i S a r a h s o n o s t a t i a m p i a m e n t e d o c u m e n t a t i n e l c o r s o d e g l i a n n i . H a s c a m b i a t o m o l t e e m a i l c o n E p s t e i n p e r c h i e d e r g l i s o l d i , a n c h e d o p o l a c o n d a n n a d e l f i n a n z i e r e n e l 2 0 0 8 p e r a v e r i n d o t t o u n a m i n o r e n n e a l l a p r o s t i t u z i o n e . U n a s e r i e d i r i v e l a z i o n i h a s v e l a t o i l e g a m i f i n a n z i a r i d i F e r g i e c o n E p s t e i n . L e a c c u s e h a n n o a n c h e s o l l e v a t o i n t e r r o g a t i v i s u l f i n a n z i a m e n t o d e l l o s t i l e d i v i t a d e l l e s u e f i g l i e , B e a t r i c e e d E u g e n i e , o r a t r e n t e n n i , c h e s o n o s t a t e f o t o g r a f a t e m e n t r e t r a s c o r r e v a n o l u s s u o s e v a c a n z e a v e n t ' a n n i , n o n o s t a n t e i l f a t t o c h e s v o l g e s s e r o l a v o r i r e l a t i v a m e n t e m a l p a g a t i . " N o n v e d o l ' o r a d i v e d e r t i " , s c r i s s e S a r a h i n u n ' e - m a i l n e l 2 0 0 9 . U n ' a l t r a e - m a i l t r a E p s t e i n e i l s u o a s s i s t e n t e m o s t r a v a c h e a v e v a p a g a t o 1 4 . 0 8 0 d o l l a r i p e r f a r v o l a r e F e r g u s o n e l e s u e d u e f i g l i e , c h e a l l o r a a v e v a n o 1 9 e 2 0 a n n i , n e g l i S t a t i U n i t i p e r p r a n z o . G i o r n i d o p o g l i s c r i s s e : " G r a z i e J e f f r e y p e r e s s e r e i l f r a t e l l o c h e h o s e m p r e d e s i d e r a t o " . L ' a n n o s e g u e n t e , i n u n ' a l t r a e m a i l , s c r i s s e : " S e i u n a l e g g e n d a " . P i ù a v a n t i , n e l l a s t e s s a e m a i l , a g g i u n s e : " S o n o a l t u o s e r v i z i o . S p o s a m i e b a s t a " . N o v e m e s i d o p o , l a F e r g u s o n s i s c u s ò p u b b l i c a m e n t e p e r i s u o i r a p p o r t i c o n i l f i n a n z i e r e , a f f e r m a n d o i n u n ' i n t e r v i s t a a l q u o t i d i a n o E v e n i n g S t a n d a r d : " D e t e s t o l a p e d o f i l i a e q u a l s i a s i a b u s o s e s s u a l e s u i m i n o r i e s o c h e q u e s t o è s t a t o u n g i g a n t e s c o e r r o r e d i g i u d i z i o d a p a r t e m i a " . M a i n p r i v a t o , l ' e x d u c h e s s a s c r i s s e u n ' e - m a i l a E p s t e i n p e r " c h i e d e r e u m i l m e n t e s c u s a " p e r a v e r l o d e n u n c i a t o p u b b l i c a m e n t e , d e f i n e n d o l o " u n a m i c o s u p r e m o p e r m e e l a m i a f a m i g l i a " . L e f i g l i e d i A n d r e w e S a r a h n o n h a n n o r i l a s c i a t o d i c h i a r a z i o n i s u l l ' a r r e s t o d e l p a d r e , m a è p r o b a b i l e c h e B e a t r i c e e d E u g e n i a s i a n o e s t r e m a m e n t e t u r b a t e . E s e b b e n e l e s o r e l l e m a n t e n g a n o a n c o r a i l o r o t i t o l i r e a l i , a d i f f e r e n z a d e l p a d r e a c u i r e C a r l o l i h a t o l t i , u n e s p e r t o r e a l e r i t i e n e o r a c h e " s c o m p a r i r a n n o d a l l a v i t a d i c o r t e " . P a r l a n d o d e l f u t u r o d e l l e f i g l i e d o p o l a c a d u t a d i A n d r e a , l ' e s p e r t o R i c h a r d F i t z w i l l i a m s h a d i c h i a r a t o i n e s c l u s i v a a l q u o t i d i a n o T h e E x p r e s s c h e l e s o r e l l e p o t r e b b e r o p e r d e r e i l l o r o i m p e g n o d i b e n e f i c e n z a a c a u s a d e g l i u l t i m i s c a n d a l i . " B e a t r i c e e d E u g e n i a s c o m p a r i r a n n o d a l l a v i t a r e a l e . P r o b a b i l m e n t e p e r d e r a n n o l e l o r o a m b i t e o r g a n i z z a z i o n i b e n e f i c h e . È i m p r o b a b i l e c h e d i v e n t i n o i m p o r t a n t i i n f u t u r o e f a r e b b e r o m e g l i o a s t a r e i n s i l e n z i o " , h a d i c h i a r a t o F i t z w i l l i a m s . P e r f i n o i l p r i n c i p e H a r r y , a s s i e m e a l l a m o g l i e M e g h a n M a r k l e d a s e m p r e c o n s i d e r a t o m o l t o l e g a t o a l l e c u g i n e , a v r e b b e t a g l i a t o i p o n t i c o n l e f i g l i e d i A n d r e w e S a r a h . S e c o n d o u n a f o n t e , s c r i v e T h e N e w s I n t e r n a t i o n a l , " H a r r y e M e g h a n s o n o i n o r r i d i t i d a c i ò c h e s t a a c c a d e n d o a B e a t r i c e e d E u g e n i a , m a s t a n n o t e n e n d o s i a l l a l a r g a d a l l a s i t u a z i o n e " . H a n n o a n c h e d e t t o a W o m a n ' s D a y : " H a n n o i l o r o p r o b l e m i s u c u i c o n c e n t r a r s i e l a s i t u a z i o n e c o n g l i Y o r k è c o s ì b r u t t a c h e n o n h a n n o a l t r a s c e l t a c h e t a g l i a r e i p o n t i " .