L o n d r a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e m b r a c h e r e C a r l o s t i a p r e p a r a n d o l a t e n u t a d i S a n d r i n g h a m p e r d a r e i l b e n v e n u t o a l f r a t e l l o A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r , s f r a t t a t o d a l l a R o y a l L o d g e a c a u s a d e l l o s c a n d a l o E p s t e i n ( o l t r e c h e p e r i l f a t t o d i n o n a v e r p a g a t o a l c u n a f f i t t o p e r l a m e g a r e s i d e n z a d a 3 0 s t a n z e n e l p a r c o d i W i n d s o r , d o v e h a a b i t a t o p e r 2 0 a n n i ) . L e f o t o p u b b l i c a t e s u l n u o v o n u m e r o d i C o u n t r y L i f e m o s t r a n o i l s o v r a n o i n t e n t o n e l l a c u r a d e i g i a r d i n i d e l l a t e n u t a n e l N o r f o l k , q u a s i - c o i n c i d e n z a d i t e m p i - a v o l e r a c c o g l i e r e n e l m i g l i o r e d e i m o d i l ' e x d u c a d i Y o r k , d o p o a v e r g l i t o l t o i t i t o l i r e a l i . I l n u o v o n u m e r o d e l m a g a z i n e , c h e u s c i r à d o m a n i i n o c c a s i o n e d e l 7 8 m o c o m p l e a n n o d e l r e , m e t t e i n p r i m a p a g i n a i l p r o g r a m m a d i r e s t a u r o d i S a n d r i n g h a m , c o m p r e s i g l i i n g e n t i l a v o r i n e i g i a r d i n i d e l l a t e n u t a . C a r l o è r a f f i g u r a t o s u l l a c o p e r t i n a d e l l a r i v i s t a i n u n a f o t o s c a t t a t a d a M i l l i e P i l k i n g t o n , c h e h a r i t r a t t o i f i g l i d e l p r i n c i p e e d e l l a p r i n c i p e s s a d e l G a l l e s p e r l e f o t o u f f i c i a l i d e l c o m p l e a n n o . N e l 2 0 1 7 , C a r l o h a p r e s o i n c a r i c o l a g e s t i o n e d e l l a t e n u t a d i S a n d r i n g h a m , c h e s i e s t e n d e s u o l t r e 8 m i l a e t t a r i , d a s u o p a d r e , i l p r i n c i p e F i l i p p o , e h a i n i z i a t o a t r a s f o r m a r e l a f a t t o r i a i n a z i e n d a a g r i c o l a b i o l o g i c a e a r i p r o g e t t a r e i g i a r d i n i , i b o s c h i e i l p a r c o . N e g l i u l t i m i t r e a n n i , i l r e h a a v v i a t o u n i m p o r t a n t e p r o g r a m m a d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e i t e r r e n i e h a r i p r o g e t t a t o 2 5 e t t a r i d i b o s c h i e g i a r d i n i d e l l a t e n u t a . H a r i c o s t r u i t o i l g i a r d i n o t o p i a r i o e i l g i a r d i n o d e l l e m e r i d i a n e . O r a o s p i t a p i a n t e u t i l i z z a t e n e i r i m e d i o m e o p a t i c i e c o m p r e n d e u n s e n t i e r o d i 4 0 0 m e t r i t r a l e m a g n o l i e . L a r i v i s t a d e s c r i v e i n u o v i g i a r d i n i c o m e " i l f r u t t o d e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l s o v r a n o , n o n s o l o d i d a r e a l l a g r a n d e c a s a u n a m b i e n t e a p p r o p r i a t o a l l a s u a a r c h i t e t t u r a e a l l a s u a s t o r i a , m a a n c h e d i p i a n t a r e u n b e l l i s s i m o g i a r d i n o c h e i v i s i t a t o r i p o s s a n o a m m i r a r e e d a c u i p o s s a n o t r a r r e i s p i r a z i o n e " . Q u a n d o a n d r à v i a d a W i n d s o r , A n d r e a s a r à o s p i t a t o i n a l l o g g i p r i v a t i ​ ​ n e l l a t e n u t a d e l r e n e l N o r f o l k . S e b b e n e n o n s i a a n c o r a n o t o i n q u a l e p r o p r i e t à s i t r a s f e r i r à , Y o r k C o t t a g e e W o o d F a r m s e m b r a n o e s s e r e s t a t e e s c l u s e . T u t t a v i a , n e l p a r a d i s o d e l l a t e n u t a c ' è u n a c a r a t t e r i s t i c a c h e p o t r e b b e n o n e s s e r e d e l t u t t o a c c o g l i e n t e : u n l a b i r i n t o i n c u i g l i o s p i t i p o s s o n o f a c i l m e n t e p e r d e r s i . C h a r l e s h a d e t t o a l l ' e d i t o r i a l i s t a d i C o u n t r y L i f e ( e c h i s s à s e h a p e n s a t o a u n o s c h e r z o d a f a r e p r e s t o a l f r a t e l l o ) : " N o n c ' è n i e n t e d i p i ù d i v e r t e n t e c h e p e r d e r s i i n u n l a b i r i n t o " .