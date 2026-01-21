R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o S a v i o l a h a p e r f e z i o n a t o u n ’ o p e r a z i o n e d i f i n a n z i a m e n t o d a 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o , c o n g a r a n z i a S a c e d e l l a d u r a t a 1 2 a n n i , f i n a l i z z a t a a s o s t e n e r e i l p i a n o d i s v i l u p p o 2 0 2 5 - 2 0 2 9 . L ’ o p e r a z i o n e , s i l e g g e i n u n a n o t a , è s t a t a s t r u t t u r a t a d a B a n c a F i n i n t n e l r u o l o d i a r r a n g e r e l o a n & S a c e A g e n t , e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i p r i m a r i i s t i t u t i d i c r e d i t o i n q u a l i t à d i s o t t o s c r i t t o r i d e l f i n a n z i a m e n t o : U n i C r e d i t , B a n c o B p m , M o n t e d e i P a s c h i d i S i e n a , B a n c o D e s i o , C r é d i t A g r i c o l e , B p e r e B a n c a P o p o l a r e d i S o n d r i o . I l f i n a n z i a m e n t o , s p i e g a l a n o t a , c o n s e n t i r à a l G r u p p o S a v i o l a d i p o t e n z i a r e l a p r o p r i a c a p a c i t à p r o d u t t i v a , a t t r a v e r s o l ’ e s p a n s i o n e e l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l l o s t a b i l i m e n t o d i S u s t i n e n t e i n p r o v i n c i a d i M a n t o v a , e l ’ a c q u i s t o d i i m p i a n t i a l l ’ a v a n g u a r d i a , p r o g e t t a t i s e c o n d o i c r i t e r i E s g . G l i i n v e s t i m e n t i s o n o f i n a l i z z a t i a r a f f o r z a r e e o t t i m i z z a r e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i , a m p l i a r e l a g a m m a p r o d o t t i e m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a e d a m b i e n t a l e , a c c e l e r a n d o i l p e r c o r s o d i c r e s c i t a , t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l G r u p p o . L ’ o p e r a z i o n e è s t a t a s e g u i t a d a l t e a m F i n a n c e d e l G r u p p o S a v i o l a , g u i d a t o d a L u i g i C o r t e l l a z z i ( H e a d o f F i n a n c e ) , c o n i l s u p p o r t o d i G i u s e p p e L o t t a ( F i n a n c e S p e c i a l i s t ) . P e r B a n c a F i n i n t l a d i r e z i o n e C o r p o r a t e & I n v e s t m e n t B a n k i n g h a a g i t o c o n u n t e a m c o m p o s t o d a N i c o l ò A n d r e o t t i ( H e a d o f L e n d i n g & D e b t A d v i s o r y ) e M a r c o G i a r e t t a ( H e a d o f M i n i b o n d & D i r e c t L e n d i n g ) , c o o r d i n a t i d a S i m o n e B r u g n e r a ( H e a d o f C o r p o r a t e D e b t ) . N e l l ’ o p e r a z i o n e , p e r g l i a s p e t t i c o n t r a t t u a l i d e l f i n a n z i a m e n t o , G r u p p o S a v i o l a è s t a t o a s s i s t i t o d a l l o s t u d i o M o l i n a r i c o n u n t e a m g u i d a t o d a l p a r t n e r A n d r e a T a u r o z z i e c o m p o s t o d a l l ’ a v v o c a t o D a r i a D a v o l i e d a l t r a i n e e E l i a C o s s u L u n e s u ; m e n t r e g l i i s t i t u t i f i n a n z i a t o r i s o n o s t a t i a s s i s t i t i d a l l o s t u d i o H e r b e r t S m i t h F r e e h i l l s K r a m e r , c o n l a p a r t n e r E m a n u e l a D a R i n e g l i a v v o c a t i F e d e r i c o C o c i t o e M a r t i n a S c i c o l o n e .