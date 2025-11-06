( A d n k r o n o s ) - O g n i a n n o o l t r e 1 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i c a f f è N e s p r e s s o e s a u s t o p o s s o n o d i v e n t a r e c o m p o s t e n e r g i a e v a l o r e p e r l e p e r s o n e . E ’ i l p r o g e t t o ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ d i N e s p r e s s o c h e d a l 2 0 1 1 u n i s c e e c o n o m i a c i r c o l a r e , c o n t r i b u t o p e r i s u o l i a g r i c o l i e i m p a t t o s o c i a l e c o n c r e t o . U n a v o l t a r a c c o l t o , d o p o c h e l a c a p s u l a i n a l l u m i n i o i n c u i è s t a t o r a c c h i u s o v i e n e m a n d a t a a r i c i c l o , i l c a f f è e s a u s t o t r o v a n u o v a v i t a g r a z i e a p a r t n e r c o m e A c q u a & S o l e , u n a d e l l e r e a l t à a c u i N e s p r e s s o d e s t i n a p a r t e d e l c a f f è i n p r o v i n c i a d i P a v i a . “ P e r n o i , i l c a f f è e s a u s t o n o n è u n r i f i u t o , m a u n a r i s o r s a p r e z i o s a - r a c c o n t a M i r k o P a s o t t i , A r e a C o m m e r c i a l e d i A c q u a & S o l e - N o i , a d e s e m p i o , a b b i a m o r i c e v u t o d a g e n n a i o 2 0 2 5 c i r c a 6 0 0 t o n n e l l a t e d i f o n d i d i c a f f è , c h e a b b i a m o t r a s f o r m a t o i n b i o g a s , e n e r g i a e l e t t r i c a e t e r m i c a , b i o m e t a n o e , o v v i a m e n t e , d i g e s t a t o d i a l t a q u a l i t à ” . I l p r o c e s s o t r a s f o r m a , i n f a t t i , i l c a f f è e s a u s t o e a l t r i s c a r t i o r g a n i c i i n f e r t i l i z z a n t e n a t u r a l e r i c c o d i n u t r i e n t i c o m e a z o t o , f o s f o r o e p o t a s s i o , i g i e n i z z a t o e p r i v o d i a d d i t i v i c h i m i c i . Q u e s t o r e s t i t u i s c e s o s t a n z a o r g a n i c a a l t e r r e n o , a u m e n t a l a c a p a c i t à d i t r a t t e n e r e a c q u a , f a v o r i s c e l a b i o d i v e r s i t à d e l s u o l o e r i d u c e l ’ u s o d i f e r t i l i z z a n t i s i n t e t i c i . N e l 2 0 2 4 , i l d i g e s t a t o p r o d o t t o d a l c a f f è e s a u s t o h a s u p p o r t a t o 9 5 a z i e n d e a g r i c o l e i n L o m b a r d i a e P i e m o n t e , s u q u a s i 5 . 0 0 0 e t t a r i c o l t i v a t i . E ’ i l c a s o d e l l a r i s a i a A g r i f a n d i N o v a r a . “ U n t e r r e n o p i ù s a n o s i g n i f i c a m a g g i o r e c a p a c i t à d i r i t e n z i o n e i d r i c a , m a g g i o r e f e r t i l i t à , r i c c h e z z a d i s o s t a n z a o r g a n i c a e d i c o n s e g u e n z a m i c r o r g a n i s m i u t i l i i n t u t t i i p r o c e s s i c h e s e r v o n o a l l o s v i l u p p o d i t u t t i g l i e l e m e n t i n u t r i t i v i - s p i e g a E n r i c o F a n c h i o t t i , p r o p r i e t a r i o d e l l ’ a z i e n d a a g r i c o l a A g r i f a n – U n s u o l o v i v o e i n b u o n a s a l u t e p u ò a i u t a r e n e l l a r i d u z i o n e d e l l ’ u t i l i z z o d i f e r t i l i z z a n t i c h i m i c i e p e r m e t t e d i p r e s e r v a r e l a b i o d i v e r s i t à d e l t e r r i t o r i o , f a v o r e n d o l a p r e s e n z a d i i n s e t t i e m i c r o r g a n i s m i c h e a i u t a n o l e r a d i c i a c r e s c e r e f o r t i . Q u e s t o a p p r o c c i o p e r m e t t e d i g e s t i r e i t e r r e n i a g r i c o l i i n m a n i e r a p i ù i n t e l l i g e n t e e r e s p o n s a b i l e p e r l ’ a m b i e n t e ” . I l c a f f è e s a u s t o a c q u i s i s c e d u n q u e i n n u m e r e v o l i v i t e : p u ò d i v e n t a r e e n e r g i a , c o m p o s t , d i g e s t a t o o b i o g a s , m a a n c h e n u t r i m e n t o c o n c r e t o s o t t o f o r m a d i r i s o c h e a r r i v a a l l e c o m u n i t à c h e n e h a n n o p i ù b i s o g n o , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n r e a l t à c o m e B a n c o A l i m e n t a r e e F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a . “ D a C h i c c o a C h i c c o n o n è s o l o u n p r o g e t t o d i r i c i c l o , m a u n e c o s i s t e m a c h e g e n e r a v a l o r e c o n c r e t o p e r l e p e r s o n e , l a f i l i e r a e i l t e r r i t o r i o . A t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i p a r t n e r c h e c i s u p p o r t a n o a l i v e l l o l o c a l e , i l n o s t r o c a f f è d i v e n t a u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r r e s t i t u i r e n u t r i m e n t o e f e r t i l i t à a l l a t e r r a , s o s t e n e r e l ’ a g r i c o l t u r a e p r o d u r r e r i s o r s e r i n n o v a b i l i , c o m e i l b i o g a s , c h e c o n t r i b u i s c e a r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e a d a l i m e n t a r e u n ’ e c o n o m i a p i ù s o s t e n i b i l e . O g n i c a p s u l a r i c i c l a t a d i v e n t a p a r t e d i u n c i c l o v i r t u o s o c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e s o l i d a r i e t à : u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e c h e c r e a i m p a t t o c o n c r e t o l u n g o t u t t a l a f i l i e r a , d a l t e r r e n o a l l a c o m u n i t à ” , a f f e r m a M a t t e o D i P o c e S u s t a i n a b i l i t y S p e c i a l i s t N e s p r e s s o I t a l i a n a .