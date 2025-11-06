( A d n k r o n o s ) - D a l r i c i c l o d e l l e c a p s u l e d i c a f f è n a s c e o g g i i l r i s o p e r i M a r k e t S o l i d a l i . N e s p r e s s o a m p l i a u l t e r i o r m e n t e l ’ i m p a t t o s o c i a l e d e l p r o g e t t o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e D a C h i c c o a C h i c c o p o r t a n d o i l r i s o p r o d o t t o g r a z i e a l r e c u p e r o d e l c a f f è e s a u s t o a n c h e n e i M a r k e t S o l i d a l i d i F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a , o l t r e a l l e C u c i n e m o b i l i d e l l e c i t t à d i M i l a n o , T o r i n o , R o m a e B a r i d o v e v e n i v a o f f e r t o g i à n e l 2 0 2 4 . I M a r k e t S o l i d a l i n a s c o n o p e r o f f r i r e u n a i u t o c o n c r e t o e c o n t i n u a t i v o a l l e p e r s o n e e a l l e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à , r e s t i t u e n d o l o r o d i g n i t à , a u t o n o m i a e l i b e r t à d i s c e l t a . A c c a n t o a l l a t r a d i z i o n a l e d i s t r i b u z i o n e d i p a c c h i a l i m e n t a r i , q u e s t i s p a z i s i c o n f i g u r a n o c o m e v e r i e p r o p r i s u p e r m e r c a t i s o l i d a l i , d o v e c i a s c u n o p u ò s c e g l i e r e i n m o d o i n d i p e n d e n t e i p r o d o t t i p i ù a d a t t i a l l e p r o p r i e e s i g e n z e . U n m o d e l l o d i s o s t e g n o s o c i a l e i n n o v a t i v o , c h e v a l o r i z z a l a d i m e n s i o n e r e l a z i o n a l e d e l l ’ a c c o g l i e n z a e p r o m u o v e u n ’ e s p e r i e n z a d i n o r m a l i t à a t t r a v e r s o i l g e s t o q u o t i d i a n o d e l ‘ f a r e l a s p e s a ’ , i n u n c o n t e s t o d i a s c o l t o e a c c o m p a g n a m e n t o . A l l ’ i n t e r n o d e g l i 1 1 M a r k e t S o l i d a l i d i s t r i b u i t i t r a M i l a n o , R o m a , N a p o l i , B a r i e R a g u s a , i l r i s o d e l p r o g e t t o ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ a r r i c c h i s c e c o s ì u l t e r i o r m e n t e l ’ o f f e r t a c o n u n a l i m e n t o a d a l t o v a l o r e n u t r i z i o n a l e , v e r s a t i l e e p r e s e n t e n e l l e t r a d i z i o n i g a s t r o n o m i c h e d i m o l t e c u l t u r e . A t t r a v e r s o i l p r o g e t t o ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ , n a t o n e l 2 0 1 1 , N e s p r e s s o p r o m u o v e e f a c i l i t a l a r a c c o l t a e i l r i c i c l o d e l l e c a p s u l e d i c a f f è i n a l l u m i n i o e s a u s t e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i p o r t a r e a n u o v a v i t a i d u e m a t e r i a l i d i c u i s o n o c o m p o s t e . G r a z i e a u n a c o l l a b o r a z i o n e s a n c i t a d a u n p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a c o n C i a l , U t i l i t a l i a e C i c ( C o n s o r z i o I t a l i a n o C o m p o s t a t o r i ) , ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ p e r m e t t e d i r i c o n s e g n a r e l e c a p s u l e e s a u s t e n e l l e B o u t i q u e N e s p r e s s o o p r e s s o i s o l e e c o l o g i c h e p a r t n e r i n t u t t a I t a l i a , p e r u n t o t a l e d i o l t r e 2 0 0 p u n t i d i r a c c o l t a i n p i ù d i 1 0 0 c i t t à . U n a v o l t a r a c c o l t e , l e c a p s u l e v e n g o n o t r a t t a t e p e r s e p a r a r e e r i c i c l a r e i d u e m a t e r i a l i c h e l e c o m p o n g o n o : l ’ a l l u m i n i o v i e n e f u s o e t r a s f o r m a t o i n n u o v i o g g e t t i , m e n t r e i l c a f f è p u ò d i v e n t a r e c o m p o s t u t i l i z z a t o p o i c o m e a m m e n d a n t e p e r u n a r i s a i a i t a l i a n a . D a q u i n a s c e i l r i s o c h e N e s p r e s s o r i a c q u i s t a e d o n a a l l e r e a l t à i m p e g n a t e n e l c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à a l i m e n t a r e . I n 1 4 a n n i , ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ h a p e r m e s s o d i d o n a r e o l t r e 6 . 0 0 0 q u i n t a l i d i r i s o , e q u i v a l e n t i a p i ù d i 7 m i l i o n i d i p i a t t i ( 1 p i a t t o = 9 0 g r ) d e s t i n a t i a l l e p e r s o n e i n d i f f i c o l t à . D a l l a s t o r i c a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l B a n c o A l i m e n t a r e - c h e v e d e o g g i i l r i s o d i N e s p r e s s o d i s t r i b u i t o d a l l e s e d i r e g i o n a l i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e d i L o m b a r d i a , L a z i o , P i e m o n t e , P u g l i a , E m i l i a - R o m a g n a e T o s c a n a - i l p r o g e t t o s i è a m p l i a t o n e l 2 0 2 4 c o n l a d o n a z i o n e d i 6 0 t o n n e l l a t e d i r i s o a l l e C u c i n e m o b i l i d i F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a a M i l a n o , R o m a , T o r i n o e B a r i , p e r p o i e s t e n d e r s i q u e s t ’ a n n o a n c h e a i M a r k e t S o l i d a l i . A p a r t i r e d a l m e s e d i n o v e m b r e ( u n a v o l t a c o n c l u s a l a r a c c o l t a a n n u a l e ) , s a r a n n o 1 0 0 l e t o n n e l l a t e d e l r i s o d i D a C h i c c o a C h i c c o d o n a t e a F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a e d i s t r i b u i t e , o l t r e c h e n e l l e C u c i n e m o b i l i , a n c h e n e g l i 1 1 m a r k e t p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o c h e g a r a n t i s c o n o p i ù d i 1 9 . 6 0 0 s p e s e a l i m e n t a r i a o l t r e 1 . 6 0 0 f a m i g l i e p e r u n t o t a l e d i 5 . 6 0 0 b e n e f i c i a r i . “ D o p o l ’ i n t e g r a z i o n e , l o s c o r s o a n n o , d e l l e C u c i n e m o b i l i d i F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a - s p i e g a M a t t e o D i P o c e , S p e c i a l i s t a i n S o s t e n i b i l i t à d i N e s p r e s s o I t a l i a n a - s i a m o o r g o g l i o s i d i p r o s e g u i r e i n s i e m e q u e s t o c a m m i n o a t t r a v e r s o i M a r k e t S o l i d a l i , c o n t i n u a n d o u n a s i n e r g i a c h e c o n t i n u a a r a f f o r z a r s i e a d e s p a n d e r s i n e l t e m p o , a f f i a n c a n d o s i a q u e l l a s t o r i c a c o n i l B a n c o A l i m e n t a r e , c h e o g g i c o p r e i b a n c h i d i 6 r e g i o n i i t a l i a n e , t e s t i m o n i a n d o i l v a l o r e d i u n i m p e g n o c o n d i v i s o c h e u n i s c e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e p e r s o n e ” . “ L ’ i n s e r i m e n t o d e l r i s o n e i M a r k e t S o l i d a l i r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d e l p r o g e t t o D a C h i c c o a C h i c c o - c o m m e n t a V i v i a n a M a r i n o , r e s p o n s a b i l e C o m u n i c a z i o n e C o r p o r a t e d i N e s p r e s s o - P o r t a r e q u e s t o a l i m e n t o a l l ’ i n t e r n o d i l u o g h i i n c u i l e p e r s o n e i n d i f f i c o l t à p o s s o n o s c e g l i e r e l i b e r a m e n t e c i ò d i c u i h a n n o b i s o g n o s i g n i f i c a a m p l i a r e i l v a l o r e s o c i a l e d e l p r o g e t t o , t r a s f o r m a n d o u n g e s t o q u o t i d i a n o c o m e i l r i c i c l o i n u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a l b e n e s s e r e e a l l a d i g n i t à d e l l e c o m u n i t à c h e s o s t e n i a m o ” . “ S i a m o p r e s e n t i o g n i g i o r n o c o n i n o s t r i v o l o n t a r i p e r p o r t a r e i n s t r a d a c o n l e C u c i n e m o b i l i u n s o s t e g n o a l i m e n t a r e c o m p l e t o , a c c u r a t o n e l l a p r e p a r a z i o n e e c o n t i n u o n e l l a d i s t r i b u z i o n e – r i m a r c a A l b e r t o S i n i g a l l i a , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a - D a o g g i , g r a z i e a l l a d o n a z i o n e a n c h e a l l ' i n t e r n o d e i M a r k e t s o l i d a l i , l e p e r s o n e c h e s i r i v o l g o n o a n o i p o t r a n n o a v e r e a d i s p o s i z i o n e u n n u o v o i n g r e d i e n t e , g u s t o s o e v e r s a t i l e , c h e s i a d a t t a b e n e a t u t t e l e e s i g e n z e a l i m e n t a r i , s i a p e r c u l t u r a c h e p e r d i e t a . U n a n o v i t à c o n c r e t a p e r c o n t i n u a r e a e s s e r e a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e f r a g i l i o g n i g i o r n o ” . N o n s o l o . I l p r o g e t t o p r o s e g u e i n f a t t i c o n l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i c o r n e r c a f f è i n o g n i M a r k e t S o l i d a l e ( i p r i m i g i à i n s t a l l a t i n e i q u a t t r o p u n t i m i l a n e s i ) : u n o s p a z i o d e d i c a t o e g r a t u i t o d o v e l e p e r s o n e c h e f r e q u e n t a n o i l m a r k e t p o t r a n n o c o n c e d e r s i u n a p a u s a e c o n d i v i d e r e u n m o m e n t o d i c o n v i v i a l i t à . L ' o b i e t t i v o è c r e a r e u n s i s t e m a d i s u p p o r t o n o n s o l o a l i m e n t a r e m a a n c h e s o c i a l e , o f f r e n d o u n l u o g o d i i n c o n t r o e c o n d i v i s i o n e .