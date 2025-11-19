R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l c o n t e s t o g e o p o l i t i c o c o m e a f f r o n t a r e e v i n c e r e l e s f i d e p e r l a C y b e r s e c u r i t y n e l l o S p a z i o e n e l l a D i m e n s i o n e S u b a c q u e a ? S o n o d u e d o m ì n i s e m p r e p i ù s t r a t e g i c i e i n t e r c o n n e s s i d a c u i d i p e n d o n o s i a l a c o n t i n u i t à d e l l e t r a n s a z i o n i f i n a n z i a r i e e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d i g i t a l i ( i l 9 9 % d e i d a t i d e l l a t e l e f o n i a e d e l w e b p a s s a d a i c a v i s o t t o m a r i n i ) s i a l a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a e d e n e r g e t i c a n a z i o n a l e e d e u r o p e a n o n c h é s o n o a b i l i t a t o r i d e l l a N e w S p a c e E c o n o m y e d e l l ’ U n d e r w a t e r E c o n o m y . L e r i s p o s t e a l l e s f i d e s a r a n n o d a t e a t t r a v e r s o s t r a t e g i e e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i n e l c o r s o d e l l a 2 ^ e d i z i o n e d i S p a c e & U n d e r w a t e r - l a C o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e d e l q u o t i d i a n o C y b e r s e c u r i t y I t a l i a , c h e s i t e r r à i l 3 d i c e m b r e a R o m a p r e s s o l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i ' S a l v o D ’ A c q u i s t o ' - d a p a r t e d i a u t o r e v o l i s p e a k e r i s t i t u z i o n a l i . T r a g l i a u t o r e v o l i s p e a k e r f i g u r a n o S a m a n t h a C r i s t o f o r e t t i , A s t r o n a u t a d e l l ’ E s a , H e n n a V i r k k u n e n , V i c e - P r e s i d e n t e e s e c u t i v a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r l a S o v r a n i t à T e c n o l o g i c a , l a S i c u r e z z a e l a D e m o c r a z i a ; A l e s s i o B u t t i , S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o p e r l ’ I n n o v a z i o n e , G i u s e p p e B e r u t t i B e r g o t t o , C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e ; S a l v a t o r e L u o n g o , G e n e r a l e d i C o r p o D ’ A r m a t a , C o m a n d a n t e G e n e r a l e d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i ; B r u n o F r a t t a s i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e ( A c n ) ; I v a n o G a b r i e l l i , D i r e t t o r e d e l S e r v i z i o P o l i z i a P o s t a l e e p e r l a S i c u r e z z a C i b e r n e t i c a ; P i e r p a o l o R i b u f f o , A m m i r a g l i o d i S q u a d r a , C a p o D i p a r t i m e n t o p e r l e P o l i t i c h e d e l M a r e , P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i . R o b e r t a P i n o t t i , P r e s i d e n t e , F o n d a z i o n e P o l o N a z i o n a l e d e l l a d i m e n s i o n e S u b a c q u e a ( P n s ) ; M a u r o L u n a r d i , G e n e r a l e d i S q u a d r a A e r e a , C a p o U f f i c i o G e n e r a l e d e l C e n t r o d i R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t r a t i v a d e l l ’ A e r o n a u t i c a ; D a n i e l e R o s s i , D i r i g e n t e D i v i s i o n e X I E c o n o m i a e i n d u s t r i a d e l l o s p a z i o , i n d u s t r i a a e r o n a u t i c a e d e l l a d i f e s a d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ; E r s i l i a V a u d o , c o - f o n d a t r i c e d e l l ' a s s o c i a z i o n e “ I l C i e l o I t i n e r a n t e ” e C h i e f D i v e r s i t y O f f i c e r d i E s a . E ' s t a t o i n v i t a t o a n c h e i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o . N u t r i t a s a r à a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i e e u r o p e i , c o m e : E l e n a D o n a z z a n , V i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e I t r e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e r e l a t r i c e d e l l o E u S p a c e A c t ; S a l v a t o r e D e i d d a , P r e s i d e n t e I X C o m m i s s i o n e ( T r a s p o r t i , P o s t e e T l c ) d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i ; P i n o B i c c h i e l l i , I V C o m m i s s i o n e ( D i f e s a ) d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i ; A n d r e a C a s u , V i c e p r e s i d e n t e I X C o m m i s s i o n e ( T r a s p o r t i , P o s t e e T l c ) d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i ; A l e x a n d r a G e e s e , C o m m i s s i o n e I t r e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o ; A n d r e a M a s c a r e t t i , P r e s i d e n t e I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e S p a c e E c o n o m y d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . M a r t a S c h i f o n e , C o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . D u r a n t e l a C o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r v e r r a n n o c o n d i v i s e l e s t r a t e g i e e i l l u s t r a t i i p r o g e t t i d a p a r t e d i m a n a g e r d i a z i e n d e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i l e a d e r n e i d u e d o m ì n i , c o m e : A m b . S t e f a n o P o n t e c o r v o , P r e s i d e n t e d i L e o n a r d o ; G a b r i e l e P i e r a l l i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i T e l e s p a z i o ; G i a m p i e r o D i P a o l o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i T h a l e s A l e n i a S p a c e I t a l i a ; D o m i t i l l a B e n i g n i , C e o & C o o d i E l t G r o u p ; R a u l G i l , E v p & C e o d i P r y s m i a n T r a n s m i s s i o n ; A l f i o R a p i s a r d a , H e a d o f G l o b a l S e c u r i t y d i E n i ; E m i l i o G i s o n d i , C e o d i T i n e x a D e f e n c e ; U m b e r t o A r c a n g e l i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i D a s s a u l t S y s t è m e s I t a l i a ; M a r i o N i c o s i a , V . P . T e c h n o l o g y C o u n t r y L e a d e r d i O r a c l e ; M a u r o C a p o , D i g i t a l S o v e r e i g n t y L e a d E u r o p a d i A c c e n t u r e ; G i u s e p p e M o c e r i n o , P r e s i d e n t e d i N e t g r o u p ; S t e f a n o M e l e , H e a d o f C y b e r s e c u r i t y & S p a c e E c o n o m y L a w D e p a r t m e n t d i G i a n n i & O r i g o n i ; D i e g o F a s a n o , C E O d i E r m e t i x . S a r a n n o 4 i t a v o l i d i l a v o r o / a u l e t e m a t i c h e c h e c a r a t t e r i z z e r a n n o l a p r i m a p a r t e d e l l a s e s s i o n e p o m e r i d i a n a . T r a g l i s p e a k e r : M a r c o B r a n c a t i , S V P T e c h n o l o g y , I n n o v a t i o n & S y s t e m s T e c h n o l o g y , L e o n a r d o S p a c e D i v i s i o n ; A u g u s t o C r a m a r o s s a , R e s p o n s a b i l e U f f i c i o C o o r d i n a m e n t o S t r a t e g i c o , A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a ; M a r c e l l o S p a g n u l o , C o n s i g l i e r e S c i e n t i f i c o d i L i m e s , E s p e r t o T a v o l o T e c n i c o C o m i n t , C o m i t a t o I n t e r m i n i s t e r i a l e P o l i t i c h e S p a z i a l i e A e r o s p a z i a l i d e l G o v e r n o ; E d o a r d o B a l e s t r a , C o n t r a m m i r a g l i o ( C P ) , M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , C o m a n d o G e n e r a l e d e l C o r p o d e l l e C a p i t a n e r i e d i P o r t o – G u a r d i a C o s t i e r a ; D a v i d e V é r o u x , M a n a g i n g D i r e c t o r & P a r t n e r , B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p ; A n a s s H a n a f i , E x e c u t i v e S e c r e t a r y S p a c e S a f e t y G o v e r n a n c e C o m m i t t e e , I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f S p a c e S a f e t y ( I a a s s ) ; J a c o p o D i a m a n t i , S p a c e H e a d o f E n g i n e e r i n g , G m s p a z i o ; G i o r g i o A p p o n i , H e a d o f D e f e n c e & I n t e l l i g e n c e a n d C O S M O - S k y M e d C o m m e r c i a l , e - G e o s ; A l e s s a n d r o M a r r o n e , H e a d o f D e f e n c e , S e c u r i t y & S p a c e P r o g r a m m e , ( I a i ) . D u r a n t e l a C o n f e r e n z a , i p a r t e c i p a n t i a v r a n n o a n c h e l ’ o c c a s i o n e d i c o n o s c e r e 3 s t a r t u p i t a l i a n e t r a l e p i ù i n n o v a t i v e n e l l o S p a z i o e n e l l ’ U n d e r w a t e r e c o n u n ' e l e v a t a c a p a c i t à d i s c a l a b i l i t à . L a C o n f e r e n z a s i s v o l g e r à i n p r e s e n z a , c o n u n s e l e z i o n a t o p u b b l i c o t o p l e v e l s u i n v i t o d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e e d e i p a r t n e r e s a r à t r a s m e s s a a n c h e i n l i v e s t r e a m i n g . S p a c e & U n d e r w a t e r è o r g a n i z z a t o d a C y b e r s e c u r i t y I t a l i a , i l q u o t i d i a n o o n l i n e , d i r e t t o d a L u i g i G a r o f a l o , d e d i c a t o a l l a C u l t u r a C y b e r e a i t e m i i n t e r n a z i o n a l i d e l l a S i c u r e z z a C i b e r n e t i c a .