M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e a c c a d e p e r t u t t i i m a t e r i a l i , a n c h e l a p l a s t i c a s t a a f f r o n t a n d o u n a n e c e s s a r i a m e t a m o r f o s i . N o n c ’ è i n f a t t i a l c u n m a t e r i a l e c h e o g g i p o s s a i g n o r a r e l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e i l s u o i m p a t t o ” s u l l ’ e c o s i s t e m a . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o d i s p o n i a m o d i “ d u e s t r a t e g i e f o n d a m e n t a l i : l a p r i m a è l a c i r c o l a r i t à , l a s e c o n d a è l a c a p a c i t à d i a v e r e u n p r o g e t t o p e r i l f i n e v i t a d e l l a m a t e r i a . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l d e s i g n h a u n r u o l o m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é p u ò a c c o m p a g n a r e i p r o d o t t i a n c h e n e l l a r e l a z i o n e c o n l ' u t i l i z z a t o r e ” e p r o m u o v e r e “ q u e s t a o p e r a z i o n e ” . C o n q u e s t e p a r o l e F r i d a D o v e i l , c u r a t r i c e d e l l a m o s t r a O l t r e p l a s t i c a , è i n t e r v e n u t a i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o i n a u g u r a l e d e l l ’ e s p o s i z i o n e , r e a l i z z a t a d a A D I D e s i g n M u s e u m c o n i l s u p p o r t o d i E n i , m a i n p a r t n e r d e l m u s e o , e c o n l a p r e s e n z a i n m o s t r a d i V e r s a l i s c o n N o v a m o n t e F i n p r o j e c t . L ’ e s p o s i z i o n e n a s c e p e r r e n d e r e e v i d e n t i t u t t e l e p o s s i b i l i t à c h e i l d e s i g n h a o g g i a d i s p o s i z i o n e p e r c o m p i e r e s c e l t e r e s p o n s a b i l i q u a n d o u t i l i z z a l a p l a s t i c a . “ L a m o s t r a s i o c c u p a v e r t i c a l m e n t e d e l t e m a d e l l a p l a s t i c a . Q u e s t o m a t e r i a l e è i n f a t t i s t a t o u n a l l e a t o p o t e n t i s s i m o d e l l ' i n n o v a z i o n e n e l s e c o l o s c o r s o , d a a l c u n i c h i a m a t o p r o p r i o ‘ i l s e c o l o d e l l a p l a s t i c a ’ - a g g i u n g e l a c u r a t r i c e , s p i e g a n d o c o m e l ’ a r r i v o d e l c o m p o s t o d i s i n t e s i “ h a s p i n t o v e r s o i l m i g l i o r a m e n t o d e l l e p e r f o r m a n c e a n c h e d i a l t r i m a t e r i a l i . O g g i p e r ò , a c c a n t o a l l a p e r f o r m a n c e f u n z i o n a l e , d o b b i a m o g u a r d a r e a n c h e a l l a p e r f o r m a n c e a m b i e n t a l e . L a p l a s t i c a s t a f a c e n d o q u e s t a o p e r a z i o n e , m a f o r s e è m e n o v i s i b i l e r i s p e t t o a d a l t r i m a t e r i a l i , a n c h e p e r c h è s i t e n d e a p e n s a r e c h e l a p l a s t i c a v a d a s o s t i t u i t a . I n v e c e , a d o v e r e s s e r e s o s t i t u i t a è l ’ i d e a c h e a b b i a m o d i q u e s t o m a t e r i a l e . L a m o s t r a , c o n i l n e o l o g i s m o ‘ O l t r e p l a s t i c a ’ , v u o l e s u g g e r i r e l ' i d e a d i q u e s t o c a m b i o c u l t u r a l e : d o b b i a m o v e d e r e l a p l a s t i c a p e r q u e l l o c h e è g i à d i v e n t a t a e p e r l ' o p p o r t u n i t à c h e c i d à d i f a r e p l a s t i c a i n u n a m a n i e r a s o s t e n i b i l e e c o n s a p e v o l e ” . L ’ e s p o s i z i o n e h a u n r u o l o i m p o r t a n t e a n c h e n e l p r o m u o v e r e u n a r i f l e s s i o n e s u l t e m a d e l l a s o s t i t u z i o n e d e i m a t e r i a l i : “ O g n i n u o v o m a t e r i a l e e n t r a i n c a m p o i m i t a n d o n e u n a l t r o - c o n c l u d e - p r e s e n t a n d o s i c o m e u n a p r o p o s t a m i g l i o r e o i n s o s t i t u z i o n e d i u n m a t e r i a l e p r e c e d e n t e . Q u i , a d O l t r e p l a s t i c a , v o g l i a m o i n v e c e g u a r d a r e a i m a t e r i a l i i n u n ' o t t i c a d i v e r s a , o s s i a c o n c e n t r a n d o c i s u c i ò c h e c i p u ò a i u t a r e a u s a r e q u e l l o c h e è p l a s t i c o i n u n a m a n i e r a a l t e r n a t i v a . C o l l a b o r a n o d u n q u e , i n q u e s t o u n i v e r s o , a n c h e f o r m e d e l l a m a t e r i a c h e n o n h a n n o a c h e f a r e c o n i p o l i m e r i - m a g a r i o r i g i n a t e d a l l e g n o o d a i b a t t e r i o , a n c o r a , d a i f u n g h i - l e c u i p r e s t a z i o n i p e r ò s o n o s i m i l i a q u e l l e d e i p o l i m e r i . Q u e s t o è m o l t o i n t e r e s s a n t e ” .