R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - I l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e p r i n c i p a l i u n i v e r s i t à i t a l i a n e e a m e r i c a n e d e l l a C a p i t a l e , i n a u g u r a l a q u a r t a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a A m e r i c a n a , d e d i c a t a a l t e m a “ T h e A m e r i c a n D r e a m : m i t o , r e a l t à e c o n t r a d d i z i o n i ” . Q u a n t o d i q u e l s o g n o è a n c o r a v i v o o g g i ? Q u a l i p r o m e s s e h a m a n t e n u t o e q u a l i s i s o n o t r a s f o r m a t e n e l t e m p o ? A t t r a v e r s o i n c o n t r i , d i b a t t i t i e t e s t i m o n i a n z e , i l F e s t i v a l e s p l o r e r à l ’ e v o l u z i o n e d i q u e s t o m i t o , i n t e r r o g a n d o s i s u l l e s u e l u c i e o m b r e , s u l l e s u e r a d i c i s t o r i c h e e s u l s u o i m p a t t o a t t u a l e . U n v i a g g i o c r i t i c o e p a r t e c i p a t o p e r c o m p r e n d e r e c o m e i l S o g n o A m e r i c a n o c o n t i n u i a m o d e l l a r e l e a s p i r a z i o n i i n d i v i d u a l i e c o l l e t t i v e , t r a s p e r a n z e , s f i d e e n u o v e p r o s p e t t i v e . N a t o n e l 2 0 2 1 , i l F e s t i v a l h a c o m e s c o p o q u e l l o d i a v v i c i n a r e e f a r c o n o s c e r e a l p u b b l i c o l a c u l t u r a d e g l i S t a t i U n i t i , c o m p r e n d e r n e i v a l o r i e r i f l e t t e r e s u l r a p p o r t o p a s s a t o e p r e s e n t e c o n l ’ I t a l i a e L ’ E u r o p a . I l p r o g r a m m a p r e n d e r à i l v i a d o m a n i d a l l e o r e 1 8 : 0 0 p r e s s o i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i ( V i a M i c h e l a n g e l o C a e t a n i 3 2 , R o m a ) . D o p o i s a l u t i i n i z i a l i , l a s e r a t a p r e v e d e u n a L e c t i o M a g i s t r a l i s d i M o n i c a M a g g i o n i , C o n s i g l i e r a d ’ A m m i n i s t r a z i o n e d e l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i . I l t u t t o s a r à a c c o m p a g n a t o d a l l a m u s i c a d i S m i l e O r c h e s t r a e d e l C o r o G o s p e l d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r V e r g a t a .