R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l l a v o r o d i c o l l a b o r a z i o n e " c o n U n p l i c i p o r t a q u i , d o p o 1 3 a n n i , a s u g g e l l a r e n u o v a m e n t e u n a c c o r d o c h e m i r a a l l a r i s c o p e r t a , a l l a c o n o s c e n z a e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c h e l ’ e s p r e s s i o n e l i n g u i s t i c a d e l l e p i c c o l e r e a l t à , s p e s s o d i m e n t i c a t e , r a p p r e s e n t a " . C o s ì L u c a A b b r u z z e t t i , p r e s i d e n t e A l i L a z i o - A u t o n o m i e l o c a l i i t a l i a n e , i n t e r v e n e n d o i n m e r i t o a l r u o l o d e l l e a u t o n o m i e l o c a l i n e l l a t u t e l a d e l l e l i n g u e l o c a l i e d e i d i a l e t t i n e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i ‘ S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ’ . I l c o n c o r s o , a l s u o t r e d i c e s i m o a n n o , è d e d i c a t o a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e l i n g u e l o c a l i e d è p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a U n p l i - U n i o n e d e l l e p r o l o c o d ’ I t a l i a e d a A u t o n o m i e l o c a l i i t a l i a n e L a z i o - A l i , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l C e n t r o i n t e r n a z i o n a l e E u g e n i o M o n t a l e . L a c e r i m o n i a d i a n n u n c i o d e i v i n c i t o r i , c h e h a i p a t r o c i n i d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e d e l C o m u n e d i R o m a , s i è s v o l t a n e l l a C a p i t a l e , p r e s s o s a l a l a P r o t o m o t e c a d e l C a m p i d o g l i o . " I C o m u n i r a p p r e s e n t a n o u n p r e s i d i o e u n b a l u a r d o d i d e m o c r a z i a i n t u t t e l e r e a l t à d e i n o s t r i t e r r i t o r i , d e l l e n o s t r e r e g i o n i e d e l l e n o s t r e p r o v i n c e . R i e s c o n o a n c o r a , f r a l e t a n t e d i f f i c o l t à , a g a r a n t i r e s e r v i z i d i p r o s s i m i t à a i c i t t a d i n i - c o n c l u d e - a n c h e n e l l e a r e e i n t e r n e , t a l v o l t a c o n u n i m p e g n o p e r s o n a l e d e g l i s t e s s i a m m i n i s t r a t o r i " .