Roma, 20 feb (Adnkronos) - Un appello allUnione europea perché coordini un intervento urgente di aiuti umanitari a favore di Cuba e una condanna allinasprimento delle misure volute dallamministrazione di Donald Trump, con la richiesta al governo italiano di riferire in Parlamento e non assumere atteggiamenti di complicità rispetto a sanzioni che aggravano la crisi umanitaria sullisola. È il contenuto della risoluzione promossa dal responsabile Esteri del Pd, il deputato Peppe Provenzano, e sottoscritta da tutti deputati del Partito democratico in commissione Esteri alla Camera, Enzo Amendola, Laura Boldirini, Fabio Porta e Lia Quartapelle. Nel testo i democratici chiedono allesecutivo di attivarsi con urgenza, in sede bilaterale e insieme ai partner Ue, per linvio di carburante per uso sanitario, medicinali e attrezzature mediche; di promuovere iniziative specifiche a sostegno delle categorie più vulnerabili; e di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione tra Unione europea e Cuba per una soluzione multilaterale e rispettosa del diritto internazionale. Particolare attenzione viene dedicata alle oltre 32mila donne incinte a rischio, penalizzate dalle carenze energetiche che limitano laccesso a esami diagnostici, servizi di emergenza e assistenza ostetrica. (Adnkronos) - La risoluzione impegna inoltre il governo a riferire tempestivamente alle Camere sugli sviluppi della situazione umanitaria, economica e sanitaria a Cuba e sulle iniziative intraprese dallItalia. Nel testo si richiamano anche le ripetute condanne dellAssemblea generale delle Nazioni unite al blocco economico statunitense e le ricadute delle restrizioni sulloperatività dellaeroporto internazionale José Martí e sul sistema sanitario dellisola.