Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto oggi un discorso di altissimo profilo al plenum del Consiglio superiore della magistratura. Sono parole, le sue, che vanno ascoltate e per le quali va ringraziato. In particolare per aver ricordato il necessario rispetto reciproco tra le istituzioni per il bene del Paese". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.
18 febbraio, 2026 • 17:15