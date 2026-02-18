R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a h a t e n u t o o g g i u n d i s c o r s o d i a l t i s s i m o p r o f i l o a l p l e n u m d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a . S o n o p a r o l e , l e s u e , c h e v a n n o a s c o l t a t e e p e r l e q u a l i v a r i n g r a z i a t o . I n p a r t i c o l a r e p e r a v e r r i c o r d a t o i l n e c e s s a r i o r i s p e t t o r e c i p r o c o t r a l e i s t i t u z i o n i p e r i l b e n e d e l P a e s e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n .