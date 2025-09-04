R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n q u e s t a r i p r e s a d e i l a v o r i s i a p r e l ' u l t i m a f a s e d e l l ' a t t u a l e c o n s i l i a t u r a , a n c h e c o n i l r i n n o v o o r m a i p r o s s i m o d e l l a c o m p o s i z i o n e d e l l e c o m m i s s i o n i . A u s p i c o c o m e s e m p r e c h e i l C s m c o n t i n u i a d a s s i c u r a r e t e m p e s t i v i t à e t r a s p a r e n z a a l l e p r o p r i e d e c i s i o n i . S i a m o t u t t i c o n s a p e v o l i c h e q u e s t e d e v o n o e s s e r e f o n d a t e s u c r i t e r i e d e l e m e n t i d i v a l u t a z i o n e a l d i s o p r a d i p r e g i u d i z i a l i d i v i s i o n i d i p a r t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e l l a s e d u t a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e h a e l e t t o P a s q u a l e D ' A s c o l a n u o v o p r i m o p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e .