R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m o d a l i t à c o n c u i s c e g l i e r e m o " i l c a n d i d a t o p r e m i e r d e l c e n t r o s i n i s t r a " s a r à c o n d i v i s a , l a s c e g l i e r e m o i n s i e m e , n o n c i s o n o t a n t e s t r a d e . O s i f a c o m e f a n n o a d e s t r a , e c i o è s i s c e g l i e c h i p r e n d e u n v o t o i n p i ù , l a p e r s o n a c h e g u i d a , l a f o r z a p o l i t i c a c h e p r e n d e u n v o t o i n p i ù a l l e e l e z i o n i , o p p u r e s i f a n n o p r i m a r i e d i c o a l i z i o n e , a c u i i o h o g i à d e t t o c h e s o n o d i s p o n i b i l e a c o r r e r e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 .