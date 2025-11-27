R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i c u r a m e n t e s u l l e l i s t e l ' a b b i a m o f a t t a e d e r a u n p r i n c i p i o c o n d i v i s o t r a m e e t u t t e l e a l t r e f o r z e d i c o a l i z i o n e . È s u c c e s s o a n c h e i n P u g l i a , a d e s e m p i o , d o v e n o n a c a s o n o n c ' è s t a t o n e m m e n o u n o d e i c o s i d d e t t i i m p r e s e n t a b i l i d e n t r o a l l e l i s t e p u g l i e s i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a a c h i l e c h i e d e s e s i a p r o n t a a s t r i n g e r e a l l e a n z a s e n z a f a r e t r o p p e ' a n a l i s i d e l s a n g u e ' . " Q u e s t o l a v o r o s i f a , m a s o n o d i s c o r s i c o m p l e t a m e n t e d i v e r s i . I o p e n s o c h e q u e l l o c h e c i d e v e t e n e r e i n s i e m e è u n p r o g r a m m a c o n d i v i s o . V o g l i o f a r l e u n e s e m p i o . S u l l a m a n o v r a , i n s i e m e a t u t t e l e f o r z e d i q u e s t a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a , D a l M o v i m e n t o 5 S t e l l e f i n o a d I t a l i a V i v a a b b i a m o p r e s e n t a t o 1 6 e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i . O r a , l e b a t t a g l i e c h e i o h o f a t t o s u l t e m a d e l l a v o r o c o n t r o l e p o l i t i c h e d i M a t t e o R e n z i p e n s o c h e s i a n o c h i a r e e d e v i d e n t i a t u t t e , m a i o t r o v o p o s i t i v o c h e i n q u e s t i e m e n d a m e n t i c i s i a a n c h e l a n o s t r a p r o p o s t a d i s a l a r i o m i n i m o c h e q u e s t a v o l t a h a f i r m a t o a n c h e I t a l i a V i v a " .