R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e i l c e n t r o s i n i s t r a h a p r o p o s t e c o n d i v i s e ? " A s s o l u t a m e n t e s ì e n o n s o l o n o s t r a c o m e p a r t i t o d e m o c r a t i c o m a c o n d i v i s a c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i g i à p r o n t a . S e n o i a n d a s s i m o a l g o v e r n o d o m a n i m a t t i n a a p p r o v e r e m m o s u b i t o u n s a l a r i o m i n i m o c h e d i c e c h e s o t t o i 9 e u r o a l l ' o r a n o n è l a v o r o m a è s f r u t t a m e n t o . E m i r i c o r d a q u e l r a g a z z o c h e v e n d e v a 3 e u r o e m e z z o a l l ' o r a i n u n r i s t o r a n t e e d è d o v u t o a n d a r e v i a d a l l ' I t a l i a p e r c h é n o n r i u s c i v a a p a g a r e g l i a f f i t t i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . " L a s e c o n d a s e v u o l e g l i e l a d i c o . N o i a b b i a m o l e b o l l e t t e d e l l ' e n e r g i a p i ù c a r e d ' E u r o p a . Q u e s t o è u n p r o b l e m a p e r l e n o s t r e i m p r e s e c h e p e r d o n o c o m p e t i t i v i t à e d e v o n o a v e r e a c h e f a r e a n c h e c o n i d a z i d i T r u m p d i c u i G i o r g i a M e l o n i n o n p a r l a p i ù . A l l o r a c o s a f a r e i m m e d i a t a m e n t e ? I n t e r v e n i r e c o m e s i è f a t t o i n a l t r i p a e s i p e r r i u s c i r e a d a b b a s s a r e i l c o s t o d e l l e b o l l e t t e c o n i p o w e r p u r c h a s e a g r e e m e n t , l a v o r a n d o s u l l e c o n c e s s i o n i d i e l e t t r i c h e . P e r ò s u b i t o s a p e r c h é g l i i t a l i a n i n o n r i e s c o n o p i ù a p a g a r e l ' a f f i t t o e l e b o l l e t t e i n s i e m e . C ' è c h i d e c i d e s o l o c o s a r i t a r d a r e " .