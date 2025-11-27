R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a p p e n a b a t t u t o i l c e n t r o d e s t r a i n d u e r e g i o n i i m p o r t a n t i . L ' a b b i a m o f a t t o a n c h e i n 2 4 c a p o l u o g h i d i p r o v i n c i a s u 3 8 , v u o l d i r e c h e n e a b b i a m o v i n t i q u a s i i l d o p p i o d i G i o r g i a M e l o n i . G u a r d i a m o i d a t i a s s o l u t i . N e l l e u l t i m e 1 3 r e g i o n i i n c u i s i è v o t a t o , 2 0 2 4 e 2 0 2 5 , s e s i s o m m a t u t t i i v o t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a r r i v i a m o a 3 , 2 m i l i o n i . S e s i s o m m a q u e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a s i a m o a 2 m i l i o n i e 6 . Q u i n d i n o i s i a m o p r i m o p a r t i t o n e i v o t i v e r i d o p o 1 3 r e g i o n i c h e s o n o a n d a t e a l v o t o . E c r e d o p u r e , a p r o p o s i t o d i c o m e s o n o a r r i v a t a a l l a s e g r e t e r i a , q u a n d o i o s o n o a r r i v a t a d o p o l a s c o n f i t t a d e l 2 0 2 2 , n o n c ' e r a p i ù l ' a l l e a n z a , p e r c h é n o n s i p a r l a v a n o n e m m e n o t r a d i l o r o . A b b i a m o l a v o r a t o e a d e s s o a b b i a m o a v u t o l a s t e s s a c o a l i z i o n e c o n g r e s s i s t a i n t u t t e l e r e g i o n i a l v o t o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 .