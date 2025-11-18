R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r b a t t e r e l a d e s t r a n o n c ' è b i s o g n o d i t a n t a i m m a g i n a z i o n e . P e r c h è l ' a b b i a m o g i à b a t t u t a i n U m b r i a e S a r d e g n a . Q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o è e s s e r e t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i . m e t t e r e i n s i e m e l e f o r z e a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a p e r p r o p o r r e u n ' a l t e r n a t i v a e s u l l a m a n o v r a a b b i a m o p r e s e n t a t o u n p a c c h e t t o d i e m e n d a m e n t i u n i t a r i i n c u i s i i n t r a v e d e g i à l a n o s t r a v i s i o n e d e l P a e s e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a C a r t a b i a n c a s u R e t e 4 .