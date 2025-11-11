R o m a , 1 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l c a m p o l a r g o è i l D e p r o f u n d i s d e l c e n t r o s i n i s t r a e d e l P d , p e r c h é h a u n a v o c a z i o n e m i n o r i t a r i a . L ’ i s p i r a z i o n e d e l l ’ U l i v o n o n e r a q u e s t a " . L o d i c e a ' L i b e r o ' E r n e s t o M a r i a R u f f i n i , s p i e g a n d o a n c o r a : " A l d i f u o r i d i q u e s t o c a m p o c e n ’ è u n o d i p a r i d i m e n s i o n i . I o l o c h i a m o ' c a m p o a p e r t o ' . È q u e l l o d i c h i n o n v a a v o t a r e : u n c a m p o c h e i l c e n t r o s i n i s t r a a t t u a l e n o n i n t e r c e t t a . I l f a t t o c h e c o n i l c a m p o l a r g o s i s i a r a g g i u n t o i l 5 5 % d i a s t e n s i o n i s m o è f a l l i m e n t a r e " . L ' e x d i r e t t o r e d e l l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e d i c e : " A n c h e a i t e m p i d e l l ’ U l i v o s i c o m i n c i ò d a i c o m i t a t i , d a l c o n f r o n t o t r a c i t t a d i n i . I l l e a d e r s i t r o v a s t r a d a f a c e n d o " . M a t t e o R e n z i , A l e s s a n d r o O n o r a t o , a l c u n i s i n d a c i s t a n n o c e r c a n d o d i c o s t r u i r e u n s o g g e t t o d i c e n t r o a l l e a t o d e l P d . L a c o n v i n c e ? " N o . L a s i n i s t r a n o n p u ò d e l e g a r e a u n s o g g e t t o e s t e r n o i l c o m p i t o d i f a r e i l c e n t r o , d i r a p p r e s e n t a r e i l r i f o r m i s m o . S e l a b a n d i e r a d e l c e n t r o s i n i s t r a v i e n e a f f i d a t a a d a l t r i , è l a f i n e " . E l l y S c h l e i n è a d a t t a a f a r e i l c a n d i d a t o p r e m i e r d i t u t t o i l c e n t r o s i n i s t r a ? " I l p r o b l e m a n o n è u n c a n d i d a t o , m a u n p r o g r a m m a c r e d i b i l e . N e l 2 0 2 2 i l c e n t r o s i n i s t r a n o n h a p e r s o p e r c h é n o n a v e v a u n c a n d i d a t o c r e d i b i l e , m a p e r c h é n o n a v e v a u n p r o g r a m m a c r e d i b i l e e P r o d i » . I n c a s o d i p r i m a r i e d i c o a l i z i o n e , l e i s i c a n d i d a ? " N o n e s c l u d o n i e n t e , m a è p r e s t o . I l p u n t o è i l c a m p o d i g i o c o . N o n s i t r a t t a d i r i m e s c o l a r e l o s t e s s o m a z z o , m a d i a g g i u n g e r n e u n n u o v o " .