R o m a , 2 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " N e l c a m p o l a r g o c ’ è u n p r o b l e m a s e r i o d i a m b i g u i t à . U n a r e s p o n s a b i l i t à c h e r i c a d e d i r e t t a m e n t e s u i s u o i l e a d e r e c h e v a c h i a r i t a s e n z a u l t e r i o r i t e n t e n n a m e n t i . O g g i C o n t e e S a l v i n i u s a n o l o s t e s s o l i n g u a g g i o . Q u e s t o , p e r u n ’ a r e a c h e s i d e f i n i s c e p r o g r e s s i s t a , è s e m p l i c e m e n t e i n a c c e t t a b i l e " . L o h a d e t t o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o a l f o r u m a n n u a l e d e l l a F o n d a z i o n e i n i z i a t i v a E u r o p a i n c o r s o a S t r e s a . " N e l n o s t r o c a m p o n o n p u ò e s s e r c i s p a z i o p e r u n t r u m p i s m o o u n p u t i n i s m o m a s c h e r a t i d a p a c i f i s m o . C o s ì n o n s i c o s t r u i s c e u n ’ a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e a l g o v e r n o M e l o n i . P e r c h é s e l e p a r o l e d i C o n t e f i n i s c o n o p e r s o v r a p p o r s i a q u e l l e d i S a l v i n i , i l p r o b l e m a d i v e n t a e n o r m e - h a p r o s e g u i t o - . E p e r m e , d o n n a d e m o c r a t i c a e d i s i n i s t r a , è q u a l c o s a c h e n o n p o s s o i g n o r a r e . S t i a m o s p r e c a n d o u n ’ o c c a s i o n e s t o r i c a p e r m e t t e r e d a v v e r o i n d i f f i c o l t à G i o r g i a M e l o n i s u u n t e m a d i r i m e n t e " . " I e r i , d i f r o n t e a u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r l ’ E u r o p a , t u t t i i l e a d e r e u r o p e i s i s o n o p a r l a t i , s i s o n o s c h i e r a t i a c c a n t o a l l ’ e r o i c o Z e l e n s k y , c h e h a p r o n u n c i a t o p a r o l e d e s t i n a t e a r i m a n e r e n e l l a s t o r i a d e l l ’ U n i o n e . T u t t i , t r a n n e u n a : G i o r g i a M e l o n i . L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o n t i n u a a p a g a r e l a s u a a m b i g u i t à e i l s u o n o n v o l e r d e c i d e r e c h e c o s a e s s e r e d a g r a n d e : l a m i g l i o r e a l l e a t a d i T r u m p i n E u r o p a o l a l e a d e r d i u n P a e s e f o n d a t o r e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . Q u e s t a i n c e r t e z z a i n d e b o l i s c e l ’ I t a l i a . E n o i n o n p o s s i a m o r e s t a r e a g u a r d a r e ” , h a a g g i u n t o .