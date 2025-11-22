Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Nel campo largo cè un problema serio di ambiguità. Una responsabilità che ricade direttamente sui suoi leader e che va chiarita senza ulteriori tentennamenti. Oggi Conte e Salvini usano lo stesso linguaggio. Questo, per unarea che si definisce progressista, è semplicemente inaccettabile". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno al forum annuale della Fondazione iniziativa Europa in corso a Stresa. "Nel nostro campo non può esserci spazio per un trumpismo o un putinismo mascherati da pacifismo. Così non si costruisce unalternativa credibile al governo Meloni. Perché se le parole di Conte finiscono per sovrapporsi a quelle di Salvini, il problema diventa enorme -ha proseguito-. E per me, donna democratica e di sinistra, è qualcosa che non posso ignorare. Stiamo sprecando unoccasione storica per mettere davvero in difficoltà Giorgia Meloni su un tema dirimente". "Ieri, di fronte a un passaggio cruciale per lEuropa, tutti i leader europei si sono parlati, si sono schierati accanto alleroico Zelensky, che ha pronunciato parole destinate a rimanere nella storia dellUnione. Tutti, tranne una: Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio continua a pagare la sua ambiguità e il suo non voler decidere che cosa essere da grande: la migliore alleata di Trump in Europa o la leader di un Paese fondatore dellUnione Europea. Questa incertezza indebolisce lItalia. E noi non possiamo restare a guardare, ha aggiunto.