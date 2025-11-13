R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e i l P d a b b i a u n a l e a d e r n a t u r a l e s c e l t a c o n l e p r i m a r i e e c h e i l P d a b b i a t u t t i i t i t o l i p e r r i v e n d i c a r e l a l e a d e r s h i p d e l l a c o a l i z i o n e , e s s e n d o l a f o r z a p i ù i m p o r t a n t e . I o p e n s o p e r ò c h e i l t e m a n o n s i a i l l e a d e r , m a c h e i l t e m a f o n d a m e n t a l e a d e s s o s i a c o s t r u i r e u n p r o g e t t o . B i s o g n e r à t r o v a r e u n m e t o d o e n o i d o v r e m o d i r e c o n c h i a r e z z a c h e c o m e f o r z a d i r i f e r i m e n t o d e l l a c o a l i z i o n e s i a m o c o n v i n t i c h e l a S c h l e i n e i l P d a b b i a n o i t i t o l i p e r g u i d a r e q u e s t a c o a l i z i o n e s u l l a b a s e a n c h e d e i r i s u l t a t i e l e t t o r a l i c h e s i s o n o s u c c e d u t i . R i c o r d i a m o c i c h e d o p o l e s c o r s e e l e z i o n i p o l i t i c h e q u e s t o d a t o e r a t u t t ' a l t r o c h e s c o n t a t o p e r c h é l o s c a r t o t r a i l p r i m o e i l s e c o n d o p a r t i t o d e l l a c o a l i z i o n e e r a m o l t o c o n t e n u t o . O g g i c ' è u n q u a d r o c h e m i s e m b r a p i ù c h i a r o " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d , A n d r e a O r l a n d o , a d O m n i b u s s u L a 7 .