R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o b l e m a d e l l a c o a l i z i o n e o r a è p a s s a r e d a l l e i n t e r v i s t e a m e t t e r e n e r o s u b i a n c o u n p r o g r a m m a d i g o v e r n o . I l v e r o r i l i e v o c h e v a f a t t o a C o n t e è c h e n o n p u ò , i n q u a l c h e m o d o , c o n t i n u a r e a c o n s i d e r a r e l a c o a l i z i o n e c o m e u n a e v e n t u a l i t à . A d e s s o s i a m o a r r i v a t i a l p u n t o i n c u i s e s i è c o n v i n t i c h e q u e s t o s i a i l m o d o p e r b a t t e r e l a M e l o n i - a g g i u n g e l ' e x m i n i s t r o d e m - a l l o r a b i s o g n a m e t t e r s i i n t o r n o a d u n t a v o l o e s c r i v e r e i l p r o g r a m m a " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d , A n d r e a O r l a n d o , a d O m n i b u s s u L a 7 . " N o i s i a m o u s c i t i d a u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e e p o i d a l l e e l e z i o n i n e l 2 0 2 2 d o v e l e p r i n c i p a l i f o r z e d e l l ' a t t u a l e c o a l i z i o n e n o n s t a v a n o i n s i e m e - r i c o r d a O r l a n d o - a n z i s i e r a n o f a t t i l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e l ' u n a c o n t r o l ' a l t r a . Q u i n d i n o n e r a a f f a t t o s c o n t a t o c h e s i a r r i v a s s e f i n o a q u i , c h e s i r i u s c i s s e a t e n e r e q u e s t o a s s e P d - 5 S t e l l e p r o v a n d o a n c h e a d i a l o g a r e c o n i l c e n t r o . M i p a r e c h e a n c h e R e n z i s i a i n q u a l c h e m o d o o g g i d e l l a p a r t i t a , a n c h e q u e s t o n o n e r a s c o n t a t o " . " L a c o m p l i c a z i o n e n o n p u ò e s s e r e u s a t a c o m e u n a l i b i p e r n o n a s s u m e r e m a i l ' i n i z i a t i v a e t r a s f o r m a r e q u e l l o c h e o g g i è s e m p l i c e m e n t e u n a s o m m a d i s i g l e i n u n p r o g e t t o p o l i t i c o . I o c r e d o c h e l a p r i m a c o s a d a f a r e d o p o l e e l e z i o n i r e g i o n a l i s i a q u e l l a d i t r o v a r e u n m e t o d o e u n l u o g o n e l q u a l e c o m i n c i a r e a f a r c a p i r e c h e o l t r e a i p a r t i t i c ' è u n s o g g e t t o u l t e r i o r e , q u a l c o s a c h e i n q u a l c h e m o d o t i e n e i n s i e m e t u t t i , d o v e d i s c u t o n o t u t t i . È u n p e r c o r s o c o m p l i c a t o p e r ò s e n o i c i g u a r d i a m o i n t o r n o , s e g u a r d i a m o a l l ' E u r o p a , c i r e n d i a m o c o n t o c h e è u n p e r c o r s o s i m i l e a l l a f a t i c a c h e s t a n n o f a c e n d o i n t a n t i a l t r i p a e s i p e r m e t t e r e i n s i e m e u n a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a e c h e f o r s e n o i s i a m o a d d i r i t t u r a u n p o ' p i ù a v a n t i d e l r e s t o d ' E u r o p a - c o n c l u d e O r l a n d o - s e g u a r d i a m o a l l a F r a n c i a , s e p a r l i a m o d e l l a G e r m a n i a o d i c o s a s t a s u c c e d e n d o i n I n g h i l t e r r a . C i r e n d i a m o c o n t o c h e i l p r o b l e m a c e l ' h a n n o t u t t i , o v v e r o t e n e r e i n s i e m e u n a f o r z a c h e i n q u a l c h e m o d o n a s c e d a l l a t r a d i z i o n e s o c i a l d e m o c r a t i c a o c o m u n q u e p i ù t r a d i z i o n a l e , c o n d e l l e f o r z e c h e s o n o u s c i t e f u o r i d a l p o p u l i s m o d o p o l a c r i s i d e l 2 0 0 8 . Q u e s t o è i l p r o b l e m a d i t u t t a l a s i n i s t r a e u r o p e a " .