R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I o c r e d o c h e l a p a r t i t a s i a a p e r t a , c r e d o c h e M e l o n i s i p o s s a b a t t e r e , m a c r e d o a n c h e c h e s e r v a a v e r e u n a p r o p o s t a c r e d i b i l e ” e " i l P d n o n è a n c o r a p r o n t o , f a f a t i c a . N o n v e d o u n a p r o p o s t a r i c o n o s c i b i l e c h e r a p p r e s e n t i u n r e a l e c a m b i a m e n t o . S e r v e u n a v i s i o n e , u n p r o g r a m m a c h e v a c o s t r u i t o , c o n p a z i e n z a , s e r v e q u a l c o s a c h e v a d a o l t r e l a p a r o l a c o a l i z i o n e . S e r v e u n f r o n t e p l u r a l e ” . L o d i c e i l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , a I l F o g l i o . C o m e s i s c e g l i e i l l e a d e r c h e d e v e b a t t e r e M e l o n i ? “ S e l a l e g g e e l e t t o r a l e n o n c a m b i e r à , s a r à i l s e g r e t a r i o d e l p a r t i t o c h e p r e n d e p i ù v o t i ” . E s e i n v e c e c a m b i a ? “ A q u e l p u n t o b i s o g n a c o n v o c a r e u n t a v o l o d i c o a l i z i o n e e s i s c e g l i e r à i l p r o f i l o m i g l i o r e ” . C o s a n e p e n s a d e l l e p r i m a r i e , a s i n i s t r a ? “ D i p e n d e d a l l a l o r o f i n a l i t à . L e p r i m a r i e s o n o u t i l i s o l o s e l e g i t t i m a n o u n a f i g u r a s u c u i c ’ è l a r g a c o n v e r g e n z a , a l t r i m e n t i f i n i r e b b e r o p e r i n t r o d u r r e n u o v e f r a t t u r e n e l n o s t r o e l e t t o r a t o e d i l a n i a r e . N o n c e l o p o s s i a m o p e r m e t t e r e " . L e i v e d e S c h l e i n p r e m i e r ? “ E ’ g i o v a n e m a a n c h e M e l o n i e r a g i o v a n e . S i p u ò d i m o s t r a r e d i e s s e r e a d a t t i a l r u o l o , m a p a r l a r e a d e s s o d i r u o l i , s e n z a a n c o r a u n p r o g r a m m a , a c o s a s e r v e ? ” . A g g i u n g e M a n f r e d i : “ S e n t o p a r l a r e t r o p p o p o c o , a s i n i s t r a , d i e c o n o m i a . R i p e t i a m o c h e d o b b i a m o r i v o l g e r c i a i g i o v a n i , m a s i a m o s i c u r i c h e l i s t i a m o a g g a n c i a n d o ? " . I l m o d e l l o N a p o l i " è c o n c o r d i a e c o n t i i n o r d i n e , d a I v a M 5 s " . P r o d i è s u o a m i c o ? “ M i o n o r o d e l l a s u a a m i c i z i a e a g g i u n g o c h e l ’ I t a - l i a h a b i s o g n o d e i s u o i c o n s i g l i ” . L o è a n c h e G e n t i l o n i ? “ C o n o s c o P a o l o d a t a n t i a n n i . H a u n a c r e d i b i l i t à e u r o p e a e i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a s i g i o c h e r à s e m p r e d i p i ù i n E u r o p a ” .