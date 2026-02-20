R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o o g g i i l s o p r a l l u o g o p r e s s o i l C S A Q M o n t i , t a p p a f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o d i r i p r i s t i n o d e l l e a t t i v i t à d o p o l ’ i n t e r r u z i o n e d o v u t a a l c r o l l o d e l l a t o r r e n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e . U n m o m e n t o i m p o r t a n t e c h e s e g n a l ’ a v v i o c o n c r e t o d e l r i t o r n o a l l a n o r m a l i t à , r e s o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e e a l l a v e r i f i c a d e l l e c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a d e g l i s p a z i d a p a r t e d e l l a S o p r i n t e n d e n z a C a p i t o l i n a . A p a r t i r e d a l u n e d ì i n i z i e r a n n o i l a v o r i s u l l a p o r t a d ’ i n g r e s s o l a t e r a l e e s u l l a s i s t e m a z i o n e d e l l e f i o r i e r e . E n t r o i l 2 7 f e b b r a i o è p r e v i s t a l ’ e m a n a z i o n e d e l l a n u o v a O r d i n a n z a c h e c o n s e n t i r à l a r i a p e r t u r a d e l l ’ a c c e s s o a i l o c a l i , m e n t r e e n t r o i l m e s e d i a p r i l e s a r à r i p r i s t i n a t o a n c h e l ’ u t i l i z z o p a r z i a l e d e l g i a r d i n e t t o . “ I l C S A Q M o n t i r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o s o c i a l e e c u l t u r a l e f o n d a m e n t a l e p e r i l t e r r i t o r i o , ” h a d i c h i a r a t o l ’ A s s e s s o r a C l a u d i a S a n t o l o c e . “ I l s o p r a l l u o g o d i o g g i c o n f e r m a c h e s t i a m o p r o c e d e n d o n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a : s i c u r e z z a , l e g a l i t à e t u t e l a d e g l i s p a z i p u b b l i c i s o n o p r i o r i t à i m p r e s c i n d i b i l i . R e s t i t u i r e q u e s t i l u o g h i a l l a c o m u n i t à s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a r e t e s o c i a l e d e l q u a r t i e r e . ” S u l l a s t e s s a l i n e a l a P r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o , L o r e n z a B o n a c c o r s i , c h e h a s o t t o l i n e a t o : “ A b b i a m o s e g u i t o c o n a t t e n z i o n e q u e s t a v i c e n d a f i n d a l p r i m o m o m e n t o . I l n o s t r o i m p e g n o è s t a t o q u e l l o d i g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a e , a l l o s t e s s o t e m p o , d i s a l v a g u a r d a r e u n a r e a l t à c h e p e r i l r i o n e M o n t i r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o . L a r i a p e r t u r a p r o g r e s s i v a è u n s e g n a l e c o n c r e t o d i r i p a r t e n z a e d i f i d u c i a . ” " U n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o v a i n o l t r e a l l a d o t t . s s a G i u l i a n a B a r i l à , D i r e t t r i c e d e l l a D i r e z i o n e I n t e r v e n t i s u E d i l i z i a M o n u m e n t a l e d e l l a S o v r i n t e n d e n z a C a p i t o l i n a , p e r l a d i s p o n i b i l i t à , l a c o m p e t e n z a e l ’ a t t e n z i o n e d i m o s t r a t e n e l c o r s o d e l l e v e r i f i c h e t e c n i c h e , c h e h a n n o c o n t r i b u i t o i n m o d o d e t e r m i n a n t e a d a c c e l e r a r e i l p e r c o r s o d i r i a p e r t u r a i n p i e n a s i c u r e z z a . I l C S A Q M o n t i c o n t i n u e r à a m o n i t o r a r e l ’ e v o l v e r s i d e l l a s i t u a z i o n e c o n d e t e r m i n a z i o n e , c o n f e r m a n d o l a v o l o n t à d i d i f e n d e r e e v a l o r i z z a r e q u e s t i s p a z i c o m e s i m b o l i d i p a r t e c i p a z i o n e , i n c l u s i o n e e r e s i s t e n z a s o c i a l e " .