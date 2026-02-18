M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e a s p e t t a t i v e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i C o s m o p r o f s o n o m o l t o b u o n e . S o n o a t t e s i 3 0 0 0 e s p o s i t o r i d a 6 4 P a e s i . D i q u e s t e t r e m i g l i a i a , l ’ 8 0 % v i e n e d a l l ' e s t e r o , c o n f e r m a n d o q u i n d i i l C o s m o p r o f c o m e h u b i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' i n d u s t r i a c o s m e t i c a ” . L o h a d e t t o E n r i c o Z a n n i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i B o l o g n a F i e r e C o s m o p r o f , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e a M i l a n o d e l l a 5 7 ^ e d i z i o n e d i C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a . L a k e r m e s s e s i t e r r à d a l 2 6 a l 2 9 m a r z o 2 0 2 6 a l l a f i e r a d i B o l o g n a . " I l m a r c h i o C o s m o p r o f è l e a d e r a l i v e l l o m o n d i a l e . L a m a n i f e s t a z i o n e d i B o l o g n a r a p p r e s e n t a l ' e v e n t o p i ù i m p o r t a n t e m a c e n e s o n o a l t r e i n t u t t o i l m o n d o : a d H o n g K o n g , i n T h a i l a n d i a , i n I n d i a e n e g l i S t a t i U n i t i , a L a s V e g a s e M i a m i . I l n e t w o r k i n t e r n a z i o n a l e c o n s o l i d a t o d i C o s m o p r o f è u n e l e m e n t o c h e c a r a t t e r i z z a l a n o s t r a p i a t t a f o r m a d i b u s i n e s s - p r e c i s a - e c h e è r i c o n o s c i u t o d a t u t t i g l i o p e r a t o r i ” . T r a g l i e l e m e n t i d i n o v i t à d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d e l l a k e r m e s s e l ’ u l t e r i o r e c e n t r a l i t à c o n f e r i t a a l l ' e s p e r i e n z a d e l v i s i t a t o r e : “ P e r C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a , e s s e r e d a v v e r o v i s i t o r - c e n t r i c s i g n i f i c a p a r t i r e d a l p u n t o d i v i s t a d i c h i a r r i v a a B o l o g n a d a o g n i p a r t e d e l m o n d o , d a i b u y e r a i r e t a i l e r , d a i d i s t r i b u t o r i f i n o a g l i o p e r a t o r i p r o f e s s i o n a l i , e g a r a n t i r e u n ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a e f f i c i e n t e , i n t u i t i v a e a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o . N e l 2 0 2 6 r a f f o r z i a m o u l t e r i o r m e n t e q u e s t o a p p r o c c i o c o n u n p r o g e t t o d e d i c a t o a m i g l i o r a r e l a l e g g i b i l i t à d e g l i s p a z i e l a q u a l i t à d e l l ’ o r i e n t a m e n t o , s i a f i s i c o s i a d i g i t a l e , p e r r e n d e r e l a f r u i z i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e p i ù i m m e d i a t a e f u n z i o n a l e ” . “ A l l o s t e s s o t e m p o , a m p l i a m o l ’ a c c e s s i b i l i t à e l a t r a s v e r s a l i t à d e i c o n t e n u t i f o r m a t i v i , p e r c h é l ’ e s p e r i e n z a C o s m o p r o f s i a s e m p r e p i ù c o m p l e t a e u t i l e p e r t u t t i i c a n a l i . I n q u e s t a d i r e z i o n e - c o n c l u d e - v a n n o a n c h e l e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e e i s e r v i z i d e d i c a t i a l l ’ i n c o m i n g , c h e c i p e r m e t t o n o d i t r a s f o r m a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a c c o g l i e n z a i n o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i n e t w o r k i n g e b u s i n e s s ” .