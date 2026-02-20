M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E r i c D a n e e r a u n o d e i v o l t i n o t i c h e a v e v a r o t t o i l s i l e n z i o s u l l a s u a m a l a t t i a . L a S l a , l a p i ù f r e q u e n t e d e l l e m a l a t t i e d e l m o t o n e u r o n e , è u n a p a t o l o g i a n e u r o d e g e n e r a t i v a p r o g r e s s i v a c h e c o l p i s c e l e c e l l u l e n e r v o s e r e s p o n s a b i l i d e l c o n t r o l l o d e i m u s c o l i v o l o n t a r i e d e s o r d i s c e i n m o d o s u b d o l o , s o l i t a m e n t e f r a i 6 0 e i 7 5 a n n i . P e r l a s t a r d e l m e d i c a l d r a m a ' G r e y ' s A n a t o m y ' , m o r t o a 5 3 a n n i , l a d i a g n o s i e r a p e r ò a r r i v a t a p r i m a . L o a v e v a r i v e l a t o a l m o n d o a d a p r i l e 2 0 2 5 . E a s e t t e m b r e d e l l o s t e s s o a n n o l ' a s s o c i a z i o n e A l s N e t w o r k a v e v a d e c i s o d i r i c o n o s c e r g l i i l p r e m i o ' A d v o c a t e o f t h e Y e a r ' p e r i l s u o " s t r a o r d i n a r i o i m p e g n o n e l s e n s i b i l i z z a r e " s u l l a m a l a t t i a " e s o s t e n e r e l e p e r s o n e a f f e t t e d a S l a " , s f r u t t a n d o " l a s u a v i s i b i l i t à p u b b l i c a " p e r a m p l i f i c a r n e l e v o c i e " p r o m u o v e r e l a r i c e r c a " , b i s o g n o s a d i r i s o r s e e f i n a n z i a m e n t i . L a m a l a t t i a c h e h a c o l p i t o l ' a t t o r e E r i c D a n e è n o t a a n c h e c o m e m a l a t t i a d i C h a r c o t , d a l c o g n o m e d e l n e u r o l o g o f r a n c e s e c h e p e r p r i m o l a d e s c r i s s e i n t o r n o a l 1 8 6 0 . M a v i e n e c h i a m a t a a n c h e m a l a t t i a d i L o u G e h r i g ( l e g g e n d a d e l b a s e b a l l a m e r i c a n o , l a c u i p a t o l o g i a f u p o r t a t a a l l ' a t t e n z i o n e p u b b l i c a n e l 1 9 3 9 ) . N o m i d i v e r s i p e r u n a m a l a t t i a c h e h a p i ù ' f a c c e ' . B a s t i p e n s a r e a i p r i m i s e g n a l i c h e d à : s o n o v a r i e a s p e c i f i c i e v a n n o d a u n a d e b o l e z z a m u s c o l a r e c h e p u ò c o l p i r e u n a r t o o a n c h e i l v i s o , c r a m p i e m o v i m e n t i i n v o l o n t a r i d e i m u s c o l i , a l t e r a z i o n i n e l l a v o c e , a r i g i d i t à e c o n t r a z i o n i , m o v i m e n t i l i m i t a t i . L a m a l a t t i a , s i s p i e g a i n d i v e r s i f o c u s t r a c u i q u e l l o p u b b l i c a t o d a l l ' I s t i t u t o H u m a n i t a s s u l s u o s i t o , i n i z i a a m a n i f e s t a r s i q u a n d o l a p e r d i t a d e i m o t o n e u r o n i d a n n e g g i a t i n o n r i e s c e p i ù a e s s e r e c o m p e n s a t a d a l l a p r e s e n z a d e i n e u r o n i s u p e r s t i t i : s i a r r i v a c o s ì a u n a p r o g r e s s i v a p e r d i t a d i f o r z a d e i m u s c o l i . N e i c a s i p i ù g r a v i s i p u ò a r r i v a r e g r a d u a l m e n t e a u n a p a r a l i s i r e s p i r a t o r i a , p e r c u i b i s o g n a i n t e r v e n i r e c o n v e n t i l a z i o n e m e c c a n i c a . S e c o n d o i d a t i , r i c o r d a t i s i a d a A i s l a ( l ' a s s o c i a z i o n e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i p a z i e n t i c o n S l a i n I t a l i a ) c h e d a i n e u r o l o g i d e l l a S i n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ) l a S l a v i a g g i a o g n i a n n o a l r i t m o d i c i r c a 3 n u o v e d i a g n o s i o g n i 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i e h a u n a p r e v a l e n z a d i c i r c a 1 0 c a s i s u 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i . S u l l a b a s e d i q u e s t i n u m e r i l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à ( O m s ) l a i n s e r i s c e f r a l e m a l a t t i e r a r e . I n I t a l i a s i s t i m a n o c i r c a 5 . 0 0 0 - 6 . 0 0 0 m a l a t i . A n c o r a o g g i , s e p p u r e m o l t o m e n o , i l s e s s o m a s c h i l e h a u n ' i n c i d e n z a m a g g i o r e d i q u e l l o f e m m i n i l e , r i l e v a n o g l i e s p e r t i . S o n o s t a t i s t u d i a t i m o l t i f a t t o r i d i r i s c h i o a m b i e n t a l i i n a s s o c i a z i o n e a l l a S l a , d a l f u m o d i s i g a r e t t a a l l ' a t t i v i t à f i s i c a i n t e n s a ( s p o r t i v a o l a v o r a t i v a ) , d a l l ' e s p o s i z i o n e a m e t a l l i p e s a n t i , p e s t i c i d i o s o l v e n t i a i t r a u m i g e n e r a l i . O l t r e o v v i a m e n t e a l l a p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a . M a l e c a u s e d e l l a m a l a t t i a , r i c o r d a l ' A i s l a , s o n o a n c o r a s c o n o s c i u t e . N e g l i u l t i m i a n n i è s t a t o r i c o n o s c i u t o u n r u o l o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e a l l a g e n e t i c a , c o m e p o s s i b i l e f a t t o r e c a u s a l e o p r e d i s p o n e n t e . L a S l a è i n f a t t i p e r l o p i ù c o n s i d e r a t a u n a p a t o l o g i a s p o r a d i c a ( 8 5 - 9 0 % d e i c a s i ) , s e b b e n e e s i s t a n o f o r m e f a m i l i a r i ( 1 0 - 1 5 % d e i c a s i ) . C o s a h a f i n o r a r i l e v a t o l a r i c e r c a s u l D n a ? A o g g i , r i e p i l o g a l a S i n , s i c o n o s c o n o 4 g e n i m a g g i o r i c o i n v o l t i ( S o d 1 , T a r d b p , F u s , c 9 o r f 7 2 ) e n u m e r o s i g e n i m i n o r i . L e m u t a z i o n i i d e n t i f i c a t e s o n o r e s p o n s a b i l i d i c i r c a i l 6 0 % d e i c a s i f a m i l i a r i e c i r c a i l 1 2 % d e i c a s i s p o r a d i c i . R e c e n t e m e n t e , g r a z i e a l l o s t u d i o d e i d a t i d e r i v a n t i d a i r e g i s t r i d i p o p o l a z i o n e , s o n o s t a t i d e f i n i t i d i v e r s i f e n o t i p i d i m a l a t t i a , d a l l a S l a c l a s s i c a , a l l a f o r m a b u l b a r e p u r a , a l l a s c l e r o s i l a t e r a l e p r i m a r i a ( o m a l a t t i a d e l I m o t o n e u r o n e ) , a l l a a t r o f i a m u s c o l a r e p r o g r e s s i v a ( o m a l a t t i a d e l I I m o t o n e u r o n e ) , f i n o a l l a f o r m a d e n o m i n a t a ' f l a i l a r m s y n d r o m e ' ( s i n d r o m e d e l l ' u o m o n e l b a r i l e ) , a l l a ' f l a i l l e g s y n d r o m e ' ( s i n d r o m e d e l l e g a m b e f l a c c i d e ) , a l l a S l a m o n o m e l i c a . S e m p r e n e l l e u l t i m e 2 d e c a d i è e m e r s o i l r u o l o d e i d e f i c i t c o g n i t i v i , c h e s o n o p r e s e n t i i n u n a q u o t a f i n o a l 5 0 % d e i c a s i , d a l l a d e m e n z a f r o n t o - t e m p o r a l e c l a s s i c a ( 1 0 - 1 5 % d e i c a s i ) a l l e f o r m e c o m p o r t a m e n t a l i . S i f a s t r a d a u n c o n c e t t o n u o v o : q u e l l o d e l l o ' s p e t t r o d i m a l a t t i a ' , i n u n c o n t i n u u m t r a f o r m e m o t o r i e p u r e e f o r m e c o g n i t i v e p u r e . P e r l a m a l a t t i a c h e h a c o l p i t o l ' i n t e r p r e t e d i M a r k S l o a n i n ' G r e y ' s A n a t o m y ' e C a l J a c o b s i n ' E u p h o r i a ' , l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d a l l ' e s o r d i o d e i s i n t o m i è m e d i a m e n t e d i 3 - 5 a n n i , m a i l d e c o r s o v a r i a d a p a z i e n t e a p a z i e n t e . L a d i a g n o s i , s p i e g a n o i n e u r o l o g i , r i s u l t a c o m p l e s s a e d è t u t t o r a d a c o n s i d e r a r s i c l i n i c a , s e b b e n e c i s i a n o " a l c u n i i m p o r t a n t i c o n t r i b u t i " d a l l a n e u r o f i s i o l o g i a e d a l l e t e c n i c h e d i n e u r o i m a g i n g ( t e c n i c h e a v a n z a t e d i r i s o n a n z a m a g n e t i c a n u c l e a r e o d e l l ' u t i l i z z o d e l l a P e t c e r e b r a l e ) . A t t u a l m e n t e n o n e s i s t o n o t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e i n g r a d o d i a r r e s t a r e i l d e c o r s o d e l l a S l a . N e l t e m p o l a m a l a t t i a i m m o b i l i z z a l a p e r s o n a c o l p i t a , i m p e d e n d o l e d i c o m p i e r e f u n z i o n i i m p o r t a n t i , c o m e p a r l a r e , d e g l u t i r e e r e s p i r a r e . " M a n o n f a p e r d e r e l a c a p a c i t à d i p e n s a r e , d i p r o v a r e e m o z i o n i e d i c o n d i v i d e r e c o n g l i a l t r i l a p r o p r i a e s p e r i e n z a d i v i t a " , s i r i c o r d a v a a p p e n a u n p a i o d i g i o r n i f a i n u n a n o t a d i f f u s a d a l l a F o n d a z i o n e A r i s l a p e r l a p u b b l i c a z i o n e d e l n u o v o B a n d o d i f i n a n z i a m e n t o d i p r o g e t t i d i r i c e r c a s u l l a S l a . L a F o n d a z i o n e r i b a d i v a l ' u r g e n z a d i i n v e s t i r e i n s t u d i s u l l a m a l a t t i a , p e r l a q u a l e a l m o m e n t o l ' u n i c o f a r m a c o a p p r o v a t o p e r i l t r a t t a m e n t o i n I t a l i a è i l r i l u z o l o ( i n g r a d o d i r a l l e n t a r e i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a d i a l c u n i m e s i , e v i d e n z i a n o i n e u r o l o g i ) , a c u i s i è a g g i u n t o i l t o f e r s e n p e r p e r s o n e c o n S l a a s s o c i a t a a l l a m u t a z i o n e n e l g e n e S o d 1 . I l s u p p o r t o d i a u s i l i t e c n o l o g i c i , l a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e i b i s o g n i d e i p a z i e n t i e l a c r e a z i o n e d i c e n t r i c l i n i c i s p e c i a l i z z a t i h a n n o d a t o u n c o n t r i b u t o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , m a c ' è a n c o r a t a n t a s t r a d a d a f a r e . G l i s p e c i a l i s t i g u a r d a n o a l l a r i c e r c a e a l l ' i m p u l s o c h e h a a v u t o n e g l i u l t i m i a n n i : g l i s t u d i s u l l a g e n e t i c a , r i c o r d a l a S i n , s t a n n o r i v e l a n d o u n n u m e r o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e d i g e n i a s s o c i a t i a l l a S l a e s o n o i n c o r s o p r o g e t t i v o l t i a l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e i m a r c a t o r i d i a g n o s t i c i e p r o g n o s t i c i , d a g l i ' s t a g i n g s y s t e m s ' a i m a r c a t o r i s i e r i c i e l i q u o r a l i c o m e i n e u r o f i l a m e n t i , o l e t e c n i c h e d i n e u r o i m a g i n g . A c c a n t o a q u e s t i f i l o n i d i , s o n o a t t i v i a n c h e t r i a l t e r a p e u t i c i c o n f a r m a c i , t e c n i c h e i n n o v a t i v e e a p p r o c c i d i t e r a p i e c e l l u l a r i .