P y o n g y a n g , 2 6 d i c . - ( A d n k r o n o s / E u r o p a P r e s s ) - P e r i l 2 0 2 6 i l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g - u n h a o r d i n a t o d i a c c r e s c e r e e m o d e r n i z z a r e l a p r o d u z i o n e d i m i s s i l i c o n l a c o s t r u z i o n e d i n u o v e f a b b r i c h e p e r s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e l l ' e s e r c i t o d i P y o n g y a n g . " P e r s o d d i s f a r e l e r i c h i e s t e p r e v i s t e d e l l e f o r z e m i s s i l i s t i c h e e d i a r t i g l i e r i a d e l l ' E s e r c i t o P o p o l a r e C o r e a n o , è n e c e s s a r i o a u m e n t a r e c o s t a n t e m e n t e i l l i v e l l o d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e m u n i z i o n i a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i n u o v e i m p r e s e ( . . . ) e i l c o s t a n t e a g g i o r n a m e n t o d e l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a d e l l e f a b b r i c h e e s i s t e n t i i n m o d o p i ù e f f i c i e n t e e p r a t i c o " , h a a f f e r m a t o i l l e a d e r d u r a n t e u n a v i s i t a a u n a f a b b r i c a d i m u n i z i o n i c o n a l t i f u n z i o n a r i n o r d c o r e a n i , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e K c n a . K i m h a i n o l t r e s o s t e n u t o d u r a n t e l ' e v e n t o c h e " i l s e t t o r e d e l l a p r o d u z i o n e d i m i s s i l i e p r o i e t t i l i è d i v i t a l e i m p o r t a n z a p e r r a f f o r z a r e l a d e t e r r e n z a m i l i t a r e " . P a r o l e c h e g i u n g o n o a d a p p e n a u n g i o r n o d i d i s t a n z a d a l l a v i s i t a a u n a f a b b r i c a n o r d c o r e a n a d e d i c a t a a l l a p r o d u z i o n e d i s o t t o m a r i n i n u c l e a r i , i n c u i h a a f f e r m a t o c h e " d a t a l a s i t u a z i o n e n e g a t i v a d i s i c u r e z z a ( . . . ) è u n c o m p i t o u r g e n t e e u n ' o p z i o n e i n d i s p e n s a b i l e a c c e l e r a r e u l t e r i o r m e n t e l o s v i l u p p o r a d i c a l e d e l l a m o d e r n i z z a z i o n e e d e l l ' a r m a m e n t o n u c l e a r e d e l l a f o r z a n a v a l e n o r d c o r e a n a " . I n o l t r e , i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a n o r d c o r e a n o h a d e n u n c i a t o i e r i l ' i n g r e s s o d i u n s o t t o m a r i n o n u c l e a r e s t a t u n i t e n s e , l ' U S S G r e e n e v i l l e , a f f e r m a n d o c h e W a s h i n g t o n " s t a d i v e n t a n d o s e m p r e m e n o s u b d o l a n e i s u o i t e n t a t i v i d i c r e a r e g r a v i e l e m e n t i d i i n s t a b i l i t à n u c l e a r e n e l c o n t e s t o d i s i c u r e z z a n o r d c o r e a n o " . " G l i S t a t i U n i t i s i s t a n n o a v v i c i n a n d o s e m p r e d i p i ù a u n p u n t o c r i t i c o n e l l o r o t e n t a t i v o d i o t t e n e r e u n v a n t a g g i o s t r a t e g i c o n e l l a r e g i o n e t r a s f o r m a n d o l a l o r o a l l e a n z a m i l i t a r e c o n l a C o r e a d e l S u d i n u n b l o c c o d i c o n f r o n t o n u c l e a r e a t t r a v e r s o l a c o n d i v i s i o n e d e l l e s u e a r m i n u c l e a r i " , h a a v v e r t i t o i l m i n i s t e r o , s o t t o l i n e a n d o c h e P y o n g y a n g " c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e l o s v i l u p p o d e l l e s u e c a p a c i t à d i d i f e s a " e " s t u d i e r à c o n t r o m i s u r e " , i n l i n e a c o n " l a d o t t r i n a d e l l a d e t e r r e n z a r e c i p r o c a t r a s t a t i d o t a t i d i a r m i n u c l e a r i " . " L a f o r m a e i t e m p i d e l l a l o r o a p p l i c a z i o n e s a r a n n o d e t e r m i n a t i s e c o n d o i l p r i n c i p i o d i s i m m e t r i a e a s i m m e t r i a " , h a a g g i u n t o .