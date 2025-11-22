R o m a , 2 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a C o p 3 0 s i s t a c h i u d e n d o c o n u n p a s s o i n d i e t r o g r a v i s s i m o p e r i l f u t u r o d e l n o s t r o p i a n e t a . L a m a n c a n z a d i q u a l s i a s i r o a d m a p p e r l a t r a n s i z i o n e d a i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i e p e r f e r m a r e l a d e f o r e s t a z i o n e è l a d i r e t t a c o n s e g u e n z a d e l l a p r e s s i o n e e n o r m e e s e r c i t a t a d a l l e l o b b y f o s s i l i , i g n o r a n d o p e r s i n o l a f o r t e s p i n t a p e r s o l u z i o n i c o n c r e t e p r o p o s t a d a l p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o L u l a ” . L o d i c e è A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " M e n t r e i l m o n d o d o v r e b b e a v a n z a r e d e c i s o v e r s o u n f u t u r o i n c u i i l r i s c a l d a m e n t o g l o b a l e s i a l i m i t a t o a 1 , 5 ° C , a s s i s t i a m o i n v e c e a u n a r r e t r a m e n t o c r i m i n a l e . L ’ I t a l i a s i è p u r t r o p p o s c h i e r a t a c o n l e l o b b y d e i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i , p o r t a n d o a v a n t i p o s i z i o n i t r u m p i a n e : n o n h a f i r m a t o l a d i c h i a r a z i o n e d e i P a e s i c h e c h i e d e v a n o d i i n s e r i r e l e d u e r o a d m a p f o n d a m e n t a l i n e l l e d e c i s i o n i f i n a l i " , p r o s e g u e . " I l m i n i s t r o P i c h e t t o a v e v a d i c h i a r a t o d i n o n e s s e r e c o n t r a r i o a l l e r o a d m a p e d i n o n a v e r o s t a c o l a t o l ’ U n i o n e E u r o p e a , m a n e i f a t t i n é l a f i r m a d e l l ’ I t a l i a n é q u e l l a d e l l ’ U E c o m p a i o n o n e l d o c u m e n t o f i n a l e . R i s c h i a d i e s s e r e u n f a l l i m e n t o p o l i t i c o e a m b i e n t a l e c h e p a g h e r a n n o l e f u t u r e g e n e r a z i o n i . N o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r c i e s i t a z i o n i o c o m p r o m e s s i c o n g l i i n t e r e s s i d e l l e l o b b y f o s s i l i ” , c o n c l u d e B o n e l l i