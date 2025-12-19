R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S u l p i a n o e c o n o m i c o l ’ a n n o c h e s i c o n c l u d e c i h a c o n s e g n a t o a l c u n i r i s u l t a t i p o s i t i v i . L ’ o c c u p a z i o n e h a a v u t o u n a f a s e d i c r e s c i t a e m o s t r a t e n u t a , n o n o s t a n t e i l p r o d o t t o i n t e r n o s i m u o v a c o n l e n t e z z a , c o m e a v v i e n e a l i v e l l o e u r o p e o . I c o n t i p u b b l i c i s o n o t e n u t i d a l G o v e r n o s o t t o u n p r u d e n t e c o n t r o l l o , e q u e s t o h a c o n t r i b u i t o a d e t e r m i n a r e u n f o r t e r a f f r e d d a m e n t o d e l l o s p r e a d e u n i m p o r t a n t e a p p r e z z a m e n t o d e l l e a g e n z i e i n t e r n a z i o n a l i . L ’ a f f i d a b i l i t à d e l P a e s e è u n v a l o r e p r e s e r v a t o e d a p r e s e r v a r e . N e l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i , d e l l e i m p r e s e , d e i r i s p a r m i a t o r i . E t a n t o p i ù è p r e z i o s o q u e s t o v a l o r e q u a n t o p i ù a l t o è i l c a r i c o d e l d e b i t o p u b b l i c o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .